Налоговая Казахстана отправила массовые уведомления гражданам: что важно проверить каждому

С каждым обновлением Налогового кодекса Казахстана граждане сталкиваются с новыми формами уведомлений от государственных органов. Некоторые из них могут вызвать замешательство или поспешные действия. Чтобы избежать ошибок и не тратить лишнее время, стоит разобраться, как отличить официальные уведомления и правильно реагировать на них, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
В 2026 году с введением нового Налогового кодекса казахстанцы начали получать уведомления о:
переходе на специальный налоговый режим (СНР);
задолженностях и обязательствах;
возможных штрафах и корректировках налоговой отчетности.
Комитет государственных доходов (КГД) подчеркивает: все официальные уведомления приходят через Личный кабинет налогоплательщика, проверенные электронные сервисы или контакт-центр 1414.
«Цель уведомлений — информировать граждан, помочь ориентироваться в новых правилах и сроках подачи деклараций», — поясняют в ведомстве.
Чтобы уведомление не стало причиной ошибок, казахстанцам стоит придерживаться нескольких простых правил:
Проверка источника
Все официальные уведомления приходят через Личный кабинет налогоплательщика, официальные приложения и контакт-центр.
Если сообщение пришло из неизвестного источника, его лучше игнорировать.
Никаких личных кодов или паролей
Для подтверждения действий в налоговой системе используются только официальные каналы, никакие SMS-коды извне не нужны.
Осторожность с ссылками
Не переходите по кнопкам «оплатить» или «проверить», если уведомление вызывает сомнение.
Эти простые шаги помогут казахстанцам оставаться в курсе своих налоговых обязательств без лишней спешки.
С 1 января 2026 года предприниматели могут подать уведомление о переходе на специальный налоговый режим. Сделать это можно через:
Личный кабинет налогоплательщика с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП);
Приложение E-Salyq Business;
Приложения банков второго уровня;
Личное заявление в отделениях Управления госдоходов.
«Никаких предварительных записей, очередей и сторонних кодов — все действия происходят исключительно через официальные сервисы», — уточняют в КГД.
Будьте внимательны при получении любых уведомлений. Проверяйте источник, сверяйте информацию с официальными сервисами и не спешите совершать действия на основе непроверенных сообщений.
Это поможет не только правильно реагировать на уведомления, но и сэкономить время, нервы и избежать возможных недоразумений с налоговой.
