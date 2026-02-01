Нововведения для казахстанцев с февраля 2026 года

Февраль 2026 года принесёт казахстанцам ряд важных изменений в жизни, начиная от налогового режима и правил эксплуатации домов и заканчивая госконтролем за детскими учреждениями и новым порядком получения гражданства. Tengrinews.kz подробно рассказывает обо всех нововведениях, которые вступят в силу уже в этом месяце, сообщает Lada.kz.
В начале года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс, введший три специальных налоговых режима (СНР):
Для самозанятых граждан;
На основе упрощённой декларации;
Для крестьянских или фермерских хозяйств.
Сроки перехода и уведомления
С 1 января по 28 февраля казахстанцы могут выбрать другой СНР или остаться на упрощённом режиме. Для этого необходимо подать уведомление о выбранном режиме налогообложения.
Если уведомление не подано, с 1 марта налогоплательщиков автоматически переведут на общеустановленный порядок налогообложения, который будет действовать с 1 января 2026 года.
С 1 февраля вступает в силу новый порядок государственного контроля за организациями, финансируемыми из госбюджета, которые предоставляют детям:
питание;
проживание;
образование и воспитание;
оздоровление.
Особенности проверок:
Они могут проводиться внезапно, как до начала оказания услуг, так и в процессе их предоставления;
Цель — своевременное выявление нарушений и обеспечение безопасности детей.
С 1 февраля 2026 года изменяются правила приёмки и ввода в эксплуатацию высотных жилых домов.
Ключевые изменения:
Многоквартирные дома выше 28 метров должны получить заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности;
Выдавать заключения будут территориальные подразделения органов гражданской защиты.
Это повысит контроль за безопасностью новостроек и снизит риски для жильцов.
С 3 февраля вступают в силу поправки, подписанные генеральным прокурором Бериком Асыловым, регулирующие выплаты сотрудникам прокуратуры при переезде на новую должность.
Что изменилось:
Подъёмное пособие в размере двухмесячного денежного содержания сотрудника;
Половина месячного содержания на каждого члена семьи, переехавшего вместе;
Компенсация расходов за перевозку до 10 тонн имущества и проезд железнодорожным, водным или автомобильным транспортом;
Пособие распространяется на всех членов семьи, сопровождающих сотрудника.
С февраля начинается приём заявлений для участия в тестировании, необходимом для получения гражданства.
Структура теста:
Казахский язык — 30 вопросов;
Основы Конституции — 40 вопросов;
История Казахстана — 30 вопросов;
Время на прохождение — 2 часа 10 минут.
Проходной балл: 50 из 100, с минимальными требованиями по каждому разделу:
Казахский язык — минимум 15 баллов;
Конституция — минимум 20 баллов;
История — минимум 15 баллов.
Сроки подачи заявлений:
3–10 февраля;
10–20 августа.
После успешного прохождения выдается электронный сертификат, действительный 2 года.
С 26 февраля вступает в силу закон о поправках в Кодекс о недрах и недропользовании.
Основные новеллы:
Введение термина «малоизученные территории» с особым режимом геологического изучения;
Новый механизм доступа к недрам: от изучения к добыче, снижает риски для бизнеса;
Ускоренные аукционы на участки недр, в том числе в электронном формате;
Ограничение для национальных компаний на «заморозку» участков — 3 года, после чего участок выставляется на аукцион.
С 26 февраля вступает в силу закон, регулирующий охрану историко-культурного наследия:
Усиление государственного контроля и цифровизация археологии;
Упорядочение лицензирования и хранения находок;
Повышение требований к услугам для детей;
Снижение рисков утраты культурного наследия.
С 1 февраля вступают поправки, касающиеся культуры, образования, семьи и госконтроля:
Приоритет в усыновлении и опеке для родственников, а при их отсутствии — для состоящих в браке людей;
Контроль за детскими учреждениями переводится из предпринимательского законодательства в социальные законы;
Вводится государственное ранжирование колледжей и вузов по эффективности;
Запрещены фонограммы на концертах (кроме исключений) и обязательное указание авторов при публичном использовании произведений;
Акиматы несут ответственность за сохранение и развитие библиотек.
В феврале государственных праздников нет, поэтому отдых предоставляется только в стандартные выходные.
Для работников по графику 5/2:
8 выходных дней;
20 рабочих дней.
Для работников по графику 6/1:
4 выходных дня;
24 рабочих дня.
Выходными считаются субботы и воскресенья, дополнительных переносов не предусмотрено.
Синоптики прогнозируют, что февраль будет зимним, но к концу месяца температура начнёт постепенно повышаться.
Прогноз по регионам:
Север и восток — минус 13–18 °C;
Юг — около +3 °C;
Возможны метели, гололёд, туманы в северных и горных областях;
На юге возможна редкая зимняя гроза.
