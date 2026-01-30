От скандала к перестановкам: Фонд медстрахования Казахстана меняет заместителей

30 января в Национальном агентстве «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) сообщили о назначении двух новых заместителей председателя — Бахытжана Абдуллаева и Индиры Ерденовой. Они заменили на этих должностях Светлану Пономарёву и Жулдыз Рамазанову, завершив серию кадровых изменений, последовавших за недавним скандалом вокруг фонда, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth .

Фото с сайта ФСМС

Профиль новых руководителей

Бахытжан Абдуллаев имеет долгую карьеру в сфере здравоохранения. Свой путь он начал с должностей санитара и акушера в городской больнице № 1 Астаны, затем работал врачом-трансфузиологом и хирургом, а позже возглавлял отделение и занимал пост заместителя главного врача. С 2023 года Абдуллаев был заместителем руководителя управления здравоохранения города Шымкента.

Индира Ерденова ранее работала в системе Министерства финансов, в частности, в Комитете по работе с несостоятельными должниками и Комитете казначейства. Она прошла путь от главного эксперта до руководящих должностей в департаменте внутренних закупок и активов. Перед назначением на ФСМС Ерденова возглавляла департамент цифровизации Комитета государственных доходов.

Скандал, изменивший курс фонда

События последних месяцев в ФСМС оказались напряжёнными. 1 декабря председатель фонда Айдын Кульсеитов ушёл с поста, став пятым руководителем за последние пять лет, покинувшим должность до истечения срока. Причиной стали многочисленные нарушения и низкая эффективность расходования средств.

16 января правительство приняло решение передать фонд под контроль Министерства финансов. В отчёте главы Минфина были озвучены факты «лечения» умерших пациентов, приписок и странные случаи прохождения скрининга на рак шейки матки мужчинами.

Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что проверки уже начались, а виновные будут привлечены к ответственности. По его словам, информационная система ФСМС должна быть интегрирована в систему Министерства здравоохранения к 1 июля 2026 года, что обеспечит прозрачность и эффективность использования средств.

Президент Казахстана поддержал эти меры, подчеркнув, что расходы государства на образование и здравоохранение направлены на улучшение жизни граждан и соответствуют стратегии «Справедливого Казахстана».

Новый председатель и первый зам

23 января коллективу ФСМС был представлен новый председатель правления — Гульмира Сабденбек. Она врач по образованию, имеет степень магистра общественного здравоохранения (MPH) и управленческий опыт в сфере здравоохранения. В разные годы занимала руководящие позиции в медицинской сфере.

Первым заместителем председателя назначен Айдар Мекебеков, ранее работавший в системе Министерства финансов, включая должность заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу. До назначения на ФСМС Мекебеков возглавлял департамент по противодействию хищениям в ТОО «Корпорация Казахмыс».

Что дальше ждёт фонд

Перестановки и проверка фонда открывают путь к реформированию системы медстрахования Казахстана. Основные цели новой команды:

Устранение нарушений и повышение прозрачности расходования средств.

Интеграция информационной системы ФСМС в систему Министерства здравоохранения.

Повышение эффективности и доверия граждан к социальному медицинскому страхованию.

Аналитики считают, что эти шаги могут стать переломными для ФСМС, однако многое будет зависеть от того, насколько быстро и качественно новые руководители реализуют реформы.