Почему казахстанский тенге не может догнать российский рубль

С начала 2026 года российский рубль укрепился к казахстанскому тенге на 2,7% . Это укрепление эксперты объясняют комбинацией внутренней политики РФ и внешнеэкономических факторов, влияющих на курс пары RUB/KZT, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Сильный рубль на фоне слабого роста тенге

По словам аналитика «Финама» Александра Потавина, динамика связана с разной реакцией валют на доллар.

Тенге к американской валюте вырос всего на 0,67% с начала года.

Рубль укрепился на 2,83% к доллару.

«Отсюда и небольшое повышение курса RUB/KZT», – пояснил Потавин.

Банк России подкачал внутренний рынок валютой

Укрепление рубля напрямую связано с действиями Банка России:

до 5 февраля регулятор ежедневно продаёт иностранную валюту в рамках бюджетного правила ;

объем операций по зеркалированию вырос с 10,2 млрд до 17,4 млрд рублей в день – это рост почти на 70%.

«Мощная поддержка внутреннего рынка позитивно отражается на курсе рубля», – отмечает аналитик.

Переговоры и инфляция: двойной эффект

Дополнительные факторы укрепления рубля:

Ожидания позитива в переговорном процессе по Украине снижают активность покупок валюты;

Рост НДС в РФ до 22% в начале года вызвал всплеск инфляции, что заставляет ЦБ держать ключевую ставку на высоких уровнях, повышая привлекательность рубля для спекулятивного капитала.

Прогноз на ближайшие месяцы

Потавин не ожидает резких колебаний курса RUB/KZT в первом квартале:

Диапазон торгов пары, вероятно, составит 6,35–6,7;

Восстановление цен на нефть за последний месяц поддержит и тенге, и рубль.

«Поскольку нефть и газ – ключевые экспортные товары России и Казахстана, динамика их стоимости напрямую влияет на валюты», – добавил эксперт.

Монетарная политика как фактор преимущества рубля

Разница в ключевых ставках ЦБ РФ и Нацбанка РК также влияет на валюту:

более высокая ставка в России делает рубль привлекательным для спекулятивного капитала ;

жесткие валютные ограничения на вывод капитала из РФ искусственно поддерживают курс рубля;

расчеты в национальных валютах в рамках ЕАЭС создают дополнительный спрос на рубль у казахстанских импортеров, особенно если торговый баланс смещен в пользу РФ.

Долгосрочные риски для рубля

Несмотря на текущую силу, рубль сталкивается с рядом ограничений:

высокая инфляция в России;

дефицит бюджета и рост госрасходов, требующих денежной эмиссии;

внешние санкции, ограничивающие приток долгосрочных инвестиций;

замедление экономического роста, что снижает среднесрочные перспективы рубля.