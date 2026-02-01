Исторический чек: стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина за победу на Australian Open

Победа Елены Рыбакиной на Открытом чемпионате Австралии-2026 стала не только крупнейшим спортивным успехом в ее карьере, но и финансовым рекордом для казахстанского тенниса. Казахстанская теннисистка завоевала титул на первом в сезоне турнире Большого шлема и вошла в историю Australian Open как обладательница самых высоких призовых за всю историю соревнований, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Согласно официальным данным турнира, в этом году общий призовой фонд Australian Open впервые превысил прежние максимальные показатели и составил 111,5 млн австралийских долларов, что стало абсолютным рекордом для турнира в Мельбурне.

Рекордные призовые для чемпионов

Победители одиночных разрядов на Australian Open-2026 получили по 4,15 млн австралийских долларов, что эквивалентно почти 2,9 млн долларов США или порядка 1,47 млрд тенге. Именно эту сумму заработала Елена Рыбакина за свою победу в женском финале.

Аналогичные призовые получит и победитель мужского турнира — им станет либо испанец Карлос Алькарас, либо серб Новак Джокович, которые разыграют титул в решающем матче.

Эти выплаты стали самыми высокими в истории Australian Open, подчеркнув рост коммерческой и спортивной значимости турнира.

Финалистка Арина Соболенко — тоже с крупным чеком

Проигравшие в финалах одиночного разряда также получили внушительное вознаграждение. Финалистам полагалось по 2,15 млн австралийских долларов, что составляет около 760 млн тенге.

Такую сумму заработала, в частности, белорусская теннисистка Арина Соболенко, уступившая Рыбакиной в решающем матче женского турнира.

Парный разряд: шаг до титула и сотни миллионов тенге

Еще одна представительница Казахстана, Анна Данилина, вместе с сербской теннисисткой Александрой Крунич дошла до финала парного разряда. Однако дуэту не удалось завоевать трофей — они остановились в одном шаге от чемпионства.

Тем не менее, выход в финал принес спортсменкам 485 тыс. австралийских долларов, что эквивалентно примерно 172 млн тенге.

Личные рекорды Путицевой и Бублика

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление на стадии четвертого круга. Этот результат стал для нее лучшим в карьере на Australian Open. За свое выступление спортсменка заработала 480 тыс. австралийских долларов — около 170 млн тенге.

Точно такую же сумму получил и Александр Бублик, первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде. Он также дошел до четвертого круга турнира, установив личный рекорд на Australian Open.

Шевченко: второй круг и дополнительные призовые в паре

Казахстанский теннисист Александр Шевченко завершил индивидуальное выступление во втором круге. Этот результат принес ему 225 тыс. австралийских долларов, что составляет порядка 80 млн тенге.

Кроме того, Шевченко вместе с Александром Бубликом выступал в парном разряде. Дуэт вылетел уже в первом матче, однако даже это принесло теннисистам по 44 тыс. австралийских долларов (около 15,5 млн тенге) каждому.

Такую же сумму получили казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов, которые также покинули парный турнир на стартовой стадии.

Wild card для Зариной Дияс

Казахстанка Зарина Дияс, получившая wild card на Australian Open-2026, вылетела в первом круге женского одиночного турнира. Несмотря на ранний вылет, ее участие в основной сетке обеспечило ей призовые в размере 150 тыс. австралийских долларов, что эквивалентно примерно 53 млн тенге.