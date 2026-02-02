18+
02.02.2026, 08:16

Налоговая Казахстана отправила массовые уведомления гражданам: что важно проверить каждому

Новости Казахстана 0 1 077

С каждым обновлением Налогового кодекса Казахстана граждане сталкиваются с новыми формами уведомлений от государственных органов. Некоторые из них могут вызвать замешательство или поспешные действия. Чтобы избежать ошибок и не тратить лишнее время, стоит разобраться, как отличить официальные уведомления и правильно реагировать на них, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Почему уведомления приходят массово

В 2026 году с введением нового Налогового кодекса казахстанцы начали получать уведомления о:

  • переходе на специальный налоговый режим (СНР);

  • задолженностях и обязательствах;

  • возможных штрафах и корректировках налоговой отчетности.

Комитет государственных доходов (КГД) подчеркивает: все официальные уведомления приходят через Личный кабинет налогоплательщика, проверенные электронные сервисы или контакт-центр 1414.

«Цель уведомлений — информировать граждан, помочь ориентироваться в новых правилах и сроках подачи деклараций», — поясняют в ведомстве.

Как проверить достоверность сообщения

Чтобы уведомление не стало причиной ошибок, казахстанцам стоит придерживаться нескольких простых правил:

  1. Проверка источника

    • Все официальные уведомления приходят через Личный кабинет налогоплательщика, официальные приложения и контакт-центр.

    • Если сообщение пришло из неизвестного источника, его лучше игнорировать.

  2. Никаких личных кодов или паролей

    • Для подтверждения действий в налоговой системе используются только официальные каналы, никакие SMS-коды извне не нужны.

  3. Осторожность с ссылками

    • Не переходите по кнопкам «оплатить» или «проверить», если уведомление вызывает сомнение.

Эти простые шаги помогут казахстанцам оставаться в курсе своих налоговых обязательств без лишней спешки.

Напоминание о «упрощенном» налоговом режиме

С 1 января 2026 года предприниматели могут подать уведомление о переходе на специальный налоговый режим. Сделать это можно через:

  • Личный кабинет налогоплательщика с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП);

  • Приложение E-Salyq Business;

  • Приложения банков второго уровня;

  • Личное заявление в отделениях Управления госдоходов.

«Никаких предварительных записей, очередей и сторонних кодов — все действия происходят исключительно через официальные сервисы», — уточняют в КГД.

Практический совет для казахстанцев

Будьте внимательны при получении любых уведомлений. Проверяйте источник, сверяйте информацию с официальными сервисами и не спешите совершать действия на основе непроверенных сообщений.

Это поможет не только правильно реагировать на уведомления, но и сэкономить время, нервы и избежать возможных недоразумений с налоговой.

