18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.02.2026, 10:56

Новая страна открыла двери казахстанцам

Новости Казахстана 0 657

Правительство одной из самых востребованных туристических стран мира - Индии - приняло решение сделать визы для граждан Казахстана бесплатными. Речь идёт не только о туристических поездках, но и о медицинских визах, включая сопровождение пациентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: vecteezy.com
Фото: vecteezy.com

Сроки пребывания без оплаты

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана, гражданам будут предоставлять визы сроком до 30 дней без необходимости оплачивать визовый сбор.

«В целях укрепления двусторонних отношений и стимулирования туристического обмена, правительство Индии решило предоставить казахстанцам до 30 дней бесплатного пребывания в стране по туристическим и медицинским визам. Данное решение вступает в силу незамедлительно», — отметили в пресс-службе.

Для сравнения, граждане этой страны смогут находиться в Казахстане без визы сроком 14 дней.

Как оформить бесплатную визу

Оформление визы теперь возможно двумя способами:

  • Онлайн через e-Visa, что позволяет подать документы не выходя из дома;

  • В бумажном формате, через дипломатические миссии страны за рубежом, включая посольство в Казахстане.

Однако эксперты предупреждают о мошенниках: существует множество сайтов, имитирующих официальный сервис подачи онлайн-заявки. Они собирают деньги, но визу не предоставляют.

Советы для путешественников

Перед поездкой важно тщательно проверять официальный сайт визового центра. Также рекомендуется заранее уточнять правила медицинского сопровождения, если поездка связана со здоровьем.

Тревел-блогеры отмечают: даже бесплатная виза не освобождает от подготовки других документов — страховки, брони отелей и обратного билета.

Дальнейшие упрощения визового режима

Казахстан активно ведёт переговоры с другими странами и блоками для упрощения визового режима:

  • Ранее обсуждалась отмена виз для поездок в Израиль с целью развития туристического обмена;

  • Ведутся переговоры с Европейским союзом, уже стартовал процесс облегчения виз для казахстанцев, второй раунд которого состоится в следующем месяце.

Эксперты отмечают, что новые меры могут значительно стимулировать международный туризм, медицинские поездки и деловые контакты.

0
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
В Казахстане ввели лимит на снятие наличных денегНовости Казахстана
06.01.2026, 14:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь