Сколько дней будут отдыхать казахстанцы на 8 Марта и Наурыз

Март 2026 года порадует казахстанцев короткими рабочими неделями и несколькими официальными праздничными днями. В дополнение к обычным выходным в субботу и воскресенье, жители страны смогут воспользоваться дополнительными днями отдыха, связанными с Международным женским днем и праздником Наурыз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: shedevrum.ai

Международный женский день — 8 марта

Международный женский день в 2026 году приходится на воскресенье, 8 марта. В соответствии с трудовым законодательством Казахстана, если официальный праздник выпадает на выходной день, то выходной переносится на следующий рабочий день.

Следовательно:

Праздник 8 марта 2026 года переносится на понедельник, 9 марта.

Как отдыхаем в зависимости от графика работы:

При пятидневной рабочей неделе: 7 марта — рабочий день;

8 марта — праздник, воскресенье;

9 марта — переносной выходной;

10 марта — рабочий день.

Таким образом, выходные будут с 7 по 9 марта, всего три дня подряд. При шестидневной рабочей неделе: 7 марта — рабочий день;

8 и 9 марта — выходные;

10 марта — рабочий день.

В этом случае праздничные дни займут 8 и 9 марта, что обеспечит два дня отдыха подряд.

Наурыз — 21-25 марта

Наурыз — традиционный казахский праздник весны, отмечаемый 21-23 марта. В 2026 году первые два дня праздника совпадают с выходными:

21 марта — суббота

22 марта — воскресенье

В связи с этим официальные выходные переносятся на вторник и среду, чтобы казахстанцы могли полноценно отдохнуть.

Итоговые праздничные дни на Наурыз 2026:

При пятидневной рабочей неделе: 21, 22, 23, 24 и 25 марта — выходные дни.

Казахстанцы смогут отдыхать пять дней подряд, включая переносные праздничные дни. При шестидневной рабочей неделе: 21, 22, 23 и 24 марта — выходные дни;

25 марта — рабочий день.

В этом случае отдых продлится четыре дня подряд.

Итоговые советы для планирования отдыха