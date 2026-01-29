18+
29.01.2026, 09:43

Айбек Смадияров назначен пресс-секретарем Президента Казахстана

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Айбека Смадиярова советником Президента – пресс-секретарем главы государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Распоряжением Главы государства Смадияров Айбек Серикбаевич назначен советником Президента – Пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Замена на ключевой должности

Айбек Смадияров сменил Руслана Желдибая, который занимал пост пресс-секретаря президента с 17 февраля 2025 года. Одновременно Токаев подписал указ об освобождении Желдибая от занимаемой должности.

Новое назначение подчеркивает доверие президента к Смадиярову и важность его роли в коммуникациях между государством, СМИ и общественностью.

Профессиональный путь Айбека Смадиярова

Смадияров обладает богатым опытом работы как в дипломатической сфере, так и в государственных органах:

  • Финансовый сектор: специалист Административного департамента АО «ДБ «Банк Китая в Казахстане».

  • Дипломатическая служба:

    • атташе Департамента Европы МИД РК;

    • третий секретарь посольства РК в Венгрии;

    • второй секретарь посольства РК во Вьетнаме.

  • Министерство иностранных дел:

    • с июня 2019 года – заместитель председателя Комитета международной информации и пресс-секретарь МИД РК;

    • с июня 2023 по февраль 2025 года – директор Департамента коммуникаций МИД РК;

    • с февраля 2025 года – председатель Комитета международной информации и официальный представитель МИД РК (покинул должность 9 декабря 2025 года).

  • Администрация президента: с 15 декабря 2025 года – заведующий Отделом внутренней политики.

Этот карьерный путь демонстрирует сочетание дипломатического опыта и навыков стратегических коммуникаций, что делает Смадиярова подходящей кандидатурой на пост пресс-секретаря президента.

Значение назначения

Назначение Айбека Смадиярова на ключевую коммуникационную позицию свидетельствует о приоритете, который президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет взаимодействию с общественностью и СМИ. В роли пресс-секретаря Смадияров будет отвечать за информирование граждан о деятельности президента, координацию работы со средствами массовой информации и укрепление имиджа государства на внутренней и международной арене.

