134 млн тенге и тысячи долларов: КНБ задержал высокопоставленных чиновников ВКО

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал расследование серии крупных коррупционных дел в Восточно-Казахстанской области. Скандальные эпизоды связаны с высокопоставленными чиновниками, которым инкриминируются взятки и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает Lada.kz.

© Photo : Скриншот видео КНБ

Чиновник дорожного ведомства под подозрением

Наиболее резонансное дело касается руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО. По данным КНБ, чиновник систематически получал незаконные вознаграждения от представителей дорожно-строительных компаний и автобусных парков.

Сумма предполагаемых взяток впечатляет — 134 млн тенге. Во время обыска по месту проживания подозреваемого сотрудники КНБ изъяли:

121,9 млн тенге наличными ;

97,7 тыс. долларов США.

Пресс-служба Комитета подчеркнула, что деньги обнаружены в рамках законного следственного действия, и это лишь часть доказательств против высокопоставленного чиновника.

Взятки в сфере образования

Не менее громкое дело связано с руководителем Департамента по обеспечению качества в сфере образования ВКО. По информации КНБ, чиновник систематически получал денежные средства за содействие учителям в прохождении государственной аттестации.

Следственные органы квалифицируют эти действия как коррупцию и злоупотребление служебным положением.

Меры пресечения и дальнейшее расследование

Санкции суда позволили взять подозреваемых под стражу. В КНБ уточнили, что любая дополнительная информация в отношении уголовных дел пока не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Что это значит для региона

Громкие задержания чиновников ВКО вызывают широкий резонанс в обществе и показывают, что органы власти готовы пресекать коррупцию на высоком уровне. Эксперты отмечают, что подобные дела могут стать сигналом для других госслужащих о недопустимости взяточничества и злоупотребления полномочиями.