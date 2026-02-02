Новая страна открыла двери казахстанцам

Правительство одной из самых востребованных туристических стран мира - Индии - приняло решение сделать визы для граждан Казахстана бесплатными. Речь идёт не только о туристических поездках, но и о медицинских визах, включая сопровождение пациентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана, гражданам будут предоставлять визы сроком до 30 дней без необходимости оплачивать визовый сбор.
«В целях укрепления двусторонних отношений и стимулирования туристического обмена, правительство Индии решило предоставить казахстанцам до 30 дней бесплатного пребывания в стране по туристическим и медицинским визам. Данное решение вступает в силу незамедлительно», — отметили в пресс-службе.
Для сравнения, граждане этой страны смогут находиться в Казахстане без визы сроком 14 дней.
Оформление визы теперь возможно двумя способами:
Онлайн через e-Visa, что позволяет подать документы не выходя из дома;
В бумажном формате, через дипломатические миссии страны за рубежом, включая посольство в Казахстане.
Однако эксперты предупреждают о мошенниках: существует множество сайтов, имитирующих официальный сервис подачи онлайн-заявки. Они собирают деньги, но визу не предоставляют.
Перед поездкой важно тщательно проверять официальный сайт визового центра. Также рекомендуется заранее уточнять правила медицинского сопровождения, если поездка связана со здоровьем.
Тревел-блогеры отмечают: даже бесплатная виза не освобождает от подготовки других документов — страховки, брони отелей и обратного билета.
Казахстан активно ведёт переговоры с другими странами и блоками для упрощения визового режима:
Ранее обсуждалась отмена виз для поездок в Израиль с целью развития туристического обмена;
Ведутся переговоры с Европейским союзом, уже стартовал процесс облегчения виз для казахстанцев, второй раунд которого состоится в следующем месяце.
Эксперты отмечают, что новые меры могут значительно стимулировать международный туризм, медицинские поездки и деловые контакты.
