"Приходится платить за каждую мечту": Шавкат Рахмонов откровенно рассказал о проблемах со здоровьем

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов сделал официальное заявление о состоянии своего здоровья в своём аккаунте на X, ранее известном как Twitter, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: smi24.kz

Подтверждение хирургического вмешательства

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 31-летний спортсмен перенес операцию из-за травмы колена. Теперь сам Рахмонов официально подтвердил эти сведения, подчеркнув, что решение о хирургическом вмешательстве было неизбежным.

"Путь бойца никогда не был легким. Жизнь не ставит перед нами задач, которые мы не могли бы решить. За каждую мечту приходится платить, и иногда ценой является здоровье. Сегодня я должен быть честен: из-за продолжающихся травм я перенес еще одну операцию, и мне потребуется время для полного восстановления. В результате мое возвращение в октагон отложено", — отметил спортсмен.

Отложенное возвращение и вера в себя

Несмотря на временные трудности, Рахмонов сохраняет оптимизм и уверенность в своём будущем в спорте. Он подчеркнул, что нынешние препятствия — лишь часть большого пути и не означают конца его карьеры.

"Это нелегко принять, но я искренне верю, что каждая неудача — часть более масштабного плана. Я вернусь сильнее, умнее и голоднее, чем когда-либо. Моя цель остается прежней. Пояс UFC должен быть в Казахстане. Спасибо всем, кто поддерживает меня, несмотря ни на что! Это не конец пути, а его важная глава", — добавил он.

Рейтинг и достижения в UFC

На данный момент Шавкат Рахмонов занимает второе место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC (до 77,1 кг). Выше него в списке только россиянин Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена — действующий и бывший чемпионы соответственно.

В профессиональной карьере ММА Рахмонов провёл 19 боёв и выиграл все, что делает его одним из самых успешных казахстанских спортсменов в этом виде спорта. Последний поединок он провёл в декабре 2024 года, победив ирландца Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей.