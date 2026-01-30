Сахарный кризис шагает по Казахстану: новые правила ставят отрасль на паузу

В Казахстане разгорается тревожная дискуссия вокруг будущего сахарной отрасли. Эксперты и представители бизнеса предупреждают: изменения в правилах биржевой торговли могут обернуться для страны настоящим «сахарным кризисом». Речь идет о новых требованиях, которые, по мнению специалистов, способны парализовать работу отечественных сахарных заводов и усилить зависимость Казахстана от импорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 канал".

Getty Images. Фото: Л.Аскуи

С соответствующим заявлением выступили в Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности. Представители отрасли считают, что предложенные нововведения несут системные риски для всей индустрии.

Новые правила и посредники: в чем суть проблемы

Согласно требованиям Министерства торговли, производители сахара будут обязаны проводить финансовые расчеты за реализованную продукцию не напрямую, а через специальные клиринговые центры — посреднические структуры, участвующие в биржевой торговле.

По мнению ассоциации, такая схема фактически лишает заводы возможности свободно распоряжаться заработанными средствами. Деньги за проданный сахар будут аккумулироваться на счетах клиринговых компаний и могут оставаться там неопределенное время.

«Заморозка» денег и угроза остановки заводов

Глава ассоциации Айжан Наурзгалиева пояснила, что ключевая проблема заключается именно в оборотных средствах.

По ее словам, если средства от продажи продукции будут «замораживаться», у заводов не останется финансового ресурса для повседневной работы — закупки сырья, оплаты электроэнергии, логистики и заработной платы сотрудникам.

В ассоциации подчеркивают: для производственных предприятий с непрерывным циклом отсутствие оборотных средств может означать не просто временные сложности, а фактическую остановку производства.

Риск полной импортной зависимости

Эксперты отрасли предупреждают, что при сохранении новых требований Казахстан может утратить значительную часть собственного производства сахара.

Сегодня в стране работают четыре сахарных завода, которые обеспечивают около 49% внутренней потребности населения. Если они окажутся в финансовом тупике, рынок может полностью перейти на импортный продукт.

В таком сценарии Казахстан окажется на 100% зависимым от внешних поставок, что создаст дополнительные риски для продовольственной безопасности и устойчивости цен.

Цена вопроса: кто заплатит за реформы

Экономист Ануар Нуртазин также указывает на еще одно последствие введения клиринговых компаний — рост стоимости сахара для конечного потребителя.

По его словам, появление дополнительного посредника неизбежно влечет за собой новые издержки. Эти расходы бизнесу придется каким-то образом компенсировать, и наиболее вероятный путь — переложить их на покупателей.

Экономист отмечает, что предприниматели вряд ли будут покрывать клиринговую нагрузку за счет собственной прибыли. Скорее всего, это приведет к увеличению маржинальности и, как следствие, росту розничных цен.

Позиция Минторговли и ожидания бизнеса

В Министерстве торговли пока не дают развернутых комментариев, пообещав позднее подробно разъяснить механизм работы новых правил.

Между тем в Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности выражают надежду, что позицию отрасли услышат. Представители бизнеса рассчитывают, что производителям позволят продолжить работу в прежнем режиме — без обязательного участия посредников и с прямыми расчетами.

Что на кону

Эксперты сходятся во мнении: вопрос касается не только интересов отдельных заводов, но и всей продовольственной политики страны. От того, каким будет окончательное решение, зависит сохранение собственного производства сахара, уровень цен для населения и степень зависимости Казахстана от импорта стратегически важного продукта.