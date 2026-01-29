Отбасы банк опубликовал важное заявление касательно пенсионных излишков

В Казахстане вступили в силу новые правила по использованию пенсионных излишков для улучшения жилищных условий. Разъяснения о нововведениях предоставили в «Отбасы банке», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Что изменилось в правилах

Ранее казахстанцы могли направлять единовременные пенсионные выплаты на частичное или полное погашение задолженности по ипотечным и жилищным займам в «Отбасы банке». Теперь же термин «задолженность» заменили на «основной долг».

Это значит, что пенсионные излишки можно будет использовать только для погашения основного долга. Проценты по кредиту, пени и другие сопутствующие платежи теперь заемщики обязаны оплачивать собственными средствами.

Как работала система раньше

Процесс частичного погашения задолженности по ипотеке выглядел следующим образом:

Клиент заходил на платформу enpf-otbasy.kz. Выбирал цель: «частичное погашение задолженности по ипотечному займу по системе жилищных строительных сбережений». Оформлял заявку и запрашивал излишки из пенсионного фонда. ЕНПФ в течение пяти рабочих дней проверял заявку и, при наличии излишков, перечислял средства на специальный счет в «Отбасы банке». После поступления денег клиент должен был использовать средства в течение 20 рабочих дней, обычно совпадая с очередным платежом по ипотеке.

Ежемесячный платеж по кредиту включал несколько компонентов:

Основной долг – сумма, выданная банком на покупку жилья;

Вознаграждение банка – проценты за использование кредита;

Просрочки и пени – начисляются при несвоевременной оплате;

Отсроченные платежи – при реструктуризации займа;

Накопления на депозите – при выдаче предварительного займа.

Ранее пенсионные излишки покрывали весь ежемесячный платеж, включая проценты, пени и накопления, полностью освобождая заемщика от необходимости вносить дополнительные средства.

Как будут работать новые правила

Сейчас процесс частичного и полного погашения займов будет разделен на две стадии:

Оплата процентов и других сопутствующих платежей за счет собственных средств заемщика; Погашение основного долга за счет пенсионных излишков.

Для корректной работы этой схемы необходимо обеспечить наличие средств как на текущем, так и на специальном счете в «Отбасы банке».

Чтобы адаптировать дистанционные сервисы — мобильное приложение и личный кабинет на портале otbasybank.kz — банк приостановит приём заявок на использование пенсионных излишков с 30 января по 2 марта 2026 года.

Заявки, поданные до 30 января включительно, будут обработаны по старым правилам.

Платформа enpf-otbasy.kz продолжит работу без изменений для запроса пенсионных излишков, а остальные цели использования средств для улучшения жилищных условий также останутся без изменений.

Примеры расчётов по новым правилам

Пример 1: Ежемесячный платеж по жилищному займу

Пенсионные излишки: 100 000 тенге

Общая сумма ежемесячного платежа: 74 825 тенге Проценты по займу: 6 175 тенге Основной долг: 65 699 тенге



По старым правилам: весь платеж (74 825 тенге) полностью погашался за счет пенсионных излишков.

По новым правилам: заемщик должен внести 6 175 тенге собственных средств на проценты, после чего с помощью пенсионных излишков оплачивается только основной долг (65 699 тенге).

Оставшаяся сумма пенсионных излишков (100 000 – 65 699 = 34 301 тенге) идет на дополнительное досрочное погашение основного долга.

Пример 2: Платеж по предварительному займу

Пенсионные излишки: 200 000 тенге

Общая сумма ежемесячного платежа: 75 000 тенге Проценты по займу: 25 000 тенге Обязательный взнос на депозит: 50 000 тенге



Предварительные займы выдаются по госпрограммам и программам банка с первоначальным взносом от 10%. Проценты начисляются на всю сумму кредита.

По старым правилам: весь ежемесячный платеж (75 000 тенге) погашался за счет пенсионных излишков, а оставшиеся 125 000 тенге шли на основной долг.

По новым правилам: заемщик должен обеспечить собственными средствами оплату процентов и обязательного взноса на депозит. Только после этого пенсионные излишки (200 000 тенге) направляются на погашение основного долга.

Что важно знать заемщикам