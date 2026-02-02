18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.02.2026, 09:59

Скидки на ж/д билеты в Казахстане расширены: кто теперь может ездить дешевле

Новости Казахстана

В Казахстане расширили социальные тарифы на железнодорожные билеты, предоставив выгодные условия для разных возрастных категорий пассажиров. Теперь поездки по стране стали доступнее как для молодежи, так и для граждан старше 60 лет, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба КТЖ
Фото: пресс-служба КТЖ

Скидка 25% для путешественников старше 60 лет

АО «Пассажирские перевозки» объявило о расширении тарифных льгот для пенсионеров. Любой гражданин Казахстана старше 60 лет может оформить дисконтную карту QURMET и пользоваться 25%-ной скидкой на билеты всех поездов национального перевозчика.

  • Доступные вагоны: купе, плацкарт, сидячие вагоны без ограничений по месту.

  • Стоимость карты: 3000 тенге.

  • Срок действия: 1 год с момента приобретения.

Карта является именной — передача третьим лицам запрещена. Оформление возможно только лично в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки» на железнодорожных вокзалах.

Молодежь получает 33% скидку на верхние места

Для пассажиров от 15 до 25 лет создана карта KETTІK33, предоставляющая 33%-ную скидку на билеты:

  • Вагоны: верхние места купейных вагонов и сидячие вагоны.

  • Стоимость карты: 3000 тенге.

  • Срок действия: 1 год с момента приобретения.

Как и QURMET, карта именная и оформляется исключительно лично.

Как оформить и использовать дисконтные карты

Чтобы воспользоваться льготой, пассажиру необходимо:

  1. Предъявить удостоверение личности.

  2. Указать номер мобильного телефона (обязателен).

  3. Указать адрес электронной почты (по желанию).

Билеты можно приобретать:

  • Офлайн: в кассах АО «Пассажирские перевозки».

  • Онлайн: исключительно на официальном сайте bilet.railways.kz.

В популярных билетных агентствах (БВУ) скидка не предоставляется.

Ограничения по датам

Скидки действуют ежегодно, но не распространяются на праздничные и каникулярные периоды:

  • 20–29 марта 2026 года

  • 25–30 декабря 2026 года

  • Июнь–август 2026 года

Таким образом, национальный перевозчик делает железнодорожные путешествия по Казахстану более доступными, поддерживая социально ориентированные инициативы для молодежи и пожилых граждан.

