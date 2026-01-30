18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.01.2026, 10:19

Неожиданный запрет на выезд грозит миллионам казахстанцев

Новости Казахстана 0 854

В Казахстане граждане могут столкнуться с неожиданной ситуацией: при попытке вылета за границу им может быть отказано в посадке из-за долгов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Почему возникает запрет на выезд

Запрет на выезд из Казахстана накладывается исключительно по решению суда. Чаще всего это происходит в случае задолженности:

  • по кредитам;

  • по налогам;

  • по коммунальным платежам;

  • по распискам и другим финансовым обязательствам.

Суть ограничения проста: если должник не реагирует на уведомления о долге, частный судебный исполнитель (ЧСИ) получает право арестовать счета и запретить выезд за границу.

С 25 декабря 2025 года процедура стала более строгой: для наложения ограничения ЧСИ обязаны использовать специальное уведомление — «Извещение о выставлении временного ограничения в случае неуплаты». Другие виды уведомлений больше не дают право блокировать выезд.

Как должники узнают о запрете

Иногда казахстанцы узнают о запрете уже в аэропорту, прямо перед посадкой на рейс.
Такое может случиться, если:

  • человек не получил уведомление;

  • проигнорировал предупреждения о задолженности;

  • просто забыл о старом долге.

Результат один: отпуск, командировка или деловая поездка откладываются, а должник оказывается в крайне неприятной ситуации.

Быстрый способ снять запрет: онлайн-оплата долга

Снять ограничение на выезд можно достаточно быстро — при условии, что задолженность погашена полностью. Алгоритм действий выглядит так:

  1. Оплата долга через мобильное приложение банка второго уровня (БВУ)

    • В приложении открыть раздел «Государственные услуги»«Оплата исполнительного производства».

    • Ввести свой ИИН, чтобы найти своё исполнительное дело.

  2. Проверка информации по делу

    • Отображается номер исполнительного дела, сумма задолженности и стоимость услуг ЧСИ.

  3. Произведение платежа

    • Оплатить можно лично или через третье лицо.

    • После онлайн-оплаты деньги, как правило, поступают в систему в течение 30 минут, и запрет на выезд автоматически снимается.

Сроки снятия запрета по закону

Закон предусматривает официальное исключение из реестра должников в срок от 1 до 3 рабочих дней.
Поэтому эксперты рекомендуют:

  • заранее проверять наличие ограничений перед поездкой;

  • оплачивать долги сразу после уведомления;

  • при необходимости связываться напрямую с ЧСИ и предоставлять электронные квитанции для ускорения процесса.

Вывод

Запрет на выезд в Казахстане — не миф и не единичный случай. Но при знании процедуры и возможности онлайн-оплаты его можно снять очень быстро, иногда даже за полчаса. Главное — действовать заранее, чтобы долг не стал неожиданным препятствием на пути к путешествию или работе за границей.

