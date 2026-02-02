Население Казахстана на 1 января 2026 года: официальные цифры

На официальном сайте Бюро национальной статистики опубликованы свежие данные о численности населения Казахстана по состоянию на 1 января 2026 года . Статистика показывает как рост, так и сокращение численности в отдельных регионах страны, а также продолжающуюся урбанизацию, сообщает Lada.kz.

© Photo : almaty2017.com/ru/

Общая численность страны

По данным Бюро, население Казахстана достигло 20 495 975 человек, что на 212 576 больше, чем годом ранее. Этот рост отражает естественный прирост и миграционные процессы, а также продолжающееся смещение населения в крупные города.

Регионы с населением более 2 миллионов

Некоторые регионы страны достигли или преодолели отметку в 2 миллиона жителей:

Туркестанская область — 2 148 658 человек. Несмотря на высокий показатель, за год область потеряла 5 383 жителей .

Алматы — 2 347 924 человека, прибавив 55 869 человек за год.

Эти цифры показывают, что прирост населения в крупных городах компенсирует сокращение численности в других регионах.

Города и области с населением более миллиона

Несколько крупных регионов и городов продолжают демонстрировать рост численности:

Астана — 1 638 233 человека ( +109 530 ).

Алматинская область — 1 596 331 человек ( +36 207 ).

Жамбылская область — 1 215 373 человека ( –7 018 ).

Шымкент — 1 293 648 человека ( +37 484 ).

Карагандинская область — 1 131 287 человека (–2 646).

Интересно, что несмотря на общий рост страны, некоторые регионы теряют жителей, что может быть связано с миграцией в крупные города и за рубеж.

Наименьшая численность: где живет меньше всего казахстанцев

Самыми малонаселенными регионами остаются:

Область Улытау — 218 993 человека ( –2 297 ).

Северо-Казахстанская область — 514 156 человек ( –8 015 ).

Область Абай — 595 676 человек (–7 156).

Сокращение численности здесь более заметно, чем в среднем по стране, что отражает внутренние миграционные тренды и демографические особенности.

Город vs село: продолжается урбанизация

По состоянию на 1 января 2026 года:

В городах проживает 13 029 803 человека ( +256 688 за год ).

В сельской местности — 7 466 172 человека (–44 112 за год).

Эти данные подтверждают, что урбанизация в Казахстане продолжается: жители сел активно переезжают в крупные города, что влияет на инфраструктуру и социальные программы в городах.