Россия предупреждает казахстанцев о суровых последствиях: что нельзя ввозить в страну

Посольство Российской Федерации обратилось к гражданам Казахстана с важным предупреждением: ввоз адыраспана на территорию России категорически запрещен. Нарушителям грозят штрафы, административные меры и даже уголовная ответственность, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальное сообщение дипломатического представительства.
В посольстве уточнили, что речь идет о растении гармала, известном в Казахстане как адыраспан. В составе гармалы содержится вещество гармин, которое в России признано наркотическим.
Поэтому российское законодательство строго ограничивает любые действия с этим растением:
ввоз и вывоз;
покупку и хранение;
перевозку и пересылку;
выращивание и переработку;
продажу и распространение;
употребление и пропаганду.
Кроме того, посольство отметило, что гармала не имеет применения в российской медицине, культуре или кулинарии, а любая пропаганда растения, в том числе в интернете, также запрещена.
Гармала известна под множеством названий: могильник, могильная трава, юзюрлюн, юзерлик, пиган, исирик и, конечно, адыраспан. В других странах растение реализуется в виде:
высушенных кустов;
отдельных частей растения;
спрессованных брикетов и пирамидок.
Все эти формы попадают под запрет, если речь идет о территории Российской Федерации.
В посольстве подчеркнули, что наказание за нарушение может быть весьма строгим:
штрафы и административный арест;
для иностранцев — возможное выдворение за пределы России;
при больших объемах растения или вещества — лишение свободы на срок от нескольких лет до пожизненного, а также штраф до 1 млн рублей (около 6,6 млн тенге).
Таким образом, казахстанцам настоятельно рекомендуется воздержаться от ввоза или использования адыраспана в любых формах при поездках в Россию.
