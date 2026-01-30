Счета пополнятся в ближайшие дни: Нацфонд назвал дату выплат детям

Выплаты по программе «Нацфонд — детям» за прошлый год поступят на счета казахстанских детей в ближайшие дни, уточнила заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова. Эта информация особенно важна для родителей, рассчитывающих на финансовую поддержку государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По словам Молдабековой, начисление средств было запланировано на 30 января, пятницу. Это связано с тем, что 1 февраля выпадает на выходной день, и прямое зачисление в этот день невозможно.
Фактическое поступление на счета ожидается 31 января после обеда или 1 февраля утром.
Таким образом, родители и опекуны могут рассчитывать на доступ к деньгам уже в ближайший уикенд.
Размер выплаты уже определён и составит примерно 130 долларов на одного ребёнка, что по текущему курсу превышает 65 000 тенге.
"Сумма уже известна — порядка 130 долларов упадёт на счёт каждому ребёнку", — отметила Молдабекова.
Это третья выплата в рамках программы, и она учитывает рост финансирования с первых двух лет:
Первый год программы: около 100 долларов на ребёнка.
Второй год: почти 130 долларов.
Третий год (текущий): снова 130 долларов.
Таким образом, общая сумма начислений за три года составит примерно 360 долларов, что превышает 181 тысячу тенге.
Программа «Нацфонд — детям» отличается тем, что средства не лежат без дела. Они инвестируются, что позволяет увеличивать итоговую сумму к совершеннолетию ребёнка.
По словам Молдабековой, с учётом инвестиционного дохода сумма на счетах трёхлетних участников достигнет около 370 долларов.
Это означает, что каждый дополнительный год участия в программе приносит детям не только прямые выплаты, но и доход от инвестиций, что делает фонд долгосрочным инструментом финансовой поддержки.
"Мы всегда говорили: пока дети растут, пока они достигают совершеннолетия, эти деньги просто так не лежат. Они инвестируются", — подчеркнула она.
Программа «Нацфонд — детям» продолжает укреплять финансовую безопасность будущего поколения Казахстана. Родители могут быть уверены, что начисленные средства не только придут в ближайшие дни, но и будут приумножаться с каждым годом, обеспечивая детям весомую финансовую поддержку к взрослой жизни.
