Налоговая Казахстана отправила массовые уведомления гражданам: что важно проверить каждому

С каждым обновлением Налогового кодекса Казахстана граждане сталкиваются с новыми формами уведомлений от государственных органов. Некоторые из них могут вызвать замешательство или поспешные действия. Чтобы избежать ошибок и не тратить лишнее время, стоит разобраться, как отличить официальные уведомления и правильно реагировать на них, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Shutterstock

Почему уведомления приходят массово

В 2026 году с введением нового Налогового кодекса казахстанцы начали получать уведомления о:

переходе на специальный налоговый режим (СНР);

задолженностях и обязательствах;

возможных штрафах и корректировках налоговой отчетности.

Комитет государственных доходов (КГД) подчеркивает: все официальные уведомления приходят через Личный кабинет налогоплательщика, проверенные электронные сервисы или контакт-центр 1414.

«Цель уведомлений — информировать граждан, помочь ориентироваться в новых правилах и сроках подачи деклараций», — поясняют в ведомстве.

Как проверить достоверность сообщения

Чтобы уведомление не стало причиной ошибок, казахстанцам стоит придерживаться нескольких простых правил:

Проверка источника Все официальные уведомления приходят через Личный кабинет налогоплательщика, официальные приложения и контакт-центр.

Если сообщение пришло из неизвестного источника, его лучше игнорировать. Никаких личных кодов или паролей Для подтверждения действий в налоговой системе используются только официальные каналы, никакие SMS-коды извне не нужны. Осторожность с ссылками Не переходите по кнопкам «оплатить» или «проверить», если уведомление вызывает сомнение.

Эти простые шаги помогут казахстанцам оставаться в курсе своих налоговых обязательств без лишней спешки.

Напоминание о «упрощенном» налоговом режиме

С 1 января 2026 года предприниматели могут подать уведомление о переходе на специальный налоговый режим. Сделать это можно через:

Личный кабинет налогоплательщика с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП);

Приложение E-Salyq Business ;

Приложения банков второго уровня;

Личное заявление в отделениях Управления госдоходов.

«Никаких предварительных записей, очередей и сторонних кодов — все действия происходят исключительно через официальные сервисы», — уточняют в КГД.

Практический совет для казахстанцев

Будьте внимательны при получении любых уведомлений. Проверяйте источник, сверяйте информацию с официальными сервисами и не спешите совершать действия на основе непроверенных сообщений.

Это поможет не только правильно реагировать на уведомления, но и сэкономить время, нервы и избежать возможных недоразумений с налоговой.