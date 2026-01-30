18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.01.2026, 10:37

134 млн тенге и тысячи долларов: КНБ задержал высокопоставленных чиновников ВКО

Новости Казахстана 0 620

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал расследование серии крупных коррупционных дел в Восточно-Казахстанской области. Скандальные эпизоды связаны с высокопоставленными чиновниками, которым инкриминируются взятки и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Скриншот видео КНБ
© Photo : Скриншот видео КНБ

Чиновник дорожного ведомства под подозрением

Наиболее резонансное дело касается руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО. По данным КНБ, чиновник систематически получал незаконные вознаграждения от представителей дорожно-строительных компаний и автобусных парков.

Сумма предполагаемых взяток впечатляет — 134 млн тенге. Во время обыска по месту проживания подозреваемого сотрудники КНБ изъяли:

  • 121,9 млн тенге наличными;

  • 97,7 тыс. долларов США.

Пресс-служба Комитета подчеркнула, что деньги обнаружены в рамках законного следственного действия, и это лишь часть доказательств против высокопоставленного чиновника.

Взятки в сфере образования

Не менее громкое дело связано с руководителем Департамента по обеспечению качества в сфере образования ВКО. По информации КНБ, чиновник систематически получал денежные средства за содействие учителям в прохождении государственной аттестации.

Следственные органы квалифицируют эти действия как коррупцию и злоупотребление служебным положением.

Меры пресечения и дальнейшее расследование

Санкции суда позволили взять подозреваемых под стражу. В КНБ уточнили, что любая дополнительная информация в отношении уголовных дел пока не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Что это значит для региона

Громкие задержания чиновников ВКО вызывают широкий резонанс в обществе и показывают, что органы власти готовы пресекать коррупцию на высоком уровне. Эксперты отмечают, что подобные дела могут стать сигналом для других госслужащих о недопустимости взяточничества и злоупотребления полномочиями.

6
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Если бы поймали самую крупную рыбу, вот тогда народ бы поверил в работу КНБ. Потом можно было бы расширять тюрьмы.
30.01.2026, 12:45
Pluto 9701
Pluto 9701
Как Дон Кихот боролся с ветряными мельницами. Мелочевка попадается.
30.01.2026, 07:34
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь