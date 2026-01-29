Афера на миллиарды: глава OrdaMed объявлен в розыск

В Казахстане разгорелся крупный скандал вокруг компании АО OrdaMed , связанном с незаконными поставками медицинского оборудования. По последним данным, главу компании Еркина Длимбетова объявили в розыск , сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на портал органов правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры, передает Lada.kz.

Фото: facebook.com/dlimbetov

Розыск главы компании

Официально разыскное дело на Еркина Длимбетова было зарегистрировано 28 января 2026 года в Астане. Инициатором выступил Комитет национальной безопасности (КНБ), а ведение розыска поручено Службе по противодействию коррупции КНБ. Ориентировка с деталями уже опубликована на портале qamqor.gov.kz, что подтверждает официальность информации.

Суть аферы

По данным КНБ, схема мошенничества заключалась в фиктивном производстве медицинских изделий. Руководство OrdaMed использовало поддельные документы о наличии собственного производства в Казахстане, чтобы получить незаконные льготы при поставках 28 наименований медицинского оборудования в государственные лечебные учреждения. На деле оборудование закупалось за рубежом, что привело к ущербу для государства на сумму 4,5 миллиарда тенге.

По решению суда под стражей уже находятся технический директор OrdaMed, бывший председатель правления и начальник производственного управления. Разыск Еркина Длимбетова стал ключевым этапом в раскрытии всей схемы компании.

Последствия и реакция

Дело OrdaMed является одним из самых резонансных примеров мошенничества в сфере государственных закупок медицинского оборудования. Следствие и суд подчеркивают усиленный контроль государства над поставками медтехники и демонстрируют готовность привлекать к ответственности всех участников схемы. Объявление главы компании в розыск сигнализирует о том, что следствие продолжит активно расследовать преступления и стремится восстановить справедливость.