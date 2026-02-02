Олжас Бектенов: Проект новой Конституции – это ⁠прогрессивный документ, устремленный в будущее

В рамках исполнения поручения Президента по цифровой трансформации отраслей экономики обсуждены меры по укреплению кооперации науки и реального сектора, а также поддержке ученых.

Открывая встречу, Премьер-министр подчеркнул важность открытого и предметного разъяснения проекта новой Конституции. Отмечено, что документ отражает планомерные политические и экономические преобразования, происходящие в обществе, и закрепляет новые ориентиры развития страны, включая приоритеты в сфере образования, науки и инноваций.

«Проект новой Конституции – это ⁠прогрессивный документ, устремленный в будущее. Фундаментом заложена человекоцентричность. В проекте закреплено, что Республика Казахстан признает развитие человеческого капитала в качестве стратегического направления деятельности государства. Мы видим активную поддержку населения касательно закрепления в тексте Конституции концепций Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по созданию Справедливого Казахстана, тотальному внедрению принципа «Закон и Порядок» и «Таза Қазақстан». Во главу угла ставятся принципы ответственного и созидательного патриотизма. Концепт «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» ⁠создает стабильность и предсказуемость политической системы», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечена своевременность Конституционной реформы с учетом стремительного технологического развития, меняющихся глобальных тенденций и усиления роли «средних держав».

В ходе обсуждения представители научных кругов выступили в поддержку проекта новой Конституции РК. Особо отмечены инициативы по закреплению науки как основы устойчивого развития государства.

«Проект новой Конституции не только закрепляет главным приоритетом государства права и свободы человека, но и является фундаментом для долгосрочного научно-технологического развития Казахстана», — подчеркнул Президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев.

«Развитие медицинской науки – вопрос не только научного прогресса, но и ключевой фактор национальной безопасности и устойчивой системы здравоохранения. Принципиально важно, что в проекте новой Конституции наука рассматривается как фундамент устойчивого развития государства. Это означает признание того, что научные знания, исследования и научные кадры являются не вспомогательным, а стратегическим ресурсом страны», — сказал академик Вячеслав Локшин, отметив необходимость вывода направления «наука о жизни и здоровье» на стратегический уровень.

В этой связи актуализированы вопросы внедрения решений на базе ИИ и больших данных, развития цифровой диагностики и телемедицины, укрепления кадрового потенциала медицинской науки.

***

Участники совещания обменялись мнениями по вопросам повышения вклада науки в экономику. На сегодня государством принимаются системные меры для создания необходимых условий и стимулирования инвестиций со стороны бизнеса. Введены налоговые льготы до 300% расходов на финансирование научных разработок. В Бюджетном кодексе закреплена обязанность недропользователей централизованно направлять на НИОКР 1% от расходов на добычу через бюджетную программу. За три года финансирование науки из республиканского бюджета увеличилось в 3,5 раза, и в 2026 году составило 214 млрд тенге. Президентом поставлена задача довести этот показатель до 1% ВВП к 2029 году.

«В целом, проводится большая и серьезная работа по повышению эффективности отечественной науки, ее инвестиционной привлекательности, открытости и прозрачности всех процессов. Академия призвана стать ключевым интеллектуальным центром, сопровождающим стратегическое развитие страны. Именно здесь должны формироваться научно-обоснованные прогнозы развития экономики, а также укрепляться прочные научные связи с мировыми центрами инноваций», — отметил Олжас Бектенов.

Президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев представил меры, направленные на ускорение внедрения научных разработок в экономику. Отмечено, что Академия сделала форсайт постоянным инструментом планирования: проведены 70 региональных и отраслевых сессий с участием госорганов, науки и бизнеса, сформировано 220 перспективных задач и подготовлено 65 научно-технических заданий для программно-целевого финансирования. Кроме того, предложено перейти к новой четырехуровневой сбалансированной системе приоритетов и утвердить ее на площадке Высшей научно-технической комиссии. Данное решение позволит решать стратегические задачи и поддерживать фундаментальную науку.

Отмечена важность созданных по поручению Главы государства региональных Советов по науке и технологиям, которые должны стать действенным механизмом управления научно-инновационным развитием на местах.

С докладами о практической отдаче от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ выступили представители отраслевых государственных органов. Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев отметил, что по линии горно-металлургического комплекса за последние пять лет предприятия отрасли инвестировали около 150 млрд тенге и реализовали более 1,5 тыс. проектов. Внедрение разработок обеспечивает прямой экономический эффект и повышение промышленной безопасности.

В сфере агропромышленного комплекса представлены результаты программно-целевого финансирования и внедрения отечественных разработок. Так, в Госреестре зарегистрировано 743 сорта и гибрида отечественной селекции, разработанных дочерними организациями НАНОЦ. Порядка 60% посевных площадей засевается казахстанскими семенами. За последние два года в области переработки выведено на рынок 11 видов продукции растениеводства.

Также заслушаны предложения регионов по развитию научно-инновационной экосистемы. Аким Актюбинской области Асхат Шахаров представил данные о развитии лабораторной базы в вузах, реализации проектов в инновационном технопарке и привлечении зарубежных ученых. Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов презентовал планы по развитию исследований редкоземельных и критически важных материалов, расширению трансфера технологий и международному сотрудничеству, включая проект в рамках Horizon Europe.

С комментариями и предложения также выступили доктор физико-математических наук, профессор в области безопасности атомной энергетики, управляемого термоядерного синтеза, радиоэкологии и радиационных технологий Эрлан Батырбеков, доктор физико-математических наук Аскар Джумадильдаев. Отмечено, что утвержденная Правительством Концепция развития наукоемких технологий в декабре 2025 года создает условия для концентрации научного потенциала, ускоренного внедрения передовых технологий и подготовки научных кадров. Уделено внимание вопросам развития кремниевой отрасли, включая фундаментальные исследования в области изучения кремния и строительство профильных заводов, подчеркнуто их значение для технологического развития страны.

По итогам совещания дан ряд поручений: