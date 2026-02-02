Казахстанские аптеки обновили прайс-лист: парацетамол +44%, аспирин +34%

Жители Казахстана ощутили на себе резкий рост цен на медикаменты и медицинские услуги. По данным Бюро национальной статистики, только в декабре 2025 года инфляция в сфере здравоохранения увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: orphan-genom.ru

Это значит, что поход к врачу и даже привычные аптечные лекарства теперь обходятся казахстанцам ощутимо дороже.

Медицинские услуги становятся дороже

Рост цен затронул практически все направления здравоохранения:

Врачи-специалисты в амбулаториях : +8%

Стоматологические услуги : +14,1%

Медицинские лаборатории и рентген-кабинеты : +17,8%

Первичный прием у врача: +19,8%

Таким образом, не только лекарства, но и сама возможность получить квалифицированную медицинскую помощь стала более затратной.

Лекарства бьют рекорды по подорожанию

Аптечные цены за год выросли в среднем на 13,6%, однако отдельные препараты показали особенно высокий рост:

Активированный уголь – подорожал в 1,5 раза

Парацетамол – +44,6%

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) – +33,9%

Корвалол – +23,2%

Но-шпа – +17,5%

Ингавирин – +17%

Смекта – +14,9%

Мультитабс (поливитамины) – +12,4%

Ацикловир – +12,2%

Омез – +12%

Меньше всего выросли цены на Йодомарин, Ксимелин и спирт (+11,9%), Канефрон (+11,7%), Ренни (+9%).

При этом некоторые препараты стали дешевле:

Супрастин – -7,4%

Азитромицин – -3,2%

Месячная динамика: парацетамол вновь лидирует

Сравнение цен с ноябрем 2025 года показало:

Медицинские услуги: стоматологи +0,3%, лаборатории и рентген +0,4%

Фармацевтика: средний рост +0,9%, но парацетамол подорожал на 7,2%, аспирин +5,2%, активированный уголь +4,3%, Амброксол +4,1%, Ингавирин +3,9%

При этом ряд лекарств снизился в цене:

Супрастин – -18,5%

Энап – -5,2%

Канефрон – -1,4%

Йодомарин – -0,9%

Азитромицин – -0,9%

«Лекарства отечественные — на деле импортные»

На фоне роста цен в стране обсуждают и проблему фиктивного производства лекарств. По словам мажилисмена Константина Авершина, многие компании поставляют на рынок импортные препараты под видом казахстанских, просто упаковывая их на территории страны.

Компании получают долгосрочные контракты до 10 лет , налоговые и таможенные льготы, субсидии и гарантированные закупки через «СК-Фармацию».

Госсредства направляются не в производство, а в посреднические схемы, что фактически подрывает настоящую индустриализацию фармацевтики.

Авершин предложил создать «черный список» компаний, замеченных в ложном декларировании происхождения продукции, с лишением статуса отечественного производителя.

Вывод

Рост цен на лекарства и медицинские услуги в Казахстане является не только следствием инфляции, но и отражением системных проблем в фармацевтической отрасли. Парацетамол и аспирин, казалось бы, привычные и доступные препараты, теперь стали символом новой реальности, где здоровье стоит все дороже.