Температура воды в Каспийском море
02.02.2026, 16:43

Население Казахстана на 1 января 2026 года: официальные цифры

Новости Казахстана 0 440

На официальном сайте Бюро национальной статистики опубликованы свежие данные о численности населения Казахстана по состоянию на 1 января 2026 года. Статистика показывает как рост, так и сокращение численности в отдельных регионах страны, а также продолжающуюся урбанизацию, сообщает Lada.kz. 

© Photo : almaty2017.com/ru/

Общая численность страны

По данным Бюро, население Казахстана достигло 20 495 975 человек, что на 212 576 больше, чем годом ранее. Этот рост отражает естественный прирост и миграционные процессы, а также продолжающееся смещение населения в крупные города.

Регионы с населением более 2 миллионов

Некоторые регионы страны достигли или преодолели отметку в 2 миллиона жителей:

  • Туркестанская область — 2 148 658 человек. Несмотря на высокий показатель, за год область потеряла 5 383 жителей.

  • Алматы — 2 347 924 человека, прибавив 55 869 человек за год.

Эти цифры показывают, что прирост населения в крупных городах компенсирует сокращение численности в других регионах.

Города и области с населением более миллиона

Несколько крупных регионов и городов продолжают демонстрировать рост численности:

  • Астана — 1 638 233 человека (+109 530).

  • Алматинская область — 1 596 331 человек (+36 207).

  • Жамбылская область — 1 215 373 человека (–7 018).

  • Шымкент — 1 293 648 человека (+37 484).

  • Карагандинская область — 1 131 287 человека (–2 646).

Интересно, что несмотря на общий рост страны, некоторые регионы теряют жителей, что может быть связано с миграцией в крупные города и за рубеж.

Наименьшая численность: где живет меньше всего казахстанцев

Самыми малонаселенными регионами остаются:

  • Область Улытау — 218 993 человека (–2 297).

  • Северо-Казахстанская область — 514 156 человек (–8 015).

  • Область Абай — 595 676 человек (–7 156).

Сокращение численности здесь более заметно, чем в среднем по стране, что отражает внутренние миграционные тренды и демографические особенности.

Город vs село: продолжается урбанизация

По состоянию на 1 января 2026 года:

  • В городах проживает 13 029 803 человека (+256 688 за год).

  • В сельской местности — 7 466 172 человека (–44 112 за год).

Эти данные подтверждают, что урбанизация в Казахстане продолжается: жители сел активно переезжают в крупные города, что влияет на инфраструктуру и социальные программы в городах.

