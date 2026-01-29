18+
29.01.2026, 09:58

Смертельный конфликт в Шымкенте: убийство женщины и стрельба при задержании

Новости Казахстана 0 808

Вчера в Шымкенте местная жительница стала жертвой убийства. Полиция уже возбудила уголовное дело, сообщили в Департаменте города, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Жертва погибла от ножевых ранений

По предварительной информации, конфликт между подозреваемым и жительницей города перерос в насилие. Женщина получила несколько ножевых ранений, от которых скончалась на месте происшествия.

Свидетели происшествия немедленно вызвали полицию. Их показания стали ключевыми для быстрого реагирования правоохранительных органов.

Задержание подозреваемого закончилось применением оружия

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и задержали подозреваемого по горячим следам. При задержании мужчина оказал сопротивление и был вооружен.

В соответствии с требованиями закона, для нейтрализации угрозы полицейские применили табельное оружие. Подозреваемый был госпитализирован и помещен под стражу.

Расследование продолжается

В данный момент правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий. Цель – выяснить все обстоятельства происшествия, в том числе мотив преступления и возможные связи подозреваемого.

Полиция призывает граждан сообщать любую информацию, которая может помочь следствию, и заверяет, что безопасность жителей Шымкента находится на особом контроле.

1
4
1
