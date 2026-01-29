Казахстан может увидеть доллар почти по 590: Halyk Finance предупреждает о тревожном будущем тенге

Аналитики Halyk Finance предупреждают о возможном ослаблении казахстанского тенге к концу 2026 года. По их прогнозам, курс доллара может достигнуть отметки 580–590 тенге за $1 , что обусловлено сочетанием внутренних и внешних экономических факторов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Что влияет на курс USD/KZT

Эксперты подчеркивают, что динамика валютного курса тесно связана с глобальной экономической ситуацией. Среди ключевых факторов:

Цены на нефть и металлы — главные драйверы поступлений в национальную экономику; снижение цен напрямую отражается на торговом балансе.

Геополитические риски — нестабильность на мировых рынках и внешнеполитическая напряженность влияют на приток инвестиций и доверие к валюте.

Курсовая политика стран-партнеров — решения центральных банков и изменение валютных резервов у ключевых торговых партнеров могут оказывать давление на тенге.

Halyk Finance прогнозирует, что при среднегодовой цене нефти около $60 за баррель курс USD/KZT к концу 2026 года составит 580–590 тенге за доллар.

Причины ослабления тенге

Эксперты выделяют несколько внутренних факторов, которые будут влиять на национальную валюту:

Сужение профицита торгового баланса — рост экспорта замедляется, валютные поступления уменьшаются. Охлаждение инвестиционной активности — нерезиденты снижают покупку государственных ценных бумаг. Сокращение валютных продаж из Нацфонда — уменьшение поддерживающих операций на валютном рынке.

«Экономика Казахстана вступает в фазу охлаждения после периода активного роста, стимулированного бюджетными расходами и расширением нефтедобычи», — отмечают аналитики.

Экономический рост замедлится

По оценкам Halyk Finance, темпы роста ВВП страны снизятся до примерно 4,5% в 2026 году. Среди причин:

Падение мировых цен на нефть и замедление добычи.

Сокращение трансфертов из Национального фонда.

Рост налоговых ставок, включая возможное повышение НДС.

Замедление потребительского кредитования.

Высокая базовая ставка и инфляция.

Слабая динамика доходов населения и завершение крупных инфраструктурных проектов.

Инфляция: что ждать к концу года

Эксперты прогнозируют, что инфляция в конце 2026 года составит 10,5–11,5% г/г. Основные проинфляционные факторы:

Повышение тарифов на услуги и коммунальные платежи.

Налоговые изменения, включая эффект от роста НДС.

Ослабление курса тенге, что делает импорт дороже.

Однако во второй половине года ожидается снижение инфляционного давления благодаря:

Снижению эффекта от повышения НДС.

Высокой базе 2025 года.

Ограничению потребительского кредитования и внутреннего спроса.

Отрицательному росту реальных доходов населения.

Доллар скоро может превысить 600 тенге?

Ранее Halyk Finance предполагал, что курс доллара пробьет отметку 600 тенге уже в 2026 году. Текущий прогноз немного мягче, но риски для национальной валюты остаются высокими.

Итог

Экономика Казахстана стоит на пороге периода умеренного охлаждения после бурного роста последних лет. Давление на тенге будет оказывать сочетание внешних факторов — колебаний цен на нефть и геополитической нестабильности — и внутренних ограничений: замедления инвестиционной активности, роста налогов и высокой инфляции.

Если прогноз Halyk Finance подтвердится, казахстанский тенге к концу года может оказаться на уровне почти 590 за доллар, а инфляция останется одной из ключевых проблем для бюджета и населения.