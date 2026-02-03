18+
03.02.2026, 06:37

Как в Казахстане будут устанавливать коммунальные тарифы после моратория

Новости Казахстана 0 563

В начале апреля в Казахстане истекает срок действия моратория на рост тарифов на коммунальные услуги. Напомним, заморозка цен была введена в октябре 2025 года и действовала до конца марта 2026-го. В Министерстве национальной экономики (МНЭ) прокомментировали LS, каких изменений стоит ожидать после завершения этого периода, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

О конкретных цифрах говорить рано

В ведомстве подчеркнули: на данный момент преждевременно говорить о точных параметрах возможного повышения тарифов. По словам представителей министерства, каждый случай будет рассматриваться отдельно, а универсального сценария для всех регионов и видов коммунальных услуг не предусмотрено.

Формирование тарифов напрямую зависит от множества экономических факторов, влияющих на себестоимость услуг. Именно они станут ключевыми при принятии решений после окончания моратория.

Из чего складывается себестоимость коммунальных услуг

В МНЭ подробно разъяснили, какие именно элементы учитываются при расчете тарифов. Среди основных факторов:

  • расходы на стратегически важные товары и ресурсы, включая топливо, уголь, мазут, газ и электроэнергию;

  • стоимость материалов и комплектующих;

  • оплата услуг сторонних организаций;

  • налоговая нагрузка;

  • содержание, протяженность и техническое состояние инженерных сетей;

  • эксплуатация активов и другого производственного имущества.

Каждый из этих компонентов может оказывать существенное влияние на итоговую цену коммунальных услуг.

Инфраструктура, кадры и энергоресурсы — дополнительные факторы давления

Отдельно в министерстве обратили внимание на системные проблемы отрасли. Существенное влияние на тарифную политику оказывает высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, что требует масштабной модернизации сетей и оборудования.

Кроме того, в расчетах учитываются:

  • необходимость повышения заработной платы работникам коммунального сектора;

  • изменение цен на электроэнергию и газ, которые являются базовыми ресурсами для большинства коммунальных предприятий.

Эти факторы усиливают нагрузку на предприятия и, соответственно, отражаются в тарифных заявках.

Как утверждаются тарифы

В МНЭ напомнили, что тарифы формируются не автоматически. Основанием для их утверждения служат заявки субъектов естественных монополий. После подачи документов уполномоченный орган проводит детальную проверку — оценивается экономическая обоснованность заявленных расходов и расчетов.

Только после этого принимается решение о возможном изменении стоимости коммунальных услуг.

Работы идут по плану

При этом в министерстве заверили: все ремонтные и эксплуатационные мероприятия, запланированные на 2025 год, уже включены в утвержденные сметы. Их реализация продолжается в штатном режиме и в соответствии с установленными сроками, независимо от дальнейших решений по тарифам.

