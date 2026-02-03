Казахстан назвал место строительства второй АЭС: Бектенов подписал постановление

Премьер-министр РК Олжас Бектенов официально подписал постановление о строительстве второй атомной электростанции в стране. Документ вступает в силу с 26 января 2026 года и открывает новый этап в развитии энергетической инфраструктуры Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

«Принять решение о строительстве ядерной установки "Вторая атомная электрическая станция" в Жамбылском районе Алматинской области», — говорится в официальном тексте постановления.

История строительства первой АЭС

Проект первой атомной электростанции в Казахстане был официально запущен летом 2025 года. Международный консорциум под руководством компании «Росатом» получил право на строительство первой АЭС.

Ключевые моменты:

Срок завершения строительства — ориентировочно 2035–2036 годы.

Название станции — после конкурса, завершенного в ноябре 2025 года, первая АЭС получила имя «Балхаш» .

Ориентировочная стоимость проекта — обсуждалась на уровне государственных планов и международных инвестиций.

Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев подчеркнул, что строительство первой станции является стратегическим шагом для укрепления энергетической безопасности страны.

Планирование второй АЭС

Летом 2025 года Агентство по атомной энергии объявило, что строительство второй АЭС возглавит международный консорциум с участием китайской компании.

Местоположение: Жамбылский район Алматинской области.

Общественное согласие: в конце 2025 года в селе Улкен прошли публичные слушания, где местные жители поддержали проект.

Причины выбора региона: глава Агентства атомной энергии отметил, что Алматинская область обладает необходимой инфраструктурой и ресурсами для безопасного строительства и эксплуатации АЭС.

Таким образом, Казахстан вступает в фазу масштабного развития атомной энергетики, планируя в регионе строительство сразу двух электростанций.

Почему это важно для страны

Энергетическая независимость: новые АЭС позволят сократить зависимость от угля и газа.

Экологическая стратегия: атомная энергия считается одним из способов сокращения выбросов CO₂.

Развитие технологий: проекты привлекут международные компании и инвестиции, создавая рабочие места и стимулируя научно-техническое развитие.

С подписанием постановления о второй АЭС Казахстан делает уверенный шаг к формированию современной, безопасной и экологически устойчивой энергетической системы, открывая новую главу в истории национальной энергетики.