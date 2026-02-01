18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.02.2026, 18:29

Фейки о проекте новой Конституции Казахстана распространяются в Сети: в СЦК разъяснили ключевые мифы

Новости Казахстана 0 556

В казахстанском сегменте интернета активно распространяются манипуляционные и не соответствующие действительности публикации, касающиеся проекта новой Конституции Республики Казахстан. В Центре по борьбе с дезинформацией при Службе центральных коммуникаций (СЦК) ЗАЯВИЛИ, что подобные сообщения формируют искаженное представление о предлагаемых конституционных изменениях, сообщает Lada.kz. 

фото: t.me/consot_kz
фото: t.me/consot_kz

Как сообщили в центре, значительная часть подобных материалов оформляется с использованием кликбейтных заголовков, эмоционально окрашенных формулировок и субъективных оценок. При этом авторы нередко избегают конкретных ссылок на статьи и пункты проекта Основного закона, что затрудняет проверку достоверности информации.

По мнению специалистов СЦК, подобный подход рассчитан прежде всего на пользователей социальных сетей, которые не знакомы с полным текстом проекта Конституции. В результате у части аудитории формируется ложное или упрощенное восприятие сути предлагаемых изменений.

В этой связи Центр по борьбе с дезинформацией счел необходимым дать разъяснительный обзор наиболее распространенных мифов, сопоставив их с реальными положениями проекта Конституции РК.

Миф первый: "Проект Конституции направлен на усиление президентской власти"

В СЦК подчеркнули, что анализ текста проекта свидетельствует об обратном — в документе заложены механизмы институционального перераспределения полномочий и расширения системы сдержек и противовесов.

Отмечается, что президент не наделяется единоличными кадровыми полномочиями. Ключевые назначения, включая премьер-министра, вице-президента, председателя и судей Конституционного суда, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты, возможны исключительно с согласия Курултая. Эти положения закреплены в статье 46 (подпункты 2, 4 и 8).

Таким образом, кадровые решения выводятся из сферы персонального усмотрения главы государства и приобретают коллегиальный характер, что существенно ограничивает концентрацию власти в одних руках.

Кроме того, проект Конституции детализирует и четко регламентирует процедуру импичмента президента в случае государственной измены (статья 50, пункт 3). Дополнительно вводится однократный семилетний срок полномочий главы государства, а запрет на повторное избрание отнесен к числу неизменяемых конституционных положений (статья 43, подпункты 1 и 5). Это означает, что данные нормы не могут быть пересмотрены в будущем.

В совокупности, как подчеркивают в СЦК, эти положения направлены не на усиление, а на ограничение президентской власти.

Миф второй: "Изменение 80% текста означает "радикальную смену государственного строя""

В Центре по борьбе с дезинформацией отметили, что подобные утверждения не соответствуют содержанию проекта Конституции. Базовые принципы государственного устройства Казахстана сохраняются в неизменном виде.

Так, статья 1 проекта по-прежнему определяет Казахстан как демократическое, светское, правовое и социальное государство. Статья 2, пункт 6 прямо закрепляет неизменность суверенитета, независимости, унитарности, территориальной целостности и формы правления.

Значительный объем изменений в тексте Конституции объясняется прежде всего институциональными преобразованиями, в том числе переходом к однопалатному парламенту — Курултаю, а также перераспределением полномочий между ветвями власти в связи с этим переходом. Речь идет о структурной переработке, а не о демонтаже основ государственного строя.

Миф третий: "Проект расширяет ограничения свободы собраний и слова"

В СЦК подчеркнули, что проект Конституции, напротив, прямо закрепляет запрет цензуры. Соответствующая норма содержится в статье 23, пункте 5. Базовые гарантии свободы слова, выражения мнений и мирных собраний сохраняются в полном объеме.

При этом в документе уточняется, что возможные ограничения допускаются исключительно на основании закона и только в целях защиты конституционного строя, общественной безопасности, а также прав и свобод других лиц.

В центре обратили внимание, что подобная правовая логика полностью соответствует Международному пакту о гражданских и политических правах, участником которого является Республика Казахстан. Следовательно, речь идет не о расширении ограничений, а о конституционном закреплении международно признанного баланса между свободой и ответственностью.

Миф четвертый: "Из проекта исключено понятие "свобода" и отказ в этой ценности"

Данное утверждение, как заявили в СЦК, не имеет под собой оснований. Права и свободы человека не только сохранены в проекте Конституции, но и получили дополнительное юридическое усиление.

В преамбуле документа зафиксирован принцип неукоснительного соблюдения прав и свобод граждан. Статья 1 провозглашает человека, его жизнь, права и свободы высшей ценностью государства. Более того, статья 14, пункт 2 прямо устанавливает, что права и свободы человека являются абсолютными и неотчуждаемыми.

Таким образом, свобода закрепляется не как абстрактная декларация, а как фундаментальный правовой принцип, имеющий прямое конституционное действие.

Призыв к критическому восприятию информации

В Центре по борьбе с дезинформацией напомнили, что единственным надежным источником для оценки предлагаемых изменений является сам текст проекта Конституции и его системное прочтение. Любые утверждения и выводы, не подкрепленные прямыми ссылками на конкретные нормы Основного закона, следует воспринимать критически.

В СЦК подчеркнули, что распространение искаженной информации может вводить общество в заблуждение и подрывать доверие к конституционному процессу, поэтому граждан призвали ориентироваться на первоисточники и официальные разъяснения.

