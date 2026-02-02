18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.02
597.27
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
02.02.2026, 17:29

Казахстанцев предупредили о закрытии «Хоргоса»

Новости Казахстана 0 373

Казахстанцев предупредили о временном закрытии Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Ограничения будут действовать в течение почти двух недель и затронут как посетителей, так и участников приграничной торговли. Информация об этом опубликована на официальной странице центра в Instagram, сообщает Lada.kz. 

Фото: instagram.com/mcps_khorgos
Фото: instagram.com/mcps_khorgos

Причина — празднование Китайского Нового года

Как уточнили в администрации МЦПС «Хоргос», приостановка работы связана с празднованием Китайского Нового года в КНР. В этот период китайская сторона центра временно прекращает деятельность, что делает невозможной полноценную работу всего комплекса.

В связи с этим МЦПС «Хоргос» будет закрыт:

  • с 16 февраля по 1 марта 2026 года включительно.

Что будет происходить на казахстанской стороне

В администрации центра подчеркнули, что период закрытия будет использован с пользой. Пока доступ для посетителей будет ограничен, на казахстанской стороне МЦПС планируется проведение плановых ремонтных и технических работ.

Основная цель этих мероприятий —

  • улучшение инфраструктуры,

  • повышение уровня комфорта для туристов и посетителей,

  • подготовка центра к дальнейшей активной работе после возобновления потока.

Когда «Хоргос» снова откроется

Работа Международного центра приграничного сотрудничества возобновится сразу после завершения праздничных выходных и ремонтных мероприятий.

По информации администрации,

  • со 2 марта 2026 года МЦПС «Хоргос» начнет работать в штатном режиме.

Посетителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее корректировать маршруты, связанные с посещением приграничного центра.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
В Казахстане ввели лимит на снятие наличных денегНовости Казахстана
06.01.2026, 14:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь