18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.02.2026, 10:43

Почему казахстанский тенге не может догнать российский рубль

Новости Казахстана 0 792

С начала 2026 года российский рубль укрепился к казахстанскому тенге на 2,7%. Это укрепление эксперты объясняют комбинацией внутренней политики РФ и внешнеэкономических факторов, влияющих на курс пары RUB/KZT, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сильный рубль на фоне слабого роста тенге

По словам аналитика «Финама» Александра Потавина, динамика связана с разной реакцией валют на доллар.

  • Тенге к американской валюте вырос всего на 0,67% с начала года.

  • Рубль укрепился на 2,83% к доллару.

«Отсюда и небольшое повышение курса RUB/KZT», – пояснил Потавин.

Банк России подкачал внутренний рынок валютой

Укрепление рубля напрямую связано с действиями Банка России:

  • до 5 февраля регулятор ежедневно продаёт иностранную валюту в рамках бюджетного правила;

  • объем операций по зеркалированию вырос с 10,2 млрд до 17,4 млрд рублей в день – это рост почти на 70%.

«Мощная поддержка внутреннего рынка позитивно отражается на курсе рубля», – отмечает аналитик.

Переговоры и инфляция: двойной эффект

Дополнительные факторы укрепления рубля:

  • Ожидания позитива в переговорном процессе по Украине снижают активность покупок валюты;

  • Рост НДС в РФ до 22% в начале года вызвал всплеск инфляции, что заставляет ЦБ держать ключевую ставку на высоких уровнях, повышая привлекательность рубля для спекулятивного капитала.

Прогноз на ближайшие месяцы

Потавин не ожидает резких колебаний курса RUB/KZT в первом квартале:

  • Диапазон торгов пары, вероятно, составит 6,35–6,7;

  • Восстановление цен на нефть за последний месяц поддержит и тенге, и рубль.

«Поскольку нефть и газ – ключевые экспортные товары России и Казахстана, динамика их стоимости напрямую влияет на валюты», – добавил эксперт.

Монетарная политика как фактор преимущества рубля

Разница в ключевых ставках ЦБ РФ и Нацбанка РК также влияет на валюту:

  • более высокая ставка в России делает рубль привлекательным для спекулятивного капитала;

  • жесткие валютные ограничения на вывод капитала из РФ искусственно поддерживают курс рубля;

  • расчеты в национальных валютах в рамках ЕАЭС создают дополнительный спрос на рубль у казахстанских импортеров, особенно если торговый баланс смещен в пользу РФ.

Долгосрочные риски для рубля

Несмотря на текущую силу, рубль сталкивается с рядом ограничений:

  • высокая инфляция в России;

  • дефицит бюджета и рост госрасходов, требующих денежной эмиссии;

  • внешние санкции, ограничивающие приток долгосрочных инвестиций;

  • замедление экономического роста, что снижает среднесрочные перспективы рубля.

«Эти факторы будут давить на рубль в долгосрочной перспективе», – резюмировал Потавин.

0
3
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
В Казахстане ввели лимит на снятие наличных денегНовости Казахстана
06.01.2026, 14:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь