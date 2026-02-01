Дорожное «выступление» и ролик в Instagram привели певца Ернара Айдара в полицию (видео)

В Жамбылской области к административной ответственности привлекли казахстанского певца Ернара Айдара. Поводом стал видеоролик, опубликованный в социальных сетях, который привлек внимание сотрудников полиции в ходе планового мониторинга интернет-платформ, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Instagram

Как сообщили в департаменте полиции региона, на видео зафиксировано, как водитель внедорожника в Таразе демонстративно нарушает правила дорожного движения. Поведение автомобилиста, по оценке правоохранительных органов, свидетельствовало о пренебрежении установленными нормами и требованиями законодательства.

Личность водителя установили оперативно

После изучения видеозаписи полицейские установили личность владельца автомобиля. Им оказался известный казахстанский исполнитель Ернар Айдар. В отношении него были составлены административные материалы сразу по нескольким эпизодам, зафиксированным на видео.

Сразу три статьи КоАП

По итогам разбирательства певца привлекли к ответственности по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. В частности, речь идет о:

нарушении правил остановки или стоянки транспортных средств;

несоблюдении требований дорожных знаков или разметки проезжей части;

переходе проезжей части дороги в неустановленном для этого месте.

Таким образом, ответственность была применена по каждому из выявленных фактов нарушения.

В полиции напомнили о личной ответственности

В департаменте полиции подчеркнули, что статус публичного человека не освобождает от соблюдения правил дорожного движения. Правоохранительные органы напомнили, что безопасность на дорогах напрямую зависит от дисциплины и ответственности каждого участника движения.