На заводе в Южной Корее после пожара пропал гражданин Казахстана

В Южной Корее произошёл крупный пожар на заводе по производству товаров для дома, в результате которого два иностранных работника числятся пропавшими без вести . Среди них – гражданин Казахстана , сообщает агентство Yonhap News, передавая данные местных СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео

Место и время происшествия

Пожар вспыхнул 30 января около 14:55 на предприятии, специализирующемся на производстве влажных салфеток и подгузников, в уезде Ымсон провинции Северный Чхунчхон.

В момент возгорания на заводе находились 83 человека, из которых 81 смог эвакуироваться благодаря своевременным действиям службы безопасности предприятия.

Пропавшие без вести

После эвакуации два иностранных работника числятся пропавшими без вести:

гражданин Казахстана, около 50 лет,

гражданин Непала, около 20 лет.

Некоторые СМИ ранее сообщали о версии, что пропавший иностранный рабочий – гражданин Узбекистана, но официальные данные подтверждают участие казахстанца.

Ход поисково-спасательных работ

Поисковые работы начались сразу после частичной локализации пожара. Уже к 00:39 31 января пожарные обнаружили тело одного из пропавших возле лестницы на втором этаже здания. Личность погибшего пока не установлена.

Пожар удалось полностью ликвидировать только к 12:08 31 января, то есть спустя почти 21 час после начала возгорания. Сложности при тушении создали:

обрушение конструкций завода ,

большое количество горючих материалов на территории предприятия.

Действия властей

Власти Южной Кореи продолжают:

поиски второго пропавшего работника,

расследование причин пожара, чтобы определить источник возгорания и предотвратить повторение подобных случаев.

Риски для иностранных работников

Случай подчёркивает опасности, с которыми сталкиваются иностранные работники на производственных объектах, особенно на предприятиях с большим количеством горючих материалов. Семьи пострадавших и общественные организации внимательно следят за ходом расследования.