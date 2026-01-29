200 тыс. тенге — потолок зарплат для наиболее востребованных профессий в Казахстане

Рынок труда Казахстана в 2025 году продемонстрировал парадоксальную картину: вакансий становится всё больше, а реальная конкуренция между соискателями — жестче. Об этом свидетельствуют данные портала электронной биржи труда Enbek.kz, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Перенасыщение рынка: вакансий меньше, чем соискателей

В прошлом году на платформе Enbek.kz было опубликовано 1,3 млн вакансий, в то время как соискателей зарегистрировалось 1,4 млн. Это создало переизбыток рабочей силы в размере 125,8 тыс. человек, что усилило конкуренцию даже на самых востребованных позициях.

Рабочие специальности лидируют по объему вакансий

Почти половина всех вакансий пришлась на рабочие профессии — 665,5 тыс. предложений. Однако число желающих устроиться на эти позиции оказалось выше — 697,2 тыс. человек, что ещё больше усилило борьбу за рабочие места.

Основной спрос формировался в социально значимых отраслях:

Образование — 380,6 тыс. вакансий

Здравоохранение — 117,4 тыс. вакансий

Сельское хозяйство — 88,1 тыс. вакансий

Обрабатывающая промышленность — 84 тыс. вакансий

Государственное управление — 81,2 тыс. вакансий

Строительство — 64,8 тыс. вакансий

Зарплатный разрыв: ожидания vs реальность

По наиболее массовым профессиям, востребованным в Казахстане, работодатели редко предлагали более 200 тыс. тенге в месяц. К ним относятся:

Медсёстры и медбратья

Воспитатели

Водители

Санитары

Среднемесячная номинальная зарплата по стране в III квартале 2025 года составила 429,3 тыс. тенге, что почти вдвое выше того, что предлагали работодатели на массовых позициях.

Зато в добывающей отрасли и на транспорте работодатели предлагали ощутимо более высокие оклады — от 700 до 900 тыс. тенге в месяц, а по отдельным ключевым должностям:

Пилоты — в среднем 1,9 млн тенге

Заместители начальника службы (добывающая отрасль) — 1,2 млн тенге

Капитаны судов — 1,1 млн тенге

Региональные различия: вакансий и соискателей

Ситуация на рынке труда сильно различается в разных областях Казахстана:

В Павлодарской, Северо-Казахстанской, Ұлытау и Восточно-Казахстанской областях количество вакансий превышало число соискателей , что облегчало трудоустройство.

В Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте, напротив, наблюдался избыток предложения рабочей силы, усиливая конкуренцию.

Итог

2025 год показал, что казахстанский рынок труда остается разношерстным и конкурентным. В то время как одни регионы испытывают дефицит кадров, другие сталкиваются с перенасыщением. Основной парадокс заключается в том, что самые востребованные рабочие профессии остаются с низким уровнем оплаты, тогда как нишевые позиции в добывающей отрасли и транспорте привлекают зарплатами, превышающими средние показатели в два и более раз.