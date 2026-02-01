Нововведения для казахстанцев с февраля 2026 года

Февраль 2026 года принесёт казахстанцам ряд важных изменений в жизни, начиная от налогового режима и правил эксплуатации домов и заканчивая госконтролем за детскими учреждениями и новым порядком получения гражданства. Tengrinews.kz подробно рассказывает обо всех нововведениях, которые вступят в силу уже в этом месяце, сообщает Lada.kz.

© Sputnik / Абзал Калиев

Переход на специальные налоговые режимы

В начале года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс, введший три специальных налоговых режима (СНР):

Для самозанятых граждан;

На основе упрощённой декларации;

Для крестьянских или фермерских хозяйств.

Сроки перехода и уведомления

С 1 января по 28 февраля казахстанцы могут выбрать другой СНР или остаться на упрощённом режиме. Для этого необходимо подать уведомление о выбранном режиме налогообложения.

Если уведомление не подано, с 1 марта налогоплательщиков автоматически переведут на общеустановленный порядок налогообложения, который будет действовать с 1 января 2026 года.

Проверки детсадов и школ

С 1 февраля вступает в силу новый порядок государственного контроля за организациями, финансируемыми из госбюджета, которые предоставляют детям:

питание;

проживание;

образование и воспитание;

оздоровление.

Особенности проверок:

Они могут проводиться внезапно , как до начала оказания услуг, так и в процессе их предоставления;

Цель — своевременное выявление нарушений и обеспечение безопасности детей.

Новые правила ввода домов в эксплуатацию

С 1 февраля 2026 года изменяются правила приёмки и ввода в эксплуатацию высотных жилых домов.

Ключевые изменения:

Многоквартирные дома выше 28 метров должны получить заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности ;

Выдавать заключения будут территориальные подразделения органов гражданской защиты.

Это повысит контроль за безопасностью новостроек и снизит риски для жильцов.

Подъёмное пособие для прокуроров

С 3 февраля вступают в силу поправки, подписанные генеральным прокурором Бериком Асыловым, регулирующие выплаты сотрудникам прокуратуры при переезде на новую должность.

Что изменилось:

Подъёмное пособие в размере двухмесячного денежного содержания сотрудника;

Половина месячного содержания на каждого члена семьи , переехавшего вместе;

Компенсация расходов за перевозку до 10 тонн имущества и проезд железнодорожным, водным или автомобильным транспортом;

Пособие распространяется на всех членов семьи, сопровождающих сотрудника.

Гражданство Казахстана: приём заявлений на тестирование

С февраля начинается приём заявлений для участия в тестировании, необходимом для получения гражданства.

Структура теста:

Казахский язык — 30 вопросов;

Основы Конституции — 40 вопросов;

История Казахстана — 30 вопросов;

Время на прохождение — 2 часа 10 минут.

Проходной балл: 50 из 100, с минимальными требованиями по каждому разделу:

Казахский язык — минимум 15 баллов;

Конституция — минимум 20 баллов;

История — минимум 15 баллов.

Сроки подачи заявлений:

3–10 февраля;

10–20 августа.

После успешного прохождения выдается электронный сертификат, действительный 2 года.

Новые законы и их влияние

6.1. Недропользование

С 26 февраля вступает в силу закон о поправках в Кодекс о недрах и недропользовании.

Основные новеллы:

Введение термина «малоизученные территории» с особым режимом геологического изучения;

Новый механизм доступа к недрам: от изучения к добыче , снижает риски для бизнеса;

Ускоренные аукционы на участки недр , в том числе в электронном формате;

Ограничение для национальных компаний на «заморозку» участков — 3 года, после чего участок выставляется на аукцион.

6.2. Историко-культурное наследие

С 26 февраля вступает в силу закон, регулирующий охрану историко-культурного наследия:

Усиление государственного контроля и цифровизация археологии;

Упорядочение лицензирования и хранения находок;

Повышение требований к услугам для детей;

Снижение рисков утраты культурного наследия.

6.3. Семья, культура, образование

С 1 февраля вступают поправки, касающиеся культуры, образования, семьи и госконтроля:

Приоритет в усыновлении и опеке для родственников, а при их отсутствии — для состоящих в браке людей ;

Контроль за детскими учреждениями переводится из предпринимательского законодательства в социальные законы ;

Вводится государственное ранжирование колледжей и вузов по эффективности;

Запрещены фонограммы на концертах (кроме исключений) и обязательное указание авторов при публичном использовании произведений;

Акиматы несут ответственность за сохранение и развитие библиотек.

Отдых и выходные в феврале

В феврале государственных праздников нет, поэтому отдых предоставляется только в стандартные выходные.

Для работников по графику 5/2:

8 выходных дней;

20 рабочих дней.

Для работников по графику 6/1:

4 выходных дня;

24 рабочих дня.

Выходными считаются субботы и воскресенья, дополнительных переносов не предусмотрено.

Погода в феврале

Синоптики прогнозируют, что февраль будет зимним, но к концу месяца температура начнёт постепенно повышаться.

Прогноз по регионам: