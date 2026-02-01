18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.02.2026, 06:57

Когда деньги уходят за рубеж: Казахстан проверит все трансграничные потоки банков

Новости Казахстана 0 1 146

В Казахстане начата проверка трансграничных операций ряда банков. Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: fool.com
Фото: fool.com

Что известно о проверке

«Инициирована проверка трансграничных операций ряда банков в установленном порядке с участием Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национального банка Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу», — пояснили в АРРФР.

Эксперты отмечают, что такие проверки позволяют не только выявить возможные нарушения, но и укрепить доверие к казахстанской банковской системе на международной арене.

Новый закон о банках: революция в финансовой системе

Напомним, что 16 января Президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон о банках. Документ предполагает масштабные изменения, которые затронут работу всех финансовых учреждений страны:

Либерализация лицензирования
Вводятся базовые и универсальные лицензии для банков, что должно снизить концентрацию на рынке и стимулировать конкуренцию.

Регулирование цифровых финансовых активов
В Казахстане разрешается оборот цифровых финансовых активов. Закон предусматривает три вида таких активов, открывая новые возможности для инновационных финансовых продуктов.

Исламские банковские операции
Универсальные банки получили право проводить операции по принципам исламского банкинга без необходимости отдельной лицензии, что расширяет спектр услуг для клиентов.

Поведенческий надзор
Внедряется стратегия управления рисками с участием независимых подразделений. Банки обязаны раскрывать полную информацию о своих продуктах и анализировать обратную связь потребителей.

Новый механизм для неплатежеспособных банков
Убытки таких банков будут компенсироваться за счёт участников рынка, а не государственного бюджета, что минимизирует нагрузку на казахстанскую экономику.

Независимые директора
Их роль усиливается для обеспечения объективности и независимости решений, что повышает прозрачность управления банковскими структурами.

Что это значит для клиентов

Эксперты считают, что инициированные проверки и новые законодательные меры позволят повысить уровень прозрачности и стабильности в банковской системе Казахстана. Это, в свою очередь, должно укрепить доверие граждан и инвесторов к финансовым учреждениям страны.

