Сколько дней будут отдыхать казахстанцы на 8 Марта и Наурыз

Март 2026 года порадует казахстанцев короткими рабочими неделями и несколькими официальными праздничными днями. В дополнение к обычным выходным в субботу и воскресенье, жители страны смогут воспользоваться дополнительными днями отдыха, связанными с Международным женским днем и праздником Наурыз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Международный женский день в 2026 году приходится на воскресенье, 8 марта. В соответствии с трудовым законодательством Казахстана, если официальный праздник выпадает на выходной день, то выходной переносится на следующий рабочий день.
Следовательно:
Праздник 8 марта 2026 года переносится на понедельник, 9 марта.
При пятидневной рабочей неделе:
7 марта — рабочий день;
8 марта — праздник, воскресенье;
9 марта — переносной выходной;
10 марта — рабочий день.
Таким образом, выходные будут с 7 по 9 марта, всего три дня подряд.
При шестидневной рабочей неделе:
7 марта — рабочий день;
8 и 9 марта — выходные;
10 марта — рабочий день.
В этом случае праздничные дни займут 8 и 9 марта, что обеспечит два дня отдыха подряд.
Наурыз — традиционный казахский праздник весны, отмечаемый 21-23 марта. В 2026 году первые два дня праздника совпадают с выходными:
21 марта — суббота
22 марта — воскресенье
В связи с этим официальные выходные переносятся на вторник и среду, чтобы казахстанцы могли полноценно отдохнуть.
При пятидневной рабочей неделе:
21, 22, 23, 24 и 25 марта — выходные дни.
Казахстанцы смогут отдыхать пять дней подряд, включая переносные праздничные дни.
При шестидневной рабочей неделе:
21, 22, 23 и 24 марта — выходные дни;
25 марта — рабочий день.
В этом случае отдых продлится четыре дня подряд.
В марте 2026 года можно заранее планировать длительные выходные как на 8 марта, так и на Наурыз.
Жителям с пятидневной рабочей неделей повезет больше — получится по-настоящему длинный отдых.
Тем, у кого шестидневная рабочая неделя, стоит учитывать, что часть праздничных дней придется на рабочие субботы, поэтому отдых будет немного короче.
