$1 млрд из Нацфонда Казахстана на перезагрузку экономики: кто будет распоряжаться деньгами и на что они пойдут

В Национальном банке Казахстана раскрыли детали масштабной инвестиционной программы, в рамках которой около $1 млрд средств Национального фонда планируется направить на финансирование частных и инфраструктурных проектов. Инициатива была представлена в сенате и уже получила предварительную поддержку ключевых госорганов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Как сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, речь идет о запуске программы открытого инвестиционного партнерства с использованием альтернативных инструментов Нацфонда. Общий объем вложений составит примерно $1 млрд, которые будут распределены между несколькими классами активов.
По ее словам, средства предполагается направить следующим образом:
до $500 млн — в частный капитал (private equity);
$200–250 млн — в инфраструктурные проекты;
до $200 млн — в частный долг;
$50–100 млн — потенциально в венчурный капитал, то есть в стартапы и молодые компании.
Такой подход, по задумке регулятора, должен обеспечить диверсификацию рисков, расширить охват секторов экономики и повысить отдачу от вложений.
Администратором программы станет Национальная инвестиционная корпорация — дочерняя структура Нацбанка. Компания с 2015 года управляет частью золотовалютных резервов страны, а с 2023 года получила в управление и часть активов Нацфонда.
Именно через эту структуру планируется привлекать внешних управляющих, в том числе международные инвестиционные компании с глобальной экспертизой.
В Нацбанке сразу обозначили: нефтегазовый и добывающий сектор в программу включаться не будут. Основной акцент делается на отрасли, способные обеспечить технологический скачок и экспортный рост.
В числе приоритетных направлений:
технологии и цифровизация;
искусственный интеллект;
логистика и транспорт;
здравоохранение и образование;
сельское хозяйство;
цифровая инфраструктура.
По словам Алии Молдабековой, до 70% всех инвестиций планируется направить в проекты на территории Казахстана. Остальная часть может быть вложена в страны Центральной Азии и Кавказа, что позволит расширить географию и снизить концентрационные риски.
Одним из ключевых элементов программы станет привлечение международных инвестиционных управляющих. В Нацбанке считают, что это позволит обеспечить независимую оценку коммерческого потенциала проектов и повысить доверие со стороны других инвесторов.
Еще в ноябре прошлого года были подписаны необязывающие соглашения с крупными мировыми игроками:
Cerberus Capital Management,
Brookfield Asset Management,
Ashmore Investment Advisors.
Как подчеркнула Молдабекова, участие таких компаний должно стать «якорем», который привлечет в программу и других зарубежных инвесторов.
При этом она признала, что не все управляющие готовы работать именно с казахстанскими проектами — часть из них заинтересована исключительно в глобальных рынках.
Программу поддержал и представитель Министерства финансов Дуйсен Адилханов. По его словам, Минфин одобрил пересмотр сбалансированного распределения активов Нацфонда, а также расширение использования альтернативных и зарубежных финансовых инструментов.
В то же время он напомнил о ряде ограничений:
Бюджетный кодекс запрещает размещение средств Нацфонда в финансовые инструменты казахстанских комитетов;
Нацбанку необходимо четко определить критерии участия для внешних управляющих;
важно избежать дублирования стратегий с госхолдингом «Байтерек» и фондом «Самрук-Қазына».
Свою позицию озвучила и член Высшей аудиторской палаты Юлия Энгель. Она сообщила, что программа прошла согласование, однако ВАП обращает внимание на три принципиальных момента:
прозрачность процедуры выбора внешних управляющих;
регулярную — возможно ежегодную — оценку их эффективности;
привязку вознаграждения управляющих исключительно к росту доходности активов.
Отдельную дискуссию вызвал вопрос о формировании национального крипторезерва. Сенаторы поинтересовались, входят ли $350 млн, предназначенные для этих целей, в общий объем $1 млрд.
В Нацбанке пояснили: крипторезерв формируется вне рамок данной программы и имеет три источника финансирования:
$350 млн — из золотовалютных активов;
$350 млн — из средств Нацфонда;
конфискованные активы, которые предлагается направлять в резерв по решению правительства.
При этом из золотовалютных резервов средства уже выделены, открыты счета в Центральном депозитарии и созданы криптокошельки.
Как подчеркнула Алия Молдабекова, речь не идет о прямых вложениях в криптовалюты в больших объемах.
Инвестиционная стратегия ориентирована на:
фонды;
компании, связанные с искусственным интеллектом;
цифровую инфраструктуру;
блокчейн-технологии и смежные направления.
Таким образом, Нацбанк делает ставку не на спекулятивные активы, а на долгосрочную технологическую диверсификацию.
