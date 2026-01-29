Казахстан делает ставку на юань: рубль уходит с поля боя

За последние пять лет валютные предпочтения казахстанцев заметно изменились. По данным Национального банка, на фоне снижения интереса к евро и рублю, спрос на американскую валюту и китайский юань растёт, и этот сдвиг особенно заметен в крупных городах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock

Доллар уверенно лидирует, несмотря на рост юаня

В декабре 2025 года население Казахстана потратило 322,8 млрд тенге на покупку долларов. Для сравнения, пять лет назад, в декабре 2020 года, сумма составляла 201,8 млрд тенге — рост составил более 60%.

Лидеры по спросу на доллары:

Алматы — 157,5 млрд тенге

Астана — 35,1 млрд тенге

Шымкент — 31,7 млрд тенге

Мангистауская область — 13,4 млрд тенге

Актюбинская область — 11,4 млрд тенге

Такой концентрационный спрос объясняется высокой экономической активностью и большими финансовыми потоками в крупнейших городах.

Евро теряет позиции

На фоне устойчивого спроса на доллары наблюдается падение интереса к евро. В декабре 2020 года граждане потратили на покупку европейской валюты 19,2 млрд тенге, а в декабре 2025-го — уже 14,7 млрд тенге.

Регионы с наибольшей покупкой евро:

Алматы — 5,3 млрд тенге

Астана — 3,1 млрд тенге

Западно-Казахстанская область — 1,05 млрд тенге

Шымкент — 1,02 млрд тенге

Павлодарская область — 895,7 млн тенге

Снижение интереса к евро можно связать с общим трендом на укрепление доллара и ростом привлекательности азиатских валют.

Рубль в Казахстане: предложение превышает спрос

Ситуация с российской валютой продолжает вызывать интерес экспертов. В декабре 2025 года в обменниках страны скопилось 11,8 млрд тенге наличных рублей. Это второй год подряд, когда предложение рублей превышает спрос.

Пять лет назад население тратило на покупку рубля 53 млрд тенге — падение спроса почти в пять раз.

Региональная картина излишка и спроса на рубль:

Наибольший излишек : Астана, Алматы, Актюбинская область

Спрос: Карагандинская область — 1,1 млрд тенге, ВКО — 432 млн, Акмолинская — 398,8 млн, СКО — 260,2 млн, Мангистауская — 155,3 млн

Это свидетельствует о том, что рубль теряет популярность в крупных экономических центрах, но остаётся востребованным в некоторых промышленных и приграничных регионах.

Юань набирает обороты

Наиболее впечатляющая динамика — у китайской валюты. Если в декабре 2020 года обменники продали юаней всего на 10,1 млн тенге, то к декабрю 2025 года сумма выросла до 196 млн тенге, что отражает растущий интерес казахстанцев к Китаю как экономическому партнеру.

Лидеры по покупке юаня:

Алматы — 112,4 млн тенге

Астана — 29 млн тенге

Карагандинская область — 12,8 млн тенге

Атырауская область — 9,7 млн тенге

Павлодарская область — 9,7 млн тенге

Рост интереса к юаню в Казахстане может быть связан с увеличением торговых операций с Китаем, расширением инвестиций и туристических потоков.

Итоги

Доллар остаётся основной валютой для сбережений и расчетов в мегаполисах.

Евро теряет популярность, уступая место долларам и юаням.

Рубль переживает спад спроса, при этом излишки валюты на рынке остаются высокими.

Юань демонстрирует рекордный рост интереса среди населения, особенно в Алматы и Астане.

Тенденции последних пяти лет ясно показывают: казахстанцы постепенно перестраивают свои валютные привычки, ориентируясь на более стабильные и перспективные международные валюты.