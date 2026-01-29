Казахстан делает ставку на юань: рубль уходит с поля боя

За последние пять лет валютные предпочтения казахстанцев заметно изменились. По данным Национального банка, на фоне снижения интереса к евро и рублю, спрос на американскую валюту и китайский юань растёт, и этот сдвиг особенно заметен в крупных городах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
В декабре 2025 года население Казахстана потратило 322,8 млрд тенге на покупку долларов. Для сравнения, пять лет назад, в декабре 2020 года, сумма составляла 201,8 млрд тенге — рост составил более 60%.
Лидеры по спросу на доллары:
Алматы — 157,5 млрд тенге
Астана — 35,1 млрд тенге
Шымкент — 31,7 млрд тенге
Мангистауская область — 13,4 млрд тенге
Актюбинская область — 11,4 млрд тенге
Такой концентрационный спрос объясняется высокой экономической активностью и большими финансовыми потоками в крупнейших городах.
На фоне устойчивого спроса на доллары наблюдается падение интереса к евро. В декабре 2020 года граждане потратили на покупку европейской валюты 19,2 млрд тенге, а в декабре 2025-го — уже 14,7 млрд тенге.
Регионы с наибольшей покупкой евро:
Алматы — 5,3 млрд тенге
Астана — 3,1 млрд тенге
Западно-Казахстанская область — 1,05 млрд тенге
Шымкент — 1,02 млрд тенге
Павлодарская область — 895,7 млн тенге
Снижение интереса к евро можно связать с общим трендом на укрепление доллара и ростом привлекательности азиатских валют.
Ситуация с российской валютой продолжает вызывать интерес экспертов. В декабре 2025 года в обменниках страны скопилось 11,8 млрд тенге наличных рублей. Это второй год подряд, когда предложение рублей превышает спрос.
Пять лет назад население тратило на покупку рубля 53 млрд тенге — падение спроса почти в пять раз.
Региональная картина излишка и спроса на рубль:
Наибольший излишек: Астана, Алматы, Актюбинская область
Спрос: Карагандинская область — 1,1 млрд тенге, ВКО — 432 млн, Акмолинская — 398,8 млн, СКО — 260,2 млн, Мангистауская — 155,3 млн
Это свидетельствует о том, что рубль теряет популярность в крупных экономических центрах, но остаётся востребованным в некоторых промышленных и приграничных регионах.
Наиболее впечатляющая динамика — у китайской валюты. Если в декабре 2020 года обменники продали юаней всего на 10,1 млн тенге, то к декабрю 2025 года сумма выросла до 196 млн тенге, что отражает растущий интерес казахстанцев к Китаю как экономическому партнеру.
Лидеры по покупке юаня:
Алматы — 112,4 млн тенге
Астана — 29 млн тенге
Карагандинская область — 12,8 млн тенге
Атырауская область — 9,7 млн тенге
Павлодарская область — 9,7 млн тенге
Рост интереса к юаню в Казахстане может быть связан с увеличением торговых операций с Китаем, расширением инвестиций и туристических потоков.
Доллар остаётся основной валютой для сбережений и расчетов в мегаполисах.
Евро теряет популярность, уступая место долларам и юаням.
Рубль переживает спад спроса, при этом излишки валюты на рынке остаются высокими.
Юань демонстрирует рекордный рост интереса среди населения, особенно в Алматы и Астане.
Тенденции последних пяти лет ясно показывают: казахстанцы постепенно перестраивают свои валютные привычки, ориентируясь на более стабильные и перспективные международные валюты.
