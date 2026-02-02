МВД Казахстана обратилось к автомобилистам с важнейшим предупреждением

Сегодня, 2 февраля 2026 года, Министерство внутренних дел Казахстана сделало важное заявление , касающееся подготовки водителей транспортных средств, сообщает Lada.kz.

Фото: news.myseldon.com

В ведомстве подчеркнули, что прохождение курсов обучения онлайн запрещено, несмотря на активное распространение подобных предложений в интернете. По словам МВД, в Сети появилось множество объявлений о ускоренных онлайн-курсах, обещающих обучение управлению транспортным средством без посещения автошкол.

Обязательное очное обучение в лицензированных автошколах

В пресс-службе МВД отметили, что обучение водителей должно проходить исключительно в лицензированных автошколах, где курсанты проходят полный курс, включающий как теоретические занятия, так и практические упражнения.

"Подготовка водителей должна осуществляться исключительно в лицензированных автошколах с обязательным прохождением полного курса обучения, включая практические занятия. Получение и закрепление навыков управления транспортным средством в онлайн-формате невозможно."

Таким образом, ведомство подчеркнуло, что навыки вождения невозможно сформировать дистанционно, и попытка заменить очное обучение интернет-курсами не даст должного результата и может угрожать безопасности на дорогах.

Электронное подтверждение прохождения курсов

МВД также разъяснило, что для подтверждения завершения обучения не требуется бумажное свидетельство.

"Кроме того, обращаем внимание, что для подтверждения прохождения обучения в автошколе гражданам не требуется получение свидетельства в бумажном виде. Информация о завершении курсов автоматически поступает в специализированные центры обслуживания населения посредством информационных систем в электронном формате."

Таким образом, любые предложения о выдаче «бумажных дипломов» через интернет — мошеннические и не имеют юридической силы.

Важность ответственного подхода к обучению

МВД призвало водителей ответственно подходить к процессу обучения, напоминая, что от этого зависит не только их собственная безопасность, но и безопасность других участников дорожного движения.