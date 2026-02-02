Сестра первого президента Казахстана задолжала государству миллиарды

Компания Анипы Назарбаевой, младшей сестры первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, оказалась в центре громкого налогового скандала. По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов, её бизнес вошёл в топ крупнейших налоговых должников страны, накопив более 92 миллиардов тенге задолженности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Долг, который не спишешь

По официальной информации на 1 января 2026 года, задолженность ТОО GROUP OF THE COMPANIES TDA по налогам и обязательным платежам составила 92 307 598 тысяч тенге.

В Комитете государственных доходов уточнили, что компания подала иск о признании себя банкротом, и решение по нему в данный момент рассматривается судом.

Таким образом, бизнес Анипы Назарбаевой оказался не только в антирейтинге, но и в сложной юридической ситуации, которая может повлечь дополнительные последствия для её структуры собственности и финансов.

Лидеры налоговых должников Казахстана

На 1 января 2026 года список крупнейших должников выглядит следующим образом:

ТОО Ai-To Progress (Даурен Молдагалиев) – 111,6 млрд тенге ТОО Alpha-bet (Velora Group LTD) – 95,1 млрд тенге ТОО GROUP OF THE COMPANIES TDA (Анипа Назарбаева, Али Клышпаев) – 92,3 млрд тенге ТОО «Букмекерская контора OLIMP KZ» (Анарбек Жауыров) – 85,6 млрд тенге ТОО GB Invest (Файез Наджиб) – 47,2 млрд тенге

Таким образом, компания Назарбаевой заняла почётное третье место, уступив лишь двум другим бизнес-структурам по сумме налогового долга.

Контрабанда и фиктивные счета: история крупного правонарушения

Скандал с компанией Анипы Назарбаевой обострился в июле 2025 года, когда ТОО GROUP OF THE COMPANIES TDA признали виновным в незаконном ввозе товаров из Китая и уклонении от уплаты налогов.

Компания ввезла более 100 контейнеров товаров контрабандой , пользуясь статусом уполномоченного экономического оператора.

Для сокрытия доходов и уменьшения налоговой нагрузки использовались 10 подконтрольных ТОО , оформлявших фиктивные счета-фактуры .

В результате ущерб государству составил порядка 10 миллиардов тенге, включая НДС, корпоративный подоходный налог и таможенные пошлины.

Суд вынес строгие наказания: лишение свободы от 1 года 4 месяцев до 4 лет 6 месяцев с конфискацией имущества, а один из участников дела был объявлен в международный розыск.

Возврат части средств и арест имущества

В ходе расследования компания частично компенсировала ущерб государству:

643 миллиона тенге – добровольно возвращено в бюджет.

1,3 миллиарда тенге – стоимость арестованных товаров.

300 миллионов тенге – арестованное имущество.

47 контрагентов уплатили дополнительно 240 миллионов тенге.

Тем не менее, общая сумма задолженности по налогам осталась колоссальной и продолжает привлекать внимание финансовых органов и СМИ.

Вывод

Ситуация с ТОО GROUP OF THE COMPANIES TDA показывает, что даже связи с бывшим президентом не освобождают бизнес от ответственности. Огромные долги, судебные разбирательства и обвинения в контрабанде ставят компанию Анипы Назарбаевой в один ряд с крупнейшими нарушителями налогового законодательства Казахстана.