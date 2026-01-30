Счета пополнятся в ближайшие дни: Нацфонд назвал дату выплат детям

Выплаты по программе «Нацфонд — детям» за прошлый год поступят на счета казахстанских детей в ближайшие дни, уточнила заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова . Эта информация особенно важна для родителей, рассчитывающих на финансовую поддержку государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Дата выплат: 30 января, но деньги придут чуть позже

По словам Молдабековой, начисление средств было запланировано на 30 января, пятницу. Это связано с тем, что 1 февраля выпадает на выходной день, и прямое зачисление в этот день невозможно.

Фактическое поступление на счета ожидается 31 января после обеда или 1 февраля утром .

Таким образом, родители и опекуны могут рассчитывать на доступ к деньгам уже в ближайший уикенд.

Сумма выплат: около 130 долларов на каждого ребёнка

Размер выплаты уже определён и составит примерно 130 долларов на одного ребёнка, что по текущему курсу превышает 65 000 тенге.

"Сумма уже известна — порядка 130 долларов упадёт на счёт каждому ребёнку", — отметила Молдабекова.

Это третья выплата в рамках программы, и она учитывает рост финансирования с первых двух лет:

Первый год программы: около 100 долларов на ребёнка.

Второй год : почти 130 долларов.

Третий год (текущий): снова 130 долларов.

Таким образом, общая сумма начислений за три года составит примерно 360 долларов, что превышает 181 тысячу тенге.

Деньги растут вместе с ребёнком: инвестиционный доход

Программа «Нацфонд — детям» отличается тем, что средства не лежат без дела. Они инвестируются, что позволяет увеличивать итоговую сумму к совершеннолетию ребёнка.

По словам Молдабековой, с учётом инвестиционного дохода сумма на счетах трёхлетних участников достигнет около 370 долларов .

Это означает, что каждый дополнительный год участия в программе приносит детям не только прямые выплаты, но и доход от инвестиций, что делает фонд долгосрочным инструментом финансовой поддержки.

"Мы всегда говорили: пока дети растут, пока они достигают совершеннолетия, эти деньги просто так не лежат. Они инвестируются", — подчеркнула она.

Итог

Программа «Нацфонд — детям» продолжает укреплять финансовую безопасность будущего поколения Казахстана. Родители могут быть уверены, что начисленные средства не только придут в ближайшие дни, но и будут приумножаться с каждым годом, обеспечивая детям весомую финансовую поддержку к взрослой жизни.