Почему казахстанский тенге не может догнать российский рубль

С начала 2026 года российский рубль укрепился к казахстанскому тенге на 2,7%. Это укрепление эксперты объясняют комбинацией внутренней политики РФ и внешнеэкономических факторов, влияющих на курс пары RUB/KZT, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По словам аналитика «Финама» Александра Потавина, динамика связана с разной реакцией валют на доллар.
Тенге к американской валюте вырос всего на 0,67% с начала года.
Рубль укрепился на 2,83% к доллару.
«Отсюда и небольшое повышение курса RUB/KZT», – пояснил Потавин.
Укрепление рубля напрямую связано с действиями Банка России:
до 5 февраля регулятор ежедневно продаёт иностранную валюту в рамках бюджетного правила;
объем операций по зеркалированию вырос с 10,2 млрд до 17,4 млрд рублей в день – это рост почти на 70%.
«Мощная поддержка внутреннего рынка позитивно отражается на курсе рубля», – отмечает аналитик.
Дополнительные факторы укрепления рубля:
Ожидания позитива в переговорном процессе по Украине снижают активность покупок валюты;
Рост НДС в РФ до 22% в начале года вызвал всплеск инфляции, что заставляет ЦБ держать ключевую ставку на высоких уровнях, повышая привлекательность рубля для спекулятивного капитала.
Потавин не ожидает резких колебаний курса RUB/KZT в первом квартале:
Диапазон торгов пары, вероятно, составит 6,35–6,7;
Восстановление цен на нефть за последний месяц поддержит и тенге, и рубль.
«Поскольку нефть и газ – ключевые экспортные товары России и Казахстана, динамика их стоимости напрямую влияет на валюты», – добавил эксперт.
Разница в ключевых ставках ЦБ РФ и Нацбанка РК также влияет на валюту:
более высокая ставка в России делает рубль привлекательным для спекулятивного капитала;
жесткие валютные ограничения на вывод капитала из РФ искусственно поддерживают курс рубля;
расчеты в национальных валютах в рамках ЕАЭС создают дополнительный спрос на рубль у казахстанских импортеров, особенно если торговый баланс смещен в пользу РФ.
Несмотря на текущую силу, рубль сталкивается с рядом ограничений:
высокая инфляция в России;
дефицит бюджета и рост госрасходов, требующих денежной эмиссии;
внешние санкции, ограничивающие приток долгосрочных инвестиций;
замедление экономического роста, что снижает среднесрочные перспективы рубля.
«Эти факторы будут давить на рубль в долгосрочной перспективе», – резюмировал Потавин.
