Новые правила онлайн-покупок: что изменится для казахстанцев при заказах из-за границы

В Казахстане вводятся новые правила покупки товаров из-за границы через интернет. Изменения касаются всех заказов из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), включая Китай, США и страны Европы. Об этом рассказали в Комитете государственных доходов (КГД), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Pinterest

Контекст: от обычного шопинга к электронной торговле

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил правила, которые выделяют отдельную категорию для товаров электронной торговли. Раньше все покупки за границей оформлялись как товары для личного пользования, что позволяло обходить налоги при перепродаже и снижало доходы государства.

Теперь любая покупка через интернет попадает под специальные правила, отличные от привычного таможенного оформления.

Что изменилось: пошлины, налоги и декларации

Согласно новым нормам, все интернет-заказы из-за границы:

требуют отдельной таможенной декларации ;

облагаются таможенной пошлиной ;

начисляется налог на добавленную стоимость (НДС).

Порог беспошлинного ввоза

Стоимость до 200 евро (примерно 118 000 тенге на 29 января 2026 года) – пошлина и НДС не начисляются .

Стоимость свыше 200 евро – 5 % пошлины со всей суммы покупки (ранее пошлина бралась только с суммы, превышающей 200 евро).

НДС при превышении порога – 16 % .

Минимальная пошлина составляет 1 евро за каждый килограмм товара.

«Таким образом, при покупке товара до 200 евро физическое лицо не платит ни пошлину, ни НДС. При превышении порога начисляется 5 % пошлины и 16 % НДС», – пояснили в КГД.

Исключения и особые ставки

Для некоторых категорий товаров действуют отдельные правила:

Легковые автомобили – пошлина рассчитывается как для обычных машин, учитывается год выпуска и объём двигателя.

Электромобили, мотоциклы, яхты и гребные лодки – ставка пошлины 15 % .

Товары, не относящиеся к электронной торговле (стандартная таможенная декларация): алкоголь; табак; драгоценные металлы и камни; товары, требующие специального разрешения для ввоза.



Причины введения новых правил

Ранее система позволяла завозить товары для перепродажи без уплаты налогов, что создавало:

Недобросовестную конкуренцию для местных продавцов;

Потери бюджета государства.

Создание отдельной категории для интернет-покупок обеспечивает:

Контроль за налогами на зарубежные товары;

Справедливые условия для местных производителей и продавцов;

Чёткий лимит беспошлинного ввоза – до 200 евро без налогов.

Когда правила вступят в силу

Точная дата начала действия пока неизвестна. В КГД уточнили, что протокол вступит в силу после уведомления всех стран ЕАЭС о завершении внутренних процедур.