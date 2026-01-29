18+
29.01.2026, 16:17

В Казахстане водителей будут «блокировать» за долги по штрафам - все госуслуги станут недоступны

Новости Казахстана 0 407

Лицам, не оплатившим штрафы за нарушения правил дорожного движения, могут отказать в предоставлении всех государственных услуг, связанных с автотранспортом. Такая мера предложена в рамках законопроекта о цифровизации дорожной безопасности, который сейчас рассматривается в Мажилисе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Kolesa.kz

Почему водителей решили «наказать» ограничением госуслуг

Согласно действующему Закону РК «О дорожном движении», статья 93 устанавливает общую ответственность за нарушения ПДД. Однако норма является бланкетной: она лишь ссылается на законодательство в целом, не уточняя конкретных видов наказаний. На практике наказания за нарушения содержатся в отдельных статьях Кодекса об административных правонарушениях (КОАП) и Уголовного кодекса.

Авторы нового законопроекта предложили уточнить эту статью, добавив прямое ограничение:

«Лицам, имеющим неисполненное постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа и (или) предписание о необходимости уплаты штрафа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, отказывается в предоставлении государственных услуг в сфере дорожного движения до их исполнения».

Иными словами, пока штраф не оплачен, водитель не сможет:

  • поставить на учет новый автомобиль;

  • снять с регистрации авто при продаже;

  • получить водительские права;

  • заказать или восстановить государственный регистрационный номер;

  • зарегистрировать переоборудование автомобиля;

  • оформить или проверить залог движимого имущества.

Всего на портале eGov в разделе «Автомобильный транспорт» 15 таких государственных услуг, которые напрямую затрагивают физических лиц – автолюбителей.

История изменений и противоречия старых правил

Ранее, до 2019 года, действовал порядок, который частично ограничивал регистрацию и перерегистрацию транспортных средств при наличии неоплаченных штрафов. Эти правила касались постановлений о наложении штрафа, составленных инспекторами на месте нарушения.

Однако с 19 апреля 2019 года соответствующие пункты закона были исключены. Причиной стало то, что прежние нормы не учитывали «автоматические» штрафы, фиксируемые камерами и другими техническими средствами. В таких случаях постановления не составлялись, и дело считалось возбужденным с момента отправки автовладельцу предписания о необходимости оплаты.

На практике это создавало правовую коллизию: де-юре неуплата автоматических штрафов не мешала снять автомобиль с учета или получить другие госуслуги. Водителям могли лишь рекомендовать оплатить штраф, но это было не обязательным условием.

Новая норма – решение правовой коллизии

Согласно предложенному законопроекту, «автоматические» предписания приравниваются к обычным постановлениям об административном взыскании. Таким образом, любые неоплаченные штрафы, независимо от способа фиксации нарушения, станут причиной отказа в предоставлении государственных услуг до их погашения.

По словам авторов законопроекта, цель изменений очевидна:

  • дисциплинировать водителей;

  • усилить принцип «неотвратимости наказания» за правонарушения на дороге.

Ранее ограничения для должников по штрафам существовали, но были неполными и противоречивыми. Новая поправка устраняет эти пробелы, делая ответственность водителя более прозрачной и однозначной.

Что дальше

Поправки пока внесены только в Мажилис. Для вступления их в силу предстоит пройти несколько этапов рассмотрения и официального утверждения. После принятия законопроект значительно изменит порядок предоставления услуг в сфере дорожного движения, делая оплату штрафов обязательным условием для получения всех связанных с автомобилем государственных сервисов.

