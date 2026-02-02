Казахстан решает судьбу крупнейших месторождений

В Казахстане вновь разгорелась дискуссия о будущем Соглашений о разделе продукции (СРП) на крупнейших месторождениях страны. Пока недропользователи не смогли достичь единой позиции по новым условиям контрактов, отраслевые эксперты высказывают мнение о возможном отказе от их продления, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Консенсус пока не достигнут

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что переговоры с компаниями, работающими на крупных месторождениях, продолжаются, однако единого понимания новых условий СРП пока нет. В то же время эксперт нефтегазового рынка Олжас Байдильдинов считает продление таких соглашений нецелесообразным.

«Государству необходимо четко обозначить позицию: СРП продлевать не будем. Кто согласится с этим, а кто нет — станет уже вторичным вопросом», — подчеркнул эксперт.

Сроки истекут — и что дальше?

По текущим условиям:

Тенгиз : СРП заканчивается в 2033 году.

Карачаганак и Кашаган: Срок действия соглашений истекает в 2038 и 2041 годах соответственно.

Байдильдинов отмечает, что компании консорциумов настаивают на продлении:

Тенгиз — хотят продлить на 20 лет.

Карачаганак и Кашаган — предлагают пролонгировать на 3–5 лет, ссылаясь на крупные инвестиции и инфраструктуру (ГПЗ), которые, по их мнению, не окупятся в оставшийся срок.

Эксперт считает, что страна имеет право не продлевать контракты и самостоятельно определять модель дальнейшей разработки месторождений.

«КазМунайГаз» и возможности самостоятельной добычи

Байдильдинов обращает внимание на слабые стороны национальной нефтекомпании:

КМГ не запускал месторождения с нуля.

Уже разведанные объекты времен СССР часто не достигают коммерчески рентабельных объемов добычи.

Проблемы есть и на НПЗ: например, Шымкентский НПЗ встал на плановый ремонт.

Таким образом, формально «КазМунайГаз» не обладает полным набором компетенций для самостоятельной разработки крупнейших месторождений.

Решение через международный сервис

Однако это, по мнению эксперта, не является непреодолимой проблемой. Байдильдинов предлагает использовать модель международного нефтесервиса:

Подрядчик получает фиксированную плату за добычу (например, $5 за баррель при 100 тыс. баррелей в сутки, $10 при 150 тыс.).

Нефть принадлежит Казахстану, а сверхприбыли полностью идут в республику через бюджет или национальную компанию.

Такая схема позволяет привлекать международные компании без передачи контроля над ресурсами.

«Все сверхприбыли будут получать граждане РК, а не иностранные партнеры, как в классической модели СРП», — подчеркнул Байдильдинов.

Итог: пора ли Казахстану менять подход?

Эксперт уверен, что страна может отказаться от продления СРП, не вступая в затяжные переговоры. Государство при этом получает полный контроль над добычей и доходами, а международные компании могут оставаться партнерами в формате сервисных контрактов.

Таким образом, Казахстан стоит перед ключевым решением: сохранить привычные схемы или перейти к новой модели управления своими ресурсами, где контроль и прибыль полностью остаются внутри страны.