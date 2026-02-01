18+
01.02.2026, 16:22

Казахстан вводит обязательное использование ЭЦП во всех медицинских учреждениях

Новости Казахстана 0 626

В Казахстане введено повсеместное использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) для подписания всех медицинских записей. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова пояснила, что нововведение направлено на повышение достоверности и прозрачности медицинской документации, а также на защиту прав пациентов и врачей, сообщает Lada.kz. 

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

По словам министра, требование об ЭЦП не является полностью новым. С 2021 года оно уже закреплено в нормативно-правовых актах и применялось в отдельных случаях, однако теперь планируется его повсеместное внедрение.

Зачем нужна ЭЦП в медицине

Главная цель использования электронной подписи — обеспечить сквозной контроль за медицинскими записями, подтвердить факт оказания государственных медицинских услуг и исключить риски приписок. Министр отметила, что такой механизм повышает доверие к системе здравоохранения и гарантирует защиту как пациентов, так и медицинских работников.

Упрощение процесса подписания

Альназарова подчеркнула, что текущий алгоритм применения ЭЦП для врачей неудобен, так как требует подтверждения подписи после каждого действия в системе. Это создает дополнительную нагрузку на медперсонал, который и так работает в условиях высокой загруженности.

Министерство здравоохранения сейчас работает над оптимизацией процесса. В планах — внедрение упрощенного формата, который позволит подписывать медицинские записи «в один клик», без лишних подтверждений и действий.

Внедрение будет поэтапным

Обязательное использование ЭЦП для всех медицинских записей будет введено не сразу, а по мере завершения оптимизации алгоритма. Это позволит врачам привыкнуть к новой системе без перегрузки и обеспечит плавный переход к современному и безопасному формату ведения медицинской документации.

