МВД Казахстана обратилось к автомобилистам с важнейшим предупреждением

Сегодня, 2 февраля 2026 года, Министерство внутренних дел Казахстана сделало важное заявление, касающееся подготовки водителей транспортных средств, сообщает Lada.kz.
В ведомстве подчеркнули, что прохождение курсов обучения онлайн запрещено, несмотря на активное распространение подобных предложений в интернете. По словам МВД, в Сети появилось множество объявлений о ускоренных онлайн-курсах, обещающих обучение управлению транспортным средством без посещения автошкол.
В пресс-службе МВД отметили, что обучение водителей должно проходить исключительно в лицензированных автошколах, где курсанты проходят полный курс, включающий как теоретические занятия, так и практические упражнения.
"Подготовка водителей должна осуществляться исключительно в лицензированных автошколах с обязательным прохождением полного курса обучения, включая практические занятия. Получение и закрепление навыков управления транспортным средством в онлайн-формате невозможно."
Таким образом, ведомство подчеркнуло, что навыки вождения невозможно сформировать дистанционно, и попытка заменить очное обучение интернет-курсами не даст должного результата и может угрожать безопасности на дорогах.
МВД также разъяснило, что для подтверждения завершения обучения не требуется бумажное свидетельство.
"Кроме того, обращаем внимание, что для подтверждения прохождения обучения в автошколе гражданам не требуется получение свидетельства в бумажном виде. Информация о завершении курсов автоматически поступает в специализированные центры обслуживания населения посредством информационных систем в электронном формате."
Таким образом, любые предложения о выдаче «бумажных дипломов» через интернет — мошеннические и не имеют юридической силы.
МВД призвало водителей ответственно подходить к процессу обучения, напоминая, что от этого зависит не только их собственная безопасность, но и безопасность других участников дорожного движения.
