Неожиданный запрет на выезд грозит миллионам казахстанцев

В Казахстане граждане могут столкнуться с неожиданной ситуацией: при попытке вылета за границу им может быть отказано в посадке из-за долгов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Запрет на выезд из Казахстана накладывается исключительно по решению суда. Чаще всего это происходит в случае задолженности:
по кредитам;
по налогам;
по коммунальным платежам;
по распискам и другим финансовым обязательствам.
Суть ограничения проста: если должник не реагирует на уведомления о долге, частный судебный исполнитель (ЧСИ) получает право арестовать счета и запретить выезд за границу.
С 25 декабря 2025 года процедура стала более строгой: для наложения ограничения ЧСИ обязаны использовать специальное уведомление — «Извещение о выставлении временного ограничения в случае неуплаты». Другие виды уведомлений больше не дают право блокировать выезд.
Иногда казахстанцы узнают о запрете уже в аэропорту, прямо перед посадкой на рейс.
Такое может случиться, если:
человек не получил уведомление;
проигнорировал предупреждения о задолженности;
просто забыл о старом долге.
Результат один: отпуск, командировка или деловая поездка откладываются, а должник оказывается в крайне неприятной ситуации.
Снять ограничение на выезд можно достаточно быстро — при условии, что задолженность погашена полностью. Алгоритм действий выглядит так:
Оплата долга через мобильное приложение банка второго уровня (БВУ)
В приложении открыть раздел «Государственные услуги» → «Оплата исполнительного производства».
Ввести свой ИИН, чтобы найти своё исполнительное дело.
Проверка информации по делу
Отображается номер исполнительного дела, сумма задолженности и стоимость услуг ЧСИ.
Произведение платежа
Оплатить можно лично или через третье лицо.
После онлайн-оплаты деньги, как правило, поступают в систему в течение 30 минут, и запрет на выезд автоматически снимается.
Закон предусматривает официальное исключение из реестра должников в срок от 1 до 3 рабочих дней.
Поэтому эксперты рекомендуют:
заранее проверять наличие ограничений перед поездкой;
оплачивать долги сразу после уведомления;
при необходимости связываться напрямую с ЧСИ и предоставлять электронные квитанции для ускорения процесса.
Запрет на выезд в Казахстане — не миф и не единичный случай. Но при знании процедуры и возможности онлайн-оплаты его можно снять очень быстро, иногда даже за полчаса. Главное — действовать заранее, чтобы долг не стал неожиданным препятствием на пути к путешествию или работе за границей.
