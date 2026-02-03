18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.02.2026, 20:31

Россия предупреждает казахстанцев о суровых последствиях: что нельзя ввозить в страну

Новости Казахстана 0 295

Посольство Российской Федерации обратилось к гражданам Казахстана с важным предупреждением: ввоз адыраспана на территорию России категорически запрещен. Нарушителям грозят штрафы, административные меры и даже уголовная ответственность, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальное сообщение дипломатического представительства.

Фото: adyrna.kz
Фото: adyrna.kz

Что такое гармала и почему она под запретом

В посольстве уточнили, что речь идет о растении гармала, известном в Казахстане как адыраспан. В составе гармалы содержится вещество гармин, которое в России признано наркотическим.

Поэтому российское законодательство строго ограничивает любые действия с этим растением:

  • ввоз и вывоз;

  • покупку и хранение;

  • перевозку и пересылку;

  • выращивание и переработку;

  • продажу и распространение;

  • употребление и пропаганду.

Кроме того, посольство отметило, что гармала не имеет применения в российской медицине, культуре или кулинарии, а любая пропаганда растения, в том числе в интернете, также запрещена.

Разные имена — одна опасность

Гармала известна под множеством названий: могильник, могильная трава, юзюрлюн, юзерлик, пиган, исирик и, конечно, адыраспан. В других странах растение реализуется в виде:

  • высушенных кустов;

  • отдельных частей растения;

  • спрессованных брикетов и пирамидок.

Все эти формы попадают под запрет, если речь идет о территории Российской Федерации.

Санкции для нарушителей: от штрафа до пожизненного срока

В посольстве подчеркнули, что наказание за нарушение может быть весьма строгим:

  • штрафы и административный арест;

  • для иностранцев — возможное выдворение за пределы России;

  • при больших объемах растения или вещества — лишение свободы на срок от нескольких лет до пожизненного, а также штраф до 1 млн рублей (около 6,6 млн тенге).

Таким образом, казахстанцам настоятельно рекомендуется воздержаться от ввоза или использования адыраспана в любых формах при поездках в Россию.

