Казахстан потратит сотни миллиардов тенге, чтобы не остаться в темноте

Казахстан сталкивается с острым дефицитом электроэнергии, что вынуждает власти тратить сотни миллиардов тенге на ремонт и модернизацию электростанций. В минэнерго сообщили, что ситуация требует немедленных мер для стабилизации энергосистемы страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По итогам 2025 года потребление электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) составило 124,6 млрд кВт·ч, тогда как производство достигло лишь 123,1 млрд кВт·ч.
Это означает, что Казахстану не хватало около 1,5 млрд кВт·ч, или 1,2% собственного электричества, что напрямую отражается на промышленности и бытовых потребителях.
Износ инфраструктуры также критичен:
Электростанции – 55%
Региональные электрические сети (РЭК) – 71,64%
Тепловые сети – 51%
В этих условиях продолжаются масштабные проекты по реконструкции и модернизации энергетических мощностей.
В 2026 году планируется капитальный ремонт:
9 энергоблоков
55 котлов
51 турбина
Общий бюджет проекта – около 350 млрд тенге. Ожидается, что это позволит снизить износ ТЭЦ с 61% до 59%, а также вывести их из «красной зоны» риска аварий.
Дополнительно на проекты тепло- и электросетей, включая источники тепла, в рамках республиканского бюджета выделено 98,7 млрд тенге.
В 2026 году ожидается ввод 2,6 ГВт новых мощностей, из которых 173 МВт составят возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
Ключевые объекты модернизации:
Текелийский энергокомплекс – 3 котла-утилизатора и паровая турбина (17 МВт)
Атырауская ТЭЦ – турбоагрегатор №11 и котел №15 (59,6 МВт)
Парогазовые установки – Кызылординская область (240 МВт), Туркестанская область (1 тыс. МВт)
Алматинская ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 – модернизация ПГУ и возведение ТГУ (557 и 544 МВт)
Эти меры направлены на повышение надежности энергоснабжения и снижение зависимости от устаревших мощностей.
В рамках пятилетней программы планируется обновление:
1,6 тыс. км тепловых сетей
78 тыс. км электрических сетей
По прогнозам, к 2029 году износ тепловых сетей снизится с 52% до 42%, а электрических – с 74% до 45%, что обеспечит более стабильное снабжение страны электроэнергией.
Министерство энергетики напомнило, что при установке предельных тарифов энергопроизводящих организаций учитываются только затраты на производство услуги.
Рост цен объясняется увеличением сопутствующих расходов:
Топливо с учетом транспортировки
Текущий ремонт и эксплуатационные материалы
Химические реагенты, запчасти, расходники
ГСМ и другие статьи
Все изменения тарифов проходят проверку в министерстве перед внедрением.
Казахстан стоит перед масштабным энергетическим вызовом: дефицит, высокий износ оборудования и необходимость срочной модернизации требуют миллиардных вложений. В то же время запланированные меры по ремонту и введению новых мощностей дают надежду на постепенное восстановление баланса электроэнергии и снижение аварийных рисков.
Комментарии0 комментарий(ев)