На заводе в Южной Корее после пожара пропал гражданин Казахстана

В Южной Корее произошёл крупный пожар на заводе по производству товаров для дома, в результате которого два иностранных работника числятся пропавшими без вести. Среди них – гражданин Казахстана, сообщает агентство Yonhap News, передавая данные местных СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Пожар вспыхнул 30 января около 14:55 на предприятии, специализирующемся на производстве влажных салфеток и подгузников, в уезде Ымсон провинции Северный Чхунчхон.
В момент возгорания на заводе находились 83 человека, из которых 81 смог эвакуироваться благодаря своевременным действиям службы безопасности предприятия.
После эвакуации два иностранных работника числятся пропавшими без вести:
гражданин Казахстана, около 50 лет,
гражданин Непала, около 20 лет.
Некоторые СМИ ранее сообщали о версии, что пропавший иностранный рабочий – гражданин Узбекистана, но официальные данные подтверждают участие казахстанца.
Поисковые работы начались сразу после частичной локализации пожара. Уже к 00:39 31 января пожарные обнаружили тело одного из пропавших возле лестницы на втором этаже здания. Личность погибшего пока не установлена.
Пожар удалось полностью ликвидировать только к 12:08 31 января, то есть спустя почти 21 час после начала возгорания. Сложности при тушении создали:
обрушение конструкций завода,
большое количество горючих материалов на территории предприятия.
Власти Южной Кореи продолжают:
поиски второго пропавшего работника,
расследование причин пожара, чтобы определить источник возгорания и предотвратить повторение подобных случаев.
Случай подчёркивает опасности, с которыми сталкиваются иностранные работники на производственных объектах, особенно на предприятиях с большим количеством горючих материалов. Семьи пострадавших и общественные организации внимательно следят за ходом расследования.
