Депортированный из Казахстана айтишник оказался под арестом в России за госизмену

Правозащитный проект «Первый отдел» сообщил , что 25-летний IT-специалист Александр Качкуркин был депортирован из Казахстана в Россию. Родившийся и выросший в Крыму, он после аннексии полуострова в 2014 году получил российское гражданство, однако по политическим мотивам решил переехать в Казахстан, где последние несколько лет проживал в Алматы, сообщает Lada.kz.

Фото: телеграм-канал Первый отдел

Административные протоколы: спорный повод для депортации

28 января управление полиции Бостандыкского района Алматы составило на Качкуркина два административных протокола — якобы за переход дороги в неположенном месте и курение кальяна в закрытом помещении. Правозащитники утверждают, что эти протоколы были сфабрикованы. На их основании суд в «ускоренном порядке» принял решение о его выдворении за «неуважение к законам и суверенитету» Казахстана. Процесс от составления протоколов до депортации занял всего несколько часов, тогда как обычно такие процедуры длятся недели.

Задержание в России и обвинение в государственной измене

После приземления в России Качкуркина сразу задержали и доставили в суд. Ему предъявлено обвинение в государственной измене за денежные переводы в Украину. Согласно статье 275 УК РФ, Александру грозит от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Ранее Мещанский суд Москвы в рамках дела о госизмене отправил Качкуркина в СИЗО. Слушания проходили в закрытом режиме, подробности не разглашались.

Правозащитники фиксируют тревожную тенденцию

Адвокат Евгений Смирнов, комментируя ситуацию, отметил, что этот случай демонстрирует использование казахстанских правоохранительных органов и законов для преследования людей российскими силовиками. По его словам, Казахстан перестает быть безопасной и правовой территорией даже для граждан Украины, подчеркивая растущие риски для иностранцев в стране.