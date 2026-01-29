«Вы умерли»: казахстанца заживо «похоронили» в поликлинике

Летом 2025 года житель Актобе оказался в ситуации, которая больше напоминает сюжет абсурдного фильма, чем реальную жизнь. После обращения в поликлинику №6 выяснилось, что в медицинской информационной системе появилась запись о его смерти. При этом сам пациент был жив и не подозревал, что официально числится умершим, сообщает Lada.kz со ссылкой на « Диапазон »

Ошибка, начавшаяся с обычного визита в поликлинику

Ошибочная отметка была внесена врачом медучреждения в регистрационную базу данных. Однако на этом история не закончилась: на основании этих сведений органы ЗАГС зарегистрировали мужчину как скончавшегося. Таким образом, ошибка в медицинской системе автоматически превратилась в юридический факт.

Пять дней «между жизнью и смертью»

Как сообщается в публикации издания «Диапазон», формально статус умершего был снят лишь спустя пять дней после обнаружения ошибки. За это время информация успела распространиться по государственным и финансовым системам.

Хотя запись в итоге исправили, последствия оказались куда более долгосрочными. Уже в 2026 году житель Актобе продолжал сталкиваться с проблемами, вызванными тем самым «техническим сбоем».

Когда система перестает видеть живого человека

Из-за ошибочного статуса мужчина оказался фактически исключён из нормальной жизни. По его словам, он не мог:

получать положенные ему лекарства в поликлинике;

оплачивать кредиты и банковские обязательства;

вносить налоговые платежи;

полноценно взаимодействовать с государственными сервисами.

Кроме того, ситуация стала источником серьезного психологического стресса — как для самого пациента, так и для его близких. Осознание того, что в официальных базах ты числишься умершим, мужчина назвал тяжелым эмоциональным испытанием.

Иск к поликлинике и требование компенсации

Считая, что медицинская ошибка нанесла ему моральный вред, житель Актобе обратился в суд. В исковом заявлении он потребовал взыскать с поликлиники №6 один миллион тенге в качестве компенсации за пережитые страдания и нарушения его прав.

Истец настаивал: даже после формального исправления записи последствия ошибки продолжали сказываться на его жизни, а значит, говорить об отсутствии ущерба нельзя.

Позиция медучреждения: «Сбой был устранен»

Представитель поликлиники в суде иск не признал. По его словам, ошибка носила технический характер, была своевременно выявлена и устранена, а потому моральный вред пациенту якобы причинен не был.

Сама врач также дала объяснения, заявив, что в автоматизированной системе произошёл технический сбой. О проблеме, по её словам, сразу же проинформировали главного врача, после чего данные были скорректированы.

Выводы суда: ошибка могла причинить реальный вред

Суд, изучив обстоятельства дела, занял более взвешенную позицию. Было установлено, что запись о смерти живого человека действительно могла повлечь за собой серьезные жизненные трудности, а также стать источником моральных страданий — не только для истца, но и для членов его семьи.

Сам факт временного признания человека умершим в государственных регистрах суд расценил как обстоятельство, способное нарушить его права и нормальный образ жизни.

Итоговое решение: компенсация, но меньше запрошенной суммы

В результате суд удовлетворил иск частично. Поликлинику №6 обязали выплатить пациенту 200 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда — значительно меньше заявленного миллиона, но с официальным признанием того, что ошибка имела последствия.

История стала наглядным примером того, как одна неверная запись в электронной системе может превратить живого человека в «умершего» — пусть и на бумаге, но с вполне реальными проблемами.