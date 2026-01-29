18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.9
603.32
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.01.2026, 12:19

200 тыс. тенге — потолок зарплат для наиболее востребованных профессий в Казахстане

Новости Казахстана 0 686

Рынок труда Казахстана в 2025 году продемонстрировал парадоксальную картину: вакансий становится всё больше, а реальная конкуренция между соискателями — жестче. Об этом свидетельствуют данные портала электронной биржи труда Enbek.kz, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Перенасыщение рынка: вакансий меньше, чем соискателей

В прошлом году на платформе Enbek.kz было опубликовано 1,3 млн вакансий, в то время как соискателей зарегистрировалось 1,4 млн. Это создало переизбыток рабочей силы в размере 125,8 тыс. человек, что усилило конкуренцию даже на самых востребованных позициях.

Рабочие специальности лидируют по объему вакансий

Почти половина всех вакансий пришлась на рабочие профессии665,5 тыс. предложений. Однако число желающих устроиться на эти позиции оказалось выше — 697,2 тыс. человек, что ещё больше усилило борьбу за рабочие места.

Основной спрос формировался в социально значимых отраслях:

  • Образование — 380,6 тыс. вакансий

  • Здравоохранение — 117,4 тыс. вакансий

  • Сельское хозяйство — 88,1 тыс. вакансий

  • Обрабатывающая промышленность — 84 тыс. вакансий

  • Государственное управление — 81,2 тыс. вакансий

  • Строительство — 64,8 тыс. вакансий

Зарплатный разрыв: ожидания vs реальность

По наиболее массовым профессиям, востребованным в Казахстане, работодатели редко предлагали более 200 тыс. тенге в месяц. К ним относятся:

  • Медсёстры и медбратья

  • Воспитатели

  • Водители

  • Санитары

Среднемесячная номинальная зарплата по стране в III квартале 2025 года составила 429,3 тыс. тенге, что почти вдвое выше того, что предлагали работодатели на массовых позициях.

Зато в добывающей отрасли и на транспорте работодатели предлагали ощутимо более высокие оклады — от 700 до 900 тыс. тенге в месяц, а по отдельным ключевым должностям:

  • Пилоты — в среднем 1,9 млн тенге

  • Заместители начальника службы (добывающая отрасль) — 1,2 млн тенге

  • Капитаны судов — 1,1 млн тенге

Региональные различия: вакансий и соискателей

Ситуация на рынке труда сильно различается в разных областях Казахстана:

  • В Павлодарской, Северо-Казахстанской, Ұлытау и Восточно-Казахстанской областях количество вакансий превышало число соискателей, что облегчало трудоустройство.

  • В Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте, напротив, наблюдался избыток предложения рабочей силы, усиливая конкуренцию.

Итог

2025 год показал, что казахстанский рынок труда остается разношерстным и конкурентным. В то время как одни регионы испытывают дефицит кадров, другие сталкиваются с перенасыщением. Основной парадокс заключается в том, что самые востребованные рабочие профессии остаются с низким уровнем оплаты, тогда как нишевые позиции в добывающей отрасли и транспорте привлекают зарплатами, превышающими средние показатели в два и более раз.

0
7
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь