Крутые рамники против кроссоверов: в Казахстане названы самые продаваемые автомобили

В Казахстане рынок внедорожников в 2025 году показал, что даже высокая стоимость и относительно небольшие объёмы продаж не мешают спросу на рамные модели. Общие продажи всех внедорожников страны не превысили 9 тысяч автомобилей за год. Для сравнения, один лишь кроссовер Kia Sportage был продан тиражом почти в 11 тысяч единиц, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz

Тем не менее, «чистые» внедорожники остаются востребованными, а производители продолжают обновлять линейки, предлагая новые поколения и модификации.

Лидер продаж: Toyota Land Cruiser Prado остаётся вне конкуренции

Абсолютным фаворитом казахстанского рынка стал Toyota Land Cruiser Prado. Несмотря на смену поколения в 2024 году (модель J150 уступила место LC 250), внедорожник не потерял популярности: за 2025 год было продано 2409 автомобилей.

Цены на Prado стартуют примерно с 33 млн тенге и доходят до 52,4 млн за топовые комплектации.

Популярность модели объясняется сочетанием надёжности, комфорта и проходимости — характеристик, которые ценят покупатели рамных автомобилей.

Китайская альтернатива: Tank 300 покоряет рынок

Второе место в топ-3 занял Tank 300, единственный китайский представитель среди лидеров. Локализованный в Алматы, внедорожник продался тиражом 1366 единиц, почти вдвое уступая Prado.

Ценовой диапазон модели более доступный: от 20 млн тенге за версию с подключаемым полным приводом до 23,3 млн за постоянный 4×4.

Tank 300 доказал, что китайские бренды способны конкурировать с японскими, предлагая бюджетные решения с рамной конструкцией.

Премиум-сегмент: Lexus LX не теряет позиции

Замкнул тройку лидеров Lexus LX, продано 1095 автомобилей. Несмотря на стартовую цену почти 80 млн тенге, модели LX600 с турбированным V6 пользуются стабильным спросом.

Цены доходят до 99 млн тенге за топовые комплектации.

Основной покупательский интерес сосредоточен на бензиновых версиях, сочетающих комфорт премиум-класса с высокой проходимостью.

Остальные заметные участники

Lada Niva Legend — 825 ед. , доступный вариант для любителей классической проходимости.

Tank 500 — 821 ед., цена около 25 млн тенге, что делает его почти вдвое дешевле Toyota Land Cruiser 300, но с достойными характеристиками.

Топ-15 внедорожников показывает разнообразие рынка: рядом с японскими рамниками соседствуют китайские модели и премиальные нишевые автомобили.

Среди Mercedes-Benz G-Class значительная доля продаж приходится на версии G63 AMG, а также появляются первые электрические G 580 EQ, что говорит о движении премиум-сегмента в сторону инноваций.

Пикапы: отдельный сегмент, но с китайской конкуренцией

Родственный сегмент пикапов в 2025 году возглавила Toyota Hilux с 1060 проданными автомобилями.

Второе и третье места заняли китайские модели JAC T6 (634 ед.) и Changan Hunter Plus (590 ед.) .

Китайские бренды формируют основную конкуренцию в классе, предлагая более доступные решения для практичных покупателей.

Вывод: рамники остаются выбором ценителей проходимости

Хотя кроссоверы остаются более массовыми и популярными, внедорожники в Казахстане сохраняют устойчивый спрос.