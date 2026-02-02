При каком условии казахстанцы автоматически лишаются гражданства

2 февраля 2026 года в Казахстане напомнили о ключевых изменениях в законодательстве, касающихся утраты гражданства. Внимание граждан особенно привлекла ситуация, при которой человек автоматически перестает считаться гражданином Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Гражданство «не дружит» с двойным подданством

По информации Управления миграционной службы Департамента полиции Павлодарской области, Казахстан не признает двойного гражданства.

Начальник управления Канат Сартов пояснил:

«Иностранный гражданин не может одновременно быть гражданином Казахстана. Если гражданин РК приобретает гражданство другой страны, с этого момента его казахстанское гражданство автоматически утрачивается. Паспорт Казахстана необходимо сдать в течение 30 календарных дней после получения иностранного гражданства для официальной регистрации утраты».

Это правило стало особенно актуальным для тех, кто планирует долгосрочную жизнь за границей или оформляет гражданство других стран.

Как оформить утрату гражданства

В соответствии с последними изменениями в законе «О гражданстве Республики Казахстан», граждане, постоянно проживающие за рубежом, должны обратиться в посольства или консульства Казахстана для официального оформления утраты гражданства.

Процедура выглядит следующим образом:

Гражданин подает заявление о регистрации утраты гражданства.

Сотрудники посольства или консульства проводят проверку предоставленных документов.

В случае положительного решения утрата гражданства регистрируется.

По итогам оформляется официальная справка о зарегистрированной утрате гражданства РК.

Таким образом, процесс становится прозрачным и законодательно закрепленным, а граждане получают документальное подтверждение своих изменений в статусе.

Почему это важно для казахстанцев за границей

Нововведение особенно актуально для эмигрантов, репатриантов и всех, кто планирует смену гражданства. Оно позволяет:

Избежать юридических коллизий и недоразумений с властями Казахстана.

Получить официальное подтверждение утраты гражданства, что важно для финансовых, правовых и миграционных вопросов.

Четко понимать свои права и обязанности в новой стране проживания.

Справки о зарегистрированной утрате гражданства теперь официально выдаются через зарубежные учреждения Казахстана, что делает процедуру максимально доступной для граждан.