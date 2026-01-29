18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.9
603.32
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.01.2026, 10:36

Сколько дней будут отдыхать казахстанцы на 8 Марта и Наурыз

Новости Казахстана 0 2 232

Март 2026 года порадует казахстанцев короткими рабочими неделями и несколькими официальными праздничными днями. В дополнение к обычным выходным в субботу и воскресенье, жители страны смогут воспользоваться дополнительными днями отдыха, связанными с Международным женским днем и праздником Наурыз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: shedevrum.ai
Фото: shedevrum.ai

Международный женский день — 8 марта

Международный женский день в 2026 году приходится на воскресенье, 8 марта. В соответствии с трудовым законодательством Казахстана, если официальный праздник выпадает на выходной день, то выходной переносится на следующий рабочий день.

Следовательно:

  • Праздник 8 марта 2026 года переносится на понедельник, 9 марта.

Как отдыхаем в зависимости от графика работы:

  1. При пятидневной рабочей неделе:

    • 7 марта — рабочий день;

    • 8 марта — праздник, воскресенье;

    • 9 марта — переносной выходной;

    • 10 марта — рабочий день.
      Таким образом, выходные будут с 7 по 9 марта, всего три дня подряд.

  2. При шестидневной рабочей неделе:

    • 7 марта — рабочий день;

    • 8 и 9 марта — выходные;

    • 10 марта — рабочий день.
      В этом случае праздничные дни займут 8 и 9 марта, что обеспечит два дня отдыха подряд.

Наурыз — 21-25 марта

Наурыз — традиционный казахский праздник весны, отмечаемый 21-23 марта. В 2026 году первые два дня праздника совпадают с выходными:

  • 21 марта — суббота

  • 22 марта — воскресенье

В связи с этим официальные выходные переносятся на вторник и среду, чтобы казахстанцы могли полноценно отдохнуть.

Итоговые праздничные дни на Наурыз 2026:

  1. При пятидневной рабочей неделе:

    • 21, 22, 23, 24 и 25 марта — выходные дни.
      Казахстанцы смогут отдыхать пять дней подряд, включая переносные праздничные дни.

  2. При шестидневной рабочей неделе:

    • 21, 22, 23 и 24 марта — выходные дни;

    • 25 марта — рабочий день.
      В этом случае отдых продлится четыре дня подряд.

Итоговые советы для планирования отдыха

  • В марте 2026 года можно заранее планировать длительные выходные как на 8 марта, так и на Наурыз.

  • Жителям с пятидневной рабочей неделей повезет больше — получится по-настоящему длинный отдых.

  • Тем, у кого шестидневная рабочая неделя, стоит учитывать, что часть праздничных дней придется на рабочие субботы, поэтому отдых будет немного короче.

6
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь