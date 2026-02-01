Исторический чек: стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина за победу на Australian Open

Победа Елены Рыбакиной на Открытом чемпионате Австралии-2026 стала не только крупнейшим спортивным успехом в ее карьере, но и финансовым рекордом для казахстанского тенниса. Казахстанская теннисистка завоевала титул на первом в сезоне турнире Большого шлема и вошла в историю Australian Open как обладательница самых высоких призовых за всю историю соревнований, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Согласно официальным данным турнира, в этом году общий призовой фонд Australian Open впервые превысил прежние максимальные показатели и составил 111,5 млн австралийских долларов, что стало абсолютным рекордом для турнира в Мельбурне.
Победители одиночных разрядов на Australian Open-2026 получили по 4,15 млн австралийских долларов, что эквивалентно почти 2,9 млн долларов США или порядка 1,47 млрд тенге. Именно эту сумму заработала Елена Рыбакина за свою победу в женском финале.
Аналогичные призовые получит и победитель мужского турнира — им станет либо испанец Карлос Алькарас, либо серб Новак Джокович, которые разыграют титул в решающем матче.
Эти выплаты стали самыми высокими в истории Australian Open, подчеркнув рост коммерческой и спортивной значимости турнира.
Проигравшие в финалах одиночного разряда также получили внушительное вознаграждение. Финалистам полагалось по 2,15 млн австралийских долларов, что составляет около 760 млн тенге.
Такую сумму заработала, в частности, белорусская теннисистка Арина Соболенко, уступившая Рыбакиной в решающем матче женского турнира.
Еще одна представительница Казахстана, Анна Данилина, вместе с сербской теннисисткой Александрой Крунич дошла до финала парного разряда. Однако дуэту не удалось завоевать трофей — они остановились в одном шаге от чемпионства.
Тем не менее, выход в финал принес спортсменкам 485 тыс. австралийских долларов, что эквивалентно примерно 172 млн тенге.
Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление на стадии четвертого круга. Этот результат стал для нее лучшим в карьере на Australian Open. За свое выступление спортсменка заработала 480 тыс. австралийских долларов — около 170 млн тенге.
Точно такую же сумму получил и Александр Бублик, первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде. Он также дошел до четвертого круга турнира, установив личный рекорд на Australian Open.
Казахстанский теннисист Александр Шевченко завершил индивидуальное выступление во втором круге. Этот результат принес ему 225 тыс. австралийских долларов, что составляет порядка 80 млн тенге.
Кроме того, Шевченко вместе с Александром Бубликом выступал в парном разряде. Дуэт вылетел уже в первом матче, однако даже это принесло теннисистам по 44 тыс. австралийских долларов (около 15,5 млн тенге) каждому.
Такую же сумму получили казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов, которые также покинули парный турнир на стартовой стадии.
Казахстанка Зарина Дияс, получившая wild card на Australian Open-2026, вылетела в первом круге женского одиночного турнира. Несмотря на ранний вылет, ее участие в основной сетке обеспечило ей призовые в размере 150 тыс. австралийских долларов, что эквивалентно примерно 53 млн тенге.
