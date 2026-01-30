Неожиданный запрет на выезд грозит миллионам казахстанцев

В Казахстане граждане могут столкнуться с неожиданной ситуацией: при попытке вылета за границу им может быть отказано в посадке из-за долгов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Почему возникает запрет на выезд

Запрет на выезд из Казахстана накладывается исключительно по решению суда. Чаще всего это происходит в случае задолженности:

по кредитам;

по налогам;

по коммунальным платежам;

по распискам и другим финансовым обязательствам.

Суть ограничения проста: если должник не реагирует на уведомления о долге, частный судебный исполнитель (ЧСИ) получает право арестовать счета и запретить выезд за границу.

С 25 декабря 2025 года процедура стала более строгой: для наложения ограничения ЧСИ обязаны использовать специальное уведомление — «Извещение о выставлении временного ограничения в случае неуплаты». Другие виды уведомлений больше не дают право блокировать выезд.

Как должники узнают о запрете

Иногда казахстанцы узнают о запрете уже в аэропорту, прямо перед посадкой на рейс.

Такое может случиться, если:

человек не получил уведомление;

проигнорировал предупреждения о задолженности;

просто забыл о старом долге.

Результат один: отпуск, командировка или деловая поездка откладываются, а должник оказывается в крайне неприятной ситуации.

Быстрый способ снять запрет: онлайн-оплата долга

Снять ограничение на выезд можно достаточно быстро — при условии, что задолженность погашена полностью. Алгоритм действий выглядит так:

Оплата долга через мобильное приложение банка второго уровня (БВУ) В приложении открыть раздел «Государственные услуги» → «Оплата исполнительного производства» .

Ввести свой ИИН, чтобы найти своё исполнительное дело. Проверка информации по делу Отображается номер исполнительного дела, сумма задолженности и стоимость услуг ЧСИ. Произведение платежа Оплатить можно лично или через третье лицо.

После онлайн-оплаты деньги, как правило, поступают в систему в течение 30 минут, и запрет на выезд автоматически снимается.

Сроки снятия запрета по закону

Закон предусматривает официальное исключение из реестра должников в срок от 1 до 3 рабочих дней.

Поэтому эксперты рекомендуют:

заранее проверять наличие ограничений перед поездкой;

оплачивать долги сразу после уведомления;

при необходимости связываться напрямую с ЧСИ и предоставлять электронные квитанции для ускорения процесса.

Вывод

Запрет на выезд в Казахстане — не миф и не единичный случай. Но при знании процедуры и возможности онлайн-оплаты его можно снять очень быстро, иногда даже за полчаса. Главное — действовать заранее, чтобы долг не стал неожиданным препятствием на пути к путешествию или работе за границей.