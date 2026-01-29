Айбек Смадияров назначен пресс-секретарем Президента Казахстана

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Айбека Смадиярова советником Президента – пресс-секретарем главы государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Распоряжением Главы государства Смадияров Айбек Серикбаевич назначен советником Президента – Пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Айбек Смадияров сменил Руслана Желдибая, который занимал пост пресс-секретаря президента с 17 февраля 2025 года. Одновременно Токаев подписал указ об освобождении Желдибая от занимаемой должности.
Новое назначение подчеркивает доверие президента к Смадиярову и важность его роли в коммуникациях между государством, СМИ и общественностью.
Смадияров обладает богатым опытом работы как в дипломатической сфере, так и в государственных органах:
Финансовый сектор: специалист Административного департамента АО «ДБ «Банк Китая в Казахстане».
Дипломатическая служба:
атташе Департамента Европы МИД РК;
третий секретарь посольства РК в Венгрии;
второй секретарь посольства РК во Вьетнаме.
Министерство иностранных дел:
с июня 2019 года – заместитель председателя Комитета международной информации и пресс-секретарь МИД РК;
с июня 2023 по февраль 2025 года – директор Департамента коммуникаций МИД РК;
с февраля 2025 года – председатель Комитета международной информации и официальный представитель МИД РК (покинул должность 9 декабря 2025 года).
Администрация президента: с 15 декабря 2025 года – заведующий Отделом внутренней политики.
Этот карьерный путь демонстрирует сочетание дипломатического опыта и навыков стратегических коммуникаций, что делает Смадиярова подходящей кандидатурой на пост пресс-секретаря президента.
Назначение Айбека Смадиярова на ключевую коммуникационную позицию свидетельствует о приоритете, который президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет взаимодействию с общественностью и СМИ. В роли пресс-секретаря Смадияров будет отвечать за информирование граждан о деятельности президента, координацию работы со средствами массовой информации и укрепление имиджа государства на внутренней и международной арене.
Комментарии0 комментарий(ев)