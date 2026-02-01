18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.02.2026, 15:21

"Приходится платить за каждую мечту": Шавкат Рахмонов откровенно рассказал о проблемах со здоровьем

Новости Казахстана 0 578

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов сделал официальное заявление о состоянии своего здоровья в своём аккаунте на X, ранее известном как Twitter, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: smi24.kz
Фото: smi24.kz

Подтверждение хирургического вмешательства

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 31-летний спортсмен перенес операцию из-за травмы колена. Теперь сам Рахмонов официально подтвердил эти сведения, подчеркнув, что решение о хирургическом вмешательстве было неизбежным.

"Путь бойца никогда не был легким. Жизнь не ставит перед нами задач, которые мы не могли бы решить. За каждую мечту приходится платить, и иногда ценой является здоровье. Сегодня я должен быть честен: из-за продолжающихся травм я перенес еще одну операцию, и мне потребуется время для полного восстановления. В результате мое возвращение в октагон отложено", — отметил спортсмен.

Отложенное возвращение и вера в себя

Несмотря на временные трудности, Рахмонов сохраняет оптимизм и уверенность в своём будущем в спорте. Он подчеркнул, что нынешние препятствия — лишь часть большого пути и не означают конца его карьеры.

"Это нелегко принять, но я искренне верю, что каждая неудача — часть более масштабного плана. Я вернусь сильнее, умнее и голоднее, чем когда-либо. Моя цель остается прежней. Пояс UFC должен быть в Казахстане. Спасибо всем, кто поддерживает меня, несмотря ни на что! Это не конец пути, а его важная глава", — добавил он.

Рейтинг и достижения в UFC

На данный момент Шавкат Рахмонов занимает второе место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC (до 77,1 кг). Выше него в списке только россиянин Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена — действующий и бывший чемпионы соответственно.

В профессиональной карьере ММА Рахмонов провёл 19 боёв и выиграл все, что делает его одним из самых успешных казахстанских спортсменов в этом виде спорта. Последний поединок он провёл в декабре 2024 года, победив ирландца Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ареке
Ареке
Все досвиданья тебя выкинут из ufc
01.02.2026, 14:45
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
В Казахстане ввели лимит на снятие наличных денегНовости Казахстана
06.01.2026, 14:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь