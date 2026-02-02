Скидки на ж/д билеты в Казахстане расширены: кто теперь может ездить дешевле

В Казахстане расширили социальные тарифы на железнодорожные билеты, предоставив выгодные условия для разных возрастных категорий пассажиров. Теперь поездки по стране стали доступнее как для молодежи, так и для граждан старше 60 лет, сообщает Lada.kz.
АО «Пассажирские перевозки» объявило о расширении тарифных льгот для пенсионеров. Любой гражданин Казахстана старше 60 лет может оформить дисконтную карту QURMET и пользоваться 25%-ной скидкой на билеты всех поездов национального перевозчика.
Доступные вагоны: купе, плацкарт, сидячие вагоны без ограничений по месту.
Стоимость карты: 3000 тенге.
Срок действия: 1 год с момента приобретения.
Карта является именной — передача третьим лицам запрещена. Оформление возможно только лично в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки» на железнодорожных вокзалах.
Для пассажиров от 15 до 25 лет создана карта KETTІK33, предоставляющая 33%-ную скидку на билеты:
Вагоны: верхние места купейных вагонов и сидячие вагоны.
Стоимость карты: 3000 тенге.
Срок действия: 1 год с момента приобретения.
Как и QURMET, карта именная и оформляется исключительно лично.
Чтобы воспользоваться льготой, пассажиру необходимо:
Предъявить удостоверение личности.
Указать номер мобильного телефона (обязателен).
Указать адрес электронной почты (по желанию).
Билеты можно приобретать:
Офлайн: в кассах АО «Пассажирские перевозки».
Онлайн: исключительно на официальном сайте bilet.railways.kz.
В популярных билетных агентствах (БВУ) скидка не предоставляется.
Скидки действуют ежегодно, но не распространяются на праздничные и каникулярные периоды:
20–29 марта 2026 года
25–30 декабря 2026 года
Июнь–август 2026 года
Таким образом, национальный перевозчик делает железнодорожные путешествия по Казахстану более доступными, поддерживая социально ориентированные инициативы для молодежи и пожилых граждан.
