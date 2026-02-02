Казахстанцев предупредили о закрытии «Хоргоса»

Казахстанцев предупредили о временном закрытии Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Ограничения будут действовать в течение почти двух недель и затронут как посетителей, так и участников приграничной торговли. Информация об этом опубликована на официальной странице центра в Instagram , сообщает Lada.kz.

Причина — празднование Китайского Нового года

Как уточнили в администрации МЦПС «Хоргос», приостановка работы связана с празднованием Китайского Нового года в КНР. В этот период китайская сторона центра временно прекращает деятельность, что делает невозможной полноценную работу всего комплекса.

В связи с этим МЦПС «Хоргос» будет закрыт:

с 16 февраля по 1 марта 2026 года включительно.

Что будет происходить на казахстанской стороне

В администрации центра подчеркнули, что период закрытия будет использован с пользой. Пока доступ для посетителей будет ограничен, на казахстанской стороне МЦПС планируется проведение плановых ремонтных и технических работ.

Основная цель этих мероприятий —

улучшение инфраструктуры,

повышение уровня комфорта для туристов и посетителей,

подготовка центра к дальнейшей активной работе после возобновления потока.

Когда «Хоргос» снова откроется

Работа Международного центра приграничного сотрудничества возобновится сразу после завершения праздничных выходных и ремонтных мероприятий.

По информации администрации,

со 2 марта 2026 года МЦПС «Хоргос» начнет работать в штатном режиме.

Посетителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее корректировать маршруты, связанные с посещением приграничного центра.