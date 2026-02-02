Население Казахстана на 1 января 2026 года: официальные цифры

На официальном сайте Бюро национальной статистики опубликованы свежие данные о численности населения Казахстана по состоянию на 1 января 2026 года. Статистика показывает как рост, так и сокращение численности в отдельных регионах страны, а также продолжающуюся урбанизацию, сообщает Lada.kz.
По данным Бюро, население Казахстана достигло 20 495 975 человек, что на 212 576 больше, чем годом ранее. Этот рост отражает естественный прирост и миграционные процессы, а также продолжающееся смещение населения в крупные города.
Некоторые регионы страны достигли или преодолели отметку в 2 миллиона жителей:
Туркестанская область — 2 148 658 человек. Несмотря на высокий показатель, за год область потеряла 5 383 жителей.
Алматы — 2 347 924 человека, прибавив 55 869 человек за год.
Эти цифры показывают, что прирост населения в крупных городах компенсирует сокращение численности в других регионах.
Несколько крупных регионов и городов продолжают демонстрировать рост численности:
Астана — 1 638 233 человека (+109 530).
Алматинская область — 1 596 331 человек (+36 207).
Жамбылская область — 1 215 373 человека (–7 018).
Шымкент — 1 293 648 человека (+37 484).
Карагандинская область — 1 131 287 человека (–2 646).
Интересно, что несмотря на общий рост страны, некоторые регионы теряют жителей, что может быть связано с миграцией в крупные города и за рубеж.
Самыми малонаселенными регионами остаются:
Область Улытау — 218 993 человека (–2 297).
Северо-Казахстанская область — 514 156 человек (–8 015).
Область Абай — 595 676 человек (–7 156).
Сокращение численности здесь более заметно, чем в среднем по стране, что отражает внутренние миграционные тренды и демографические особенности.
По состоянию на 1 января 2026 года:
В городах проживает 13 029 803 человека (+256 688 за год).
В сельской местности — 7 466 172 человека (–44 112 за год).
Эти данные подтверждают, что урбанизация в Казахстане продолжается: жители сел активно переезжают в крупные города, что влияет на инфраструктуру и социальные программы в городах.
