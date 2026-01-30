Водители Казахстана столкнутся с неожиданными расходами

С февраля 2026 года в Казахстане вступит в силу обязательная цифровая маркировка моторных масел , а через год рынок полностью перейдёт на систему прослеживаемости оборота продукции. Инициатива обсуждалась годами, однако ключевой вопрос — стоимость каждого идентификационного кода для производителей и импортеров — оставался открытым до января 2026 года. Тогда Министерство энергетики официально утвердило тариф, который будет применяться как к импортным, так и к казахстанским маслам, включая продукцию стран ЕАЭС, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Сколько стоит один код и как формировалась цена

Согласно приказу министра энергетики, предельная стоимость контрольного знака для моторных масел составит 4,7 тенге без НДС. Цена действует с 1 февраля 2026 года и распространяется на всю продукцию, проходящую маркировку.

В ведомстве подчеркнули, что фиксированная стоимость исключает возможность произвольного подорожания кодов в будущем, что закрывает один из долгих споров бизнеса и регуляторов.

Метод расчета

Стоимость кода формировалась по затратному методу:

все расходы были разделены по функциям;

распределены между товарными группами пропорционально объему заказов;

использовались данные по кодам ТН ВЭД, официальная статистика рынка моторных масел и макроэкономические показатели 2025 года.

Министерство энергетики уточнило: расчёт проводился по правилам ценообразования для субъектов специального права, то есть тех организаций, которые работают в рамках государственных монополий или особых лицензий.

Из чего складывается цена в 4,7 тенге

В ведомстве впервые раскрыли структуру стоимости одного кода маркировки:

1,19 тенге — лицензионное программное обеспечение;

1,04 тенге — эксплуатационные расходы системы и оборудования;

0,69 тенге — работа колл-центров;

0,69 тенге — аналитика и пилотные проекты.

Также в стоимость включены: амортизация оборудования, фонд оплаты труда, лицензии виртуализации, электроэнергия и административные расходы. Капитальные затраты оператора связаны с созданием и поддержанием цифровой инфраструктуры, включая хранение данных в сертифицированных дата-центрах с высоким уровнем надежности.

Как маркировка повлияет на бизнес и водителей

По данным Минэнерго, реализация приказа не потребует бюджетных средств и не вызовет значительных негативных социально-экономических последствий.

Бизнес и государственные органы поддержали инициативу, аналогичную позицию высказала Национальная палата предпринимателей.

Экспертное мнение:

Прямые расходы на маркировку незначительны;

Основное влияние на стоимость масел оказывают логистика, валютные колебания и дистрибьюторская политика;

Государство делает ставку на долгосрочный эффект — борьбу с контрафактом, снижение «серого» импорта и прозрачность цепочек поставок.

Дальнейшие шаги

Февраль 2026 года — старт обязательной цифровой маркировки;

Февраль 2027 года — полный переход на систему прослеживаемости всех моторных масел.

Утверждённая стоимость кода 4,7 тенге дала рынку ясный ориентир и сняла одну из главных неопределённостей для бизнеса. Насколько эти расходы отразятся на конечной цене для автомобилистов, станет понятно уже после запуска системы: тогда будет видно, переложат ли производители и импортеры дополнительные издержки на потребителя.