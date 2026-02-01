Казахстан потратит сотни миллиардов тенге, чтобы не остаться в темноте

Казахстан сталкивается с острым дефицитом электроэнергии, что вынуждает власти тратить сотни миллиардов тенге на ремонт и модернизацию электростанций. В минэнерго сообщили, что ситуация требует немедленных мер для стабилизации энергосистемы страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: freepik

Энергетика в цифрах: дефицит и износ

По итогам 2025 года потребление электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) составило 124,6 млрд кВт·ч, тогда как производство достигло лишь 123,1 млрд кВт·ч.

Это означает, что Казахстану не хватало около 1,5 млрд кВт·ч, или 1,2% собственного электричества, что напрямую отражается на промышленности и бытовых потребителях.

Износ инфраструктуры также критичен:

Электростанции – 55%

Региональные электрические сети (РЭК) – 71,64%

Тепловые сети – 51%

В этих условиях продолжаются масштабные проекты по реконструкции и модернизации энергетических мощностей.

Ремонт и модернизация: куда уйдут сотни миллиардов

В 2026 году планируется капитальный ремонт:

9 энергоблоков

55 котлов

51 турбина

Общий бюджет проекта – около 350 млрд тенге. Ожидается, что это позволит снизить износ ТЭЦ с 61% до 59%, а также вывести их из «красной зоны» риска аварий.

Дополнительно на проекты тепло- и электросетей, включая источники тепла, в рамках республиканского бюджета выделено 98,7 млрд тенге.

Новые мощности и ВИЭ

В 2026 году ожидается ввод 2,6 ГВт новых мощностей, из которых 173 МВт составят возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Ключевые объекты модернизации:

Текелийский энергокомплекс – 3 котла-утилизатора и паровая турбина (17 МВт)

Атырауская ТЭЦ – турбоагрегатор №11 и котел №15 (59,6 МВт)

Парогазовые установки – Кызылординская область (240 МВт), Туркестанская область (1 тыс. МВт)

Алматинская ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 – модернизация ПГУ и возведение ТГУ (557 и 544 МВт)

Эти меры направлены на повышение надежности энергоснабжения и снижение зависимости от устаревших мощностей.

Долгосрочные цели: сетевой прорыв к 2029 году

В рамках пятилетней программы планируется обновление:

1,6 тыс. км тепловых сетей

78 тыс. км электрических сетей

По прогнозам, к 2029 году износ тепловых сетей снизится с 52% до 42%, а электрических – с 74% до 45%, что обеспечит более стабильное снабжение страны электроэнергией.

Тарифы и рост цен

Министерство энергетики напомнило, что при установке предельных тарифов энергопроизводящих организаций учитываются только затраты на производство услуги.

Рост цен объясняется увеличением сопутствующих расходов:

Топливо с учетом транспортировки

Текущий ремонт и эксплуатационные материалы

Химические реагенты, запчасти, расходники

ГСМ и другие статьи

Все изменения тарифов проходят проверку в министерстве перед внедрением.

Вывод

Казахстан стоит перед масштабным энергетическим вызовом: дефицит, высокий износ оборудования и необходимость срочной модернизации требуют миллиардных вложений. В то же время запланированные меры по ремонту и введению новых мощностей дают надежду на постепенное восстановление баланса электроэнергии и снижение аварийных рисков.