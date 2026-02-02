$1 млрд из Нацфонда Казахстана на перезагрузку экономики: кто будет распоряжаться деньгами и на что они пойдут

В Национальном банке Казахстана раскрыли детали масштабной инвестиционной программы, в рамках которой около $1 млрд средств Национального фонда планируется направить на финансирование частных и инфраструктурных проектов. Инициатива была представлена в сенате и уже получила предварительную поддержку ключевых госорганов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: diapazon.kz

$1 млрд — не в «кубышке», а в экономике

Как сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, речь идет о запуске программы открытого инвестиционного партнерства с использованием альтернативных инструментов Нацфонда. Общий объем вложений составит примерно $1 млрд, которые будут распределены между несколькими классами активов.

По ее словам, средства предполагается направить следующим образом:

до $500 млн — в частный капитал (private equity);

$200–250 млн — в инфраструктурные проекты;

до $200 млн — в частный долг;

$50–100 млн — потенциально в венчурный капитал, то есть в стартапы и молодые компании.

Такой подход, по задумке регулятора, должен обеспечить диверсификацию рисков, расширить охват секторов экономики и повысить отдачу от вложений.

Кто будет управлять деньгами Нацфонда

Администратором программы станет Национальная инвестиционная корпорация — дочерняя структура Нацбанка. Компания с 2015 года управляет частью золотовалютных резервов страны, а с 2023 года получила в управление и часть активов Нацфонда.

Именно через эту структуру планируется привлекать внешних управляющих, в том числе международные инвестиционные компании с глобальной экспертизой.

Какие отрасли получат доступ к миллиарду

В Нацбанке сразу обозначили: нефтегазовый и добывающий сектор в программу включаться не будут. Основной акцент делается на отрасли, способные обеспечить технологический скачок и экспортный рост.

В числе приоритетных направлений:

технологии и цифровизация;

искусственный интеллект;

логистика и транспорт;

здравоохранение и образование;

сельское хозяйство;

цифровая инфраструктура.

По словам Алии Молдабековой, до 70% всех инвестиций планируется направить в проекты на территории Казахстана. Остальная часть может быть вложена в страны Центральной Азии и Кавказа, что позволит расширить географию и снизить концентрационные риски.

Зачем Казахстану зарубежные управляющие

Одним из ключевых элементов программы станет привлечение международных инвестиционных управляющих. В Нацбанке считают, что это позволит обеспечить независимую оценку коммерческого потенциала проектов и повысить доверие со стороны других инвесторов.

Еще в ноябре прошлого года были подписаны необязывающие соглашения с крупными мировыми игроками:

Cerberus Capital Management ,

Brookfield Asset Management ,

Ashmore Investment Advisors.

Как подчеркнула Молдабекова, участие таких компаний должно стать «якорем», который привлечет в программу и других зарубежных инвесторов.

При этом она признала, что не все управляющие готовы работать именно с казахстанскими проектами — часть из них заинтересована исключительно в глобальных рынках.

Позиция Минфина: поддержка с оговорками

Программу поддержал и представитель Министерства финансов Дуйсен Адилханов. По его словам, Минфин одобрил пересмотр сбалансированного распределения активов Нацфонда, а также расширение использования альтернативных и зарубежных финансовых инструментов.

В то же время он напомнил о ряде ограничений:

Бюджетный кодекс запрещает размещение средств Нацфонда в финансовые инструменты казахстанских комитетов;

Нацбанку необходимо четко определить критерии участия для внешних управляющих;

важно избежать дублирования стратегий с госхолдингом «Байтерек» и фондом «Самрук-Қазына».

Аудиторы требуют прозрачности и привязки к результату

Свою позицию озвучила и член Высшей аудиторской палаты Юлия Энгель. Она сообщила, что программа прошла согласование, однако ВАП обращает внимание на три принципиальных момента:

прозрачность процедуры выбора внешних управляющих; регулярную — возможно ежегодную — оценку их эффективности; привязку вознаграждения управляющих исключительно к росту доходности активов.

Крипторезерв: отдельная история на сотни миллионов долларов

Отдельную дискуссию вызвал вопрос о формировании национального крипторезерва. Сенаторы поинтересовались, входят ли $350 млн, предназначенные для этих целей, в общий объем $1 млрд.

В Нацбанке пояснили: крипторезерв формируется вне рамок данной программы и имеет три источника финансирования:

$350 млн — из золотовалютных активов;

$350 млн — из средств Нацфонда;

конфискованные активы, которые предлагается направлять в резерв по решению правительства.

При этом из золотовалютных резервов средства уже выделены, открыты счета в Центральном депозитарии и созданы криптокошельки.

Ставка не на биткоин, а на технологии

Как подчеркнула Алия Молдабекова, речь не идет о прямых вложениях в криптовалюты в больших объемах.

Инвестиционная стратегия ориентирована на:

фонды;

компании, связанные с искусственным интеллектом;

цифровую инфраструктуру;

блокчейн-технологии и смежные направления.

Таким образом, Нацбанк делает ставку не на спекулятивные активы, а на долгосрочную технологическую диверсификацию.