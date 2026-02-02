18+
02.02.2026, 11:49

Премьер-министр Олжас Бектенов обозначил красные линии в обсуждении новой Конституции

Новости Казахстана 0 419

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл специальное совещание, посвящённое организации масштабной разъяснительной работы среди населения в рамках обсуждения проекта новой Конституции. Ключевое внимание на встрече было уделено информационной безопасности и противодействию искажению фактов в цифровом пространстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Министерствам и акиматам поставили задачу активизировать работу с населением

Глава правительства поручил всем центральным государственным органам, а также акиматам регионов и городов усилить работу по всестороннему информированию граждан о содержании и целях проекта новой Конституции. Речь идет не только о формальном донесении информации, но и о системной разъяснительной кампании, рассчитанной на широкую аудиторию.

Отдельно было подчеркнуто, что разъяснения должны быть понятными, доступными и основанными исключительно на официальных данных, чтобы исключить возможность неверного толкования предлагаемых конституционных изменений.

Фейки в соцсетях и мессенджерах — под особым контролем

В ходе совещания отмечалось, что в социальных сетях и мессенджерах фиксируется распространение недостоверной и манипулятивной информации, касающейся проекта новой Конституции. Такие публикации, по словам участников встречи, способны вводить граждан в заблуждение и формировать искажённое представление о сути предлагаемых реформ.

В этой связи государственным органам было поручено не только оперативно реагировать на подобные сообщения, но и активно разъяснять, где именно распространяется ложная информация и в чем заключается ее несоответствие действительности.

МВД поручили обеспечить жесткое правовое реагирование

Отдельное поручение получил Министерство внутренних дел. Ведомству предписано обеспечить жесткое правовое реагирование на публикации и сообщения, содержащие заведомо ложную информацию о проекте новой Конституции.

Как подчеркнули на совещании, все меры должны приниматься строго в рамках действующего законодательства и в соответствии с принципом «Закон и Порядок», с привлечением виновных лиц к ответственности в установленном порядке.

Кто будет координировать разъяснительную работу

Общая координация всей информационно-разъяснительной кампании возложена на заместителя премьер-министра — министра культуры и информации Аиду Балаеву. Ей предстоит обеспечить согласованную работу государственных органов, региональных структур и информационных площадок.

Ожидается, что в ближайшее время будут активизированы публичные обсуждения, экспертные комментарии и официальные разъяснения, направленные на формирование у граждан объективного понимания предлагаемых изменений в Конституции.

