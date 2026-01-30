Озвучен прогноз по росту денежных доходов, ифляции и цен в Казахстане

Аналитики AERC пересмотрели макроэкономический прогноз для Казахстана на 2026 год и предупреждают: несмотря на номинальный рост доходов, реальные денежные поступления граждан будут увеличиваться медленнее, чем ожидалось ранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

фото: Сronos.Asia

Цены на нефть подросли, но выгода ограничена

Эксперты AERC повысили прогноз цены на нефть марки Brent с $58 до $60 за баррель на 2026 год. Корректировка связана с пересмотром данных международных агентств, которые указывают на сокращение профицита предложения на мировом рынке нефти.

"Сокращение дисбаланса между предложением и спросом, главным образом за счет ожидаемого сокращения предложения, формирует предпосылки для умеренного роста цен на нефть", — отмечают аналитики.

Параллельно прогнозируется увеличение добычи нефти и газового конденсата с 90 до 93 млн тонн. Это связано с крупными проектами на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, которые позволят в 2026 году превысить 100 млн тонн добычи. Однако возможности увеличения экспорта ограничены квотами ОПЕК+, поэтому нефть принесет стране лишь умеренную выгоду.

Курс тенге и инфляция: тревожные сигналы

По базовому сценарию AERC, курс USD/KZT к концу 2026 года составит около 546 тенге за доллар, что лучше октябрьского прогноза (551,36). Более высокая цена на Brent создает благоприятные внешние условия для тенге, но давление на внутренние цены сохраняется.

Прогноз потребительской инфляции был ухудшен: среднегодовая инфляция в 2026 году может достичь 9,5% вместо ранее прогнозируемых 8,6%. Главные причины:

ослабление национальной валюты по отношению к доллару,

ожидаемая либерализация цен на топливо и тарифов ЖКХ во второй половине 2025 года.

Среднегодовая промышленная инфляция также увеличена с 4,2% до 4,5% на фоне удорожания сырья, прежде всего нефти. В итоге дефлятор ВВП может составить 10,5% в среднем за год.

Реальные доходы: номинальный рост обманчив

Аналитики AERC оставили без изменений прогноз номинального роста денежных доходов казахстанцев — 14,1% за год. Однако темпы увеличения реальных доходов снизились с 4,8% до 3,7%.

Причина — рост инфляции, который съедает часть прироста заработков. Для населения это означает, что хотя цифры на бумаге выглядят внушительно, покупательная способность увеличится гораздо умереннее, чем казалось ранее.

Экспорт, импорт и ВВП: кто выигрывает, кто теряет

Прогноз реального экспорта на 2026 год пересмотрен в сторону роста: теперь ожидается +4% вместо 3,3%. Реальный импорт вырастет на 5,8%, что выше прошлых ожиданий.

Эксперты объясняют это снижением потребительской активности домохозяйств, что ограничит спрос на внутренние и импортные товары.

Рост реального ВВП Казахстана, по модели совокупного спроса, ожидается на уровне 4,9% (против 4,4% ранее). Повышение связано с:

бюджетным импульсом, стимулирующим валовое накопление основного капитала,

более умеренными темпами роста импорта, что поддерживает внутреннее производство.

Бюджет 2026: расходы растут, дефицит увеличивается

Госбюджет Казахстана в 2026 году прогнозируется с дефицитом 5,95 трлн тенге (3,3% к ВВП), тогда как предыдущая оценка была 5,45 трлн тенге (3,2% к ВВП).

Налоговые поступления повышены с 22,36 трлн до 26,06 трлн тенге, главным образом за счет КПН и НДС. Оценки по индивидуальному подоходному и социальному налогам остались прежними.

Расходы бюджета могут вырасти до 36,4 трлн тенге (ранее — 33,01 трлн), что связано с фактической динамикой расходов в 2025 году и ожидаемым фискальным импульсом в текущем году.

Платежный баланс: дефицит увеличивается

Прогноз по счету текущих операций платежного баланса пересмотрен в сторону увеличения дефицита: теперь это $14,07 млрд (4,3% к ВВП).

Экспорт и импорт товаров также уточнены:

экспорт — с $81,62 млрд до $82,03 млрд,

импорт — с $64,8 млрд до $69,43 млрд.

Итог: умеренный оптимизм с осторожностью

Главная мысль анализа AERC — несмотря на рост номинальных доходов и ВВП, давление инфляции сдержит реальное повышение благосостояния казахстанцев. Внешние факторы, включая цены на нефть и курс тенге, дают шанс для улучшения экономической конъюнктуры, но внутренние риски остаются высокими.

Жителям страны стоит учитывать: рост зарплат на бумаге не всегда означает рост покупательной способности.