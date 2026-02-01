18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.02.2026, 06:32

Исторический чек: стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина за победу на Australian Open

Новости Казахстана 0 1 085

Победа Елены Рыбакиной на Открытом чемпионате Австралии-2026 стала не только крупнейшим спортивным успехом в ее карьере, но и финансовым рекордом для казахстанского тенниса. Казахстанская теннисистка завоевала титул на первом в сезоне турнире Большого шлема и вошла в историю Australian Open как обладательница самых высоких призовых за всю историю соревнований, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

© Photo : Федерация тенниса Казахстана
© Photo : Федерация тенниса Казахстана

Согласно официальным данным турнира, в этом году общий призовой фонд Australian Open впервые превысил прежние максимальные показатели и составил 111,5 млн австралийских долларов, что стало абсолютным рекордом для турнира в Мельбурне.

Рекордные призовые для чемпионов

Победители одиночных разрядов на Australian Open-2026 получили по 4,15 млн австралийских долларов, что эквивалентно почти 2,9 млн долларов США или порядка 1,47 млрд тенге. Именно эту сумму заработала Елена Рыбакина за свою победу в женском финале.

Аналогичные призовые получит и победитель мужского турнира — им станет либо испанец Карлос Алькарас, либо серб Новак Джокович, которые разыграют титул в решающем матче.

Эти выплаты стали самыми высокими в истории Australian Open, подчеркнув рост коммерческой и спортивной значимости турнира.

Финалистка Арина Соболенко — тоже с крупным чеком

Проигравшие в финалах одиночного разряда также получили внушительное вознаграждение. Финалистам полагалось по 2,15 млн австралийских долларов, что составляет около 760 млн тенге.

Такую сумму заработала, в частности, белорусская теннисистка Арина Соболенко, уступившая Рыбакиной в решающем матче женского турнира.

Парный разряд: шаг до титула и сотни миллионов тенге

Еще одна представительница Казахстана, Анна Данилина, вместе с сербской теннисисткой Александрой Крунич дошла до финала парного разряда. Однако дуэту не удалось завоевать трофей — они остановились в одном шаге от чемпионства.

Тем не менее, выход в финал принес спортсменкам 485 тыс. австралийских долларов, что эквивалентно примерно 172 млн тенге.

Личные рекорды Путицевой и Бублика

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление на стадии четвертого круга. Этот результат стал для нее лучшим в карьере на Australian Open. За свое выступление спортсменка заработала 480 тыс. австралийских долларов — около 170 млн тенге.

Точно такую же сумму получил и Александр Бублик, первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде. Он также дошел до четвертого круга турнира, установив личный рекорд на Australian Open.

Шевченко: второй круг и дополнительные призовые в паре

Казахстанский теннисист Александр Шевченко завершил индивидуальное выступление во втором круге. Этот результат принес ему 225 тыс. австралийских долларов, что составляет порядка 80 млн тенге.

Кроме того, Шевченко вместе с Александром Бубликом выступал в парном разряде. Дуэт вылетел уже в первом матче, однако даже это принесло теннисистам по 44 тыс. австралийских долларов (около 15,5 млн тенге) каждому.

Такую же сумму получили казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов, которые также покинули парный турнир на стартовой стадии.

Wild card для Зариной Дияс

Казахстанка Зарина Дияс, получившая wild card на Australian Open-2026, вылетела в первом круге женского одиночного турнира. Несмотря на ранний вылет, ее участие в основной сетке обеспечило ей призовые в размере 150 тыс. австралийских долларов, что эквивалентно примерно 53 млн тенге.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
В Казахстане ввели лимит на снятие наличных денегНовости Казахстана
06.01.2026, 14:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь