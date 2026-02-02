18+
02.02.2026, 11:31

Депортированный из Казахстана айтишник оказался под арестом в России за госизмену

Новости Казахстана 0 849

Правозащитный проект «Первый отдел» сообщил, что 25-летний IT-специалист Александр Качкуркин был депортирован из Казахстана в Россию. Родившийся и выросший в Крыму, он после аннексии полуострова в 2014 году получил российское гражданство, однако по политическим мотивам решил переехать в Казахстан, где последние несколько лет проживал в Алматы, сообщает Lada.kz. 

Фото: телеграм-канал Первый отдел
Фото: телеграм-канал Первый отдел

Административные протоколы: спорный повод для депортации

28 января управление полиции Бостандыкского района Алматы составило на Качкуркина два административных протокола — якобы за переход дороги в неположенном месте и курение кальяна в закрытом помещении. Правозащитники утверждают, что эти протоколы были сфабрикованы. На их основании суд в «ускоренном порядке» принял решение о его выдворении за «неуважение к законам и суверенитету» Казахстана. Процесс от составления протоколов до депортации занял всего несколько часов, тогда как обычно такие процедуры длятся недели.

Задержание в России и обвинение в государственной измене

После приземления в России Качкуркина сразу задержали и доставили в суд. Ему предъявлено обвинение в государственной измене за денежные переводы в Украину. Согласно статье 275 УК РФ, Александру грозит от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Ранее Мещанский суд Москвы в рамках дела о госизмене отправил Качкуркина в СИЗО. Слушания проходили в закрытом режиме, подробности не разглашались.

Правозащитники фиксируют тревожную тенденцию

Адвокат Евгений Смирнов, комментируя ситуацию, отметил, что этот случай демонстрирует использование казахстанских правоохранительных органов и законов для преследования людей российскими силовиками. По его словам, Казахстан перестает быть безопасной и правовой территорией даже для граждан Украины, подчеркивая растущие риски для иностранцев в стране.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Продолжаем прогибаться под северного соседа, молодцы так держать.
02.02.2026, 06:48
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

