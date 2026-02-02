18+
02.02.2026, 10:16

Токаев поздравил казахстанских журналистов с Национальным днем печати

Новости Казахстана 0 339

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к работникам СМИ с поздравлением по случаю Национального дня печати, сообщает Lada.kz  со ссылкой на пресс-секретаря президента Айбека Смадияра.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Вклад СМИ в развитие страны

По словам пресс-секретаря Айбека Смадияра, глава государства подчеркнул значимость работы средств массовой информации в формировании справедливого общества и укреплении принципа «Закон и Порядок».

Роль журналистов в реформировании страны

Президент отметил необходимость конструктивного сотрудничества печатных медиа с государством:

"Он призвал представителей печатных медиа к конструктивной работе по освещению хода конституционной реформы, других масштабных преобразований, направленных на глубокую перезагрузку всей государственной системы."

Токаев подчеркнул, что журналисты играют ключевую роль в информировании общества о трансформациях и инициативах, которые направлены на модернизацию государственных институтов.

Главная задача для всех граждан

В своем обращении глава государства отметил важность патриотизма и ответственности:

"В своем поздравительном послании Касым-Жомарт Токаев заявил, что для всех наших соотечественников, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, главная задача - это защита суверенитета и независимости страны в духе ответственного и созидательного патриотизма, уважения к закону."

Пожелания журналистам

Президент выразил уверенность в активной позиции отечественных журналистов и пожелал им профессиональных успехов и благополучия:

Президент выразил твердую уверенность в том, что отечественные журналисты примут деятельное участие в этой исключительно важной работе, и пожелал им благополучия и успехов.

0
2
1
Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
И тут же выложил новую уголовную статью за распространение не проверенной информации. Журналисты вам терпения.
02.02.2026, 06:51
