Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.01.2026, 09:29

Казахстан и Россия строят мост для гениев: Токаев и Путин запускают международный образовательный проект

Новости Казахстана

Президент России Владимир Путин провёл встречу с руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой, обсудив развитие сотрудничества российского центра «Сириус» с Республикой Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Новый этап сотрудничества между Россией и Казахстаном

Елена Шмелева сообщила, что 2026 год станет стартом комплексного стратегического взаимодействия между «Сириусом» и Казахстаном.

«Новый 2026 год "Сириус" начинает с нового комплексного стратегического сотрудничества с Республикой Казахстан», — сказала она.

В рамках соглашения планируется создание международной школы «Сириус» и центра по работе с талантами в Алматы, что осуществляется совместно с Министерством образования республики и акиматом города. Шмелева подчеркнула, что Казахстан становится первой страной на постсоветском пространстве, где создаётся полноценная модель образовательного центра «Сириус» для работы с талантливыми детьми всей республики.

«Ездили на трехдневный Саммит талантов, пригласили детей со всей республики, как мы это делаем в "Сириусе". Представили наши интегрированные программы по математике, физике, информатике, биологии, а также очень интересные междисциплинарные программы – как у нас проходят в рамках (конкурсов) "Большие вызовы". Это вызвало огромный интерес», — рассказала Елена Шмелева.

Поддержка со стороны президента Казахстана

Шмелева отметила, что ранее встречалась с Касым-Жомартом Токаевым, который выслушал и поддержал все инициативы, включая предложение создать ещё одну школу в Астане.

«Казахстан – это наш ближайший союзник, и отношения у нас стратегические, поэтому Казахстан первый на постсоветском пространстве создает полноформатную модель образовательного центра "Сириус" и международной школы для того, чтобы работать с талантами всей республики», — подчеркнула она.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что этот проект полностью соответствует договорённостям с Токаевым и направлен на создание условий для полноценного развития молодых талантов.

«В Казахстане, так же как и в России, очень много молодых, талантливых детей, и создать условия для их полноценного развития, для того, чтобы они вносили потом вклад в развитие своих стран, – это чрезвычайно важно. У "Сириуса" хороший в этом смысле накоплен опыт работы, соответствующие методики не только разработаны, но и опробованы на практике. Поэтому уверен, что этот проект будет удачным», — сказал президент.

Масштаб и возможности будущей школы

Елена Шмелева также сообщила подробности будущего центра. Площадь международной школы составит 60 000 квадратных метров, там смогут одновременно проживать 600 детей, а ещё 600 будут обучаться в дневной форме. В школе будут предусмотрены интегрированные программы по математике, физике, химии и биологии, а также междисциплинарные направления по искусственному интеллекту, космосу, инженерии и наукам о жизни. Обучение будет проводиться на государственном и русском языках в соответствии с Государственным стандартом образования РК.

Казахстанские школьники на международной арене

Казахстанские школьники уже участвуют в образовательных программах «Сириуса». В 2024 и 2025 годах они работали в проектных командах конкурса «Большие вызовы». В результате сборная страны завоевала шесть медалей на Международной естественно-научной олимпиаде среди юниоров IJSO-2025, что демонстрирует высокий уровень подготовки и потенциал молодых талантов.

Новая магистерская программа для специалистов

Министерство просвещения РК совместно с Министерством науки и высшего образования запускает на базе Казахского национального педагогического университета им. Абая и Казахского национального женского педагогического университета двухлетнюю магистерскую программу университета «Сириус» – «Лидеры научно-технологического образования». Программа ориентирована на работу с одарёнными детьми и подготовку специалистов по естественно-научным и техническим направлениям, включая применение искусственного интеллекта в педагогике.

Перспективы проекта

Создание школ и центров «Сириус» в Казахстане открывает новый этап стратегического партнёрства двух стран в области образования. Проект объединяет опыт российских специалистов и таланты казахстанских детей, обеспечивая долгосрочное развитие науки, технологий и инноваций в регионе. Благодаря этому образовательному мосту юные гении смогут раскрыть свой потенциал и внести вклад в будущее своих стран.

Ingul
Ingul
Много красивых договоренностей, а когда доходит до исполнения - тупик. Например генконсульство Росси в Актау обещают уже несколько лет. Последнее постановление правительства РК, об открытии консульства ,было 10.09.25 г. А воз и ныне там. Одни разговоры.
29.01.2026, 07:43
