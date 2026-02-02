Новая страна открыла двери казахстанцам

Правительство одной из самых востребованных туристических стран мира - Индии - приняло решение сделать визы для граждан Казахстана бесплатными. Речь идёт не только о туристических поездках, но и о медицинских визах, включая сопровождение пациентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

Фото: vecteezy.com

Сроки пребывания без оплаты

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана, гражданам будут предоставлять визы сроком до 30 дней без необходимости оплачивать визовый сбор.

«В целях укрепления двусторонних отношений и стимулирования туристического обмена, правительство Индии решило предоставить казахстанцам до 30 дней бесплатного пребывания в стране по туристическим и медицинским визам. Данное решение вступает в силу незамедлительно», — отметили в пресс-службе.

Для сравнения, граждане этой страны смогут находиться в Казахстане без визы сроком 14 дней.

Как оформить бесплатную визу

Оформление визы теперь возможно двумя способами:

Онлайн через e-Visa , что позволяет подать документы не выходя из дома;

В бумажном формате, через дипломатические миссии страны за рубежом, включая посольство в Казахстане.

Однако эксперты предупреждают о мошенниках: существует множество сайтов, имитирующих официальный сервис подачи онлайн-заявки. Они собирают деньги, но визу не предоставляют.

Советы для путешественников

Перед поездкой важно тщательно проверять официальный сайт визового центра. Также рекомендуется заранее уточнять правила медицинского сопровождения, если поездка связана со здоровьем.

Тревел-блогеры отмечают: даже бесплатная виза не освобождает от подготовки других документов — страховки, брони отелей и обратного билета.

Дальнейшие упрощения визового режима

Казахстан активно ведёт переговоры с другими странами и блоками для упрощения визового режима:

Ранее обсуждалась отмена виз для поездок в Израиль с целью развития туристического обмена;

Ведутся переговоры с Европейским союзом, уже стартовал процесс облегчения виз для казахстанцев, второй раунд которого состоится в следующем месяце.

Эксперты отмечают, что новые меры могут значительно стимулировать международный туризм, медицинские поездки и деловые контакты.