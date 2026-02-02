18+
02.02.2026, 18:47

Казахстанские аптеки обновили прайс-лист: парацетамол +44%, аспирин +34%

Новости Казахстана 0 337

Жители Казахстана ощутили на себе резкий рост цен на медикаменты и медицинские услуги. По данным Бюро национальной статистики, только в декабре 2025 года инфляция в сфере здравоохранения увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: orphan-genom.ru
Фото: orphan-genom.ru

Это значит, что поход к врачу и даже привычные аптечные лекарства теперь обходятся казахстанцам ощутимо дороже.

Медицинские услуги становятся дороже

Рост цен затронул практически все направления здравоохранения:

  • Врачи-специалисты в амбулаториях: +8%

  • Стоматологические услуги: +14,1%

  • Медицинские лаборатории и рентген-кабинеты: +17,8%

  • Первичный прием у врача: +19,8%

Таким образом, не только лекарства, но и сама возможность получить квалифицированную медицинскую помощь стала более затратной.

Лекарства бьют рекорды по подорожанию

Аптечные цены за год выросли в среднем на 13,6%, однако отдельные препараты показали особенно высокий рост:

  • Активированный уголь – подорожал в 1,5 раза

  • Парацетамол – +44,6%

  • Ацетилсалициловая кислота (аспирин) – +33,9%

  • Корвалол – +23,2%

  • Но-шпа – +17,5%

  • Ингавирин – +17%

  • Смекта – +14,9%

  • Мультитабс (поливитамины) – +12,4%

  • Ацикловир – +12,2%

  • Омез – +12%

Меньше всего выросли цены на Йодомарин, Ксимелин и спирт (+11,9%), Канефрон (+11,7%), Ренни (+9%).

При этом некоторые препараты стали дешевле:

  • Супрастин – -7,4%

  • Азитромицин – -3,2%

Месячная динамика: парацетамол вновь лидирует

Сравнение цен с ноябрем 2025 года показало:

  • Медицинские услуги: стоматологи +0,3%, лаборатории и рентген +0,4%

  • Фармацевтика: средний рост +0,9%, но парацетамол подорожал на 7,2%, аспирин +5,2%, активированный уголь +4,3%, Амброксол +4,1%, Ингавирин +3,9%

При этом ряд лекарств снизился в цене:

  • Супрастин – -18,5%

  • Энап – -5,2%

  • Канефрон – -1,4%

  • Йодомарин – -0,9%

  • Азитромицин – -0,9%

«Лекарства отечественные — на деле импортные»

На фоне роста цен в стране обсуждают и проблему фиктивного производства лекарств. По словам мажилисмена Константина Авершина, многие компании поставляют на рынок импортные препараты под видом казахстанских, просто упаковывая их на территории страны.

  • Компании получают долгосрочные контракты до 10 лет, налоговые и таможенные льготы, субсидии и гарантированные закупки через «СК-Фармацию».

  • Госсредства направляются не в производство, а в посреднические схемы, что фактически подрывает настоящую индустриализацию фармацевтики.

Авершин предложил создать «черный список» компаний, замеченных в ложном декларировании происхождения продукции, с лишением статуса отечественного производителя.

Вывод

Рост цен на лекарства и медицинские услуги в Казахстане является не только следствием инфляции, но и отражением системных проблем в фармацевтической отрасли. Парацетамол и аспирин, казалось бы, привычные и доступные препараты, теперь стали символом новой реальности, где здоровье стоит все дороже.

Pluto 9701
Pluto 9701
Обещанная медицина все дешевеет и дешевеет а у населения карман все пустеет и пустеет
02.02.2026, 14:00
