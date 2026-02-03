Как в Казахстане будут устанавливать коммунальные тарифы после моратория

В начале апреля в Казахстане истекает срок действия моратория на рост тарифов на коммунальные услуги. Напомним, заморозка цен была введена в октябре 2025 года и действовала до конца марта 2026-го. В Министерстве национальной экономики (МНЭ) прокомментировали LS, каких изменений стоит ожидать после завершения этого периода, сообщает Lada.kz.
В ведомстве подчеркнули: на данный момент преждевременно говорить о точных параметрах возможного повышения тарифов. По словам представителей министерства, каждый случай будет рассматриваться отдельно, а универсального сценария для всех регионов и видов коммунальных услуг не предусмотрено.
Формирование тарифов напрямую зависит от множества экономических факторов, влияющих на себестоимость услуг. Именно они станут ключевыми при принятии решений после окончания моратория.
В МНЭ подробно разъяснили, какие именно элементы учитываются при расчете тарифов. Среди основных факторов:
расходы на стратегически важные товары и ресурсы, включая топливо, уголь, мазут, газ и электроэнергию;
стоимость материалов и комплектующих;
оплата услуг сторонних организаций;
налоговая нагрузка;
содержание, протяженность и техническое состояние инженерных сетей;
эксплуатация активов и другого производственного имущества.
Каждый из этих компонентов может оказывать существенное влияние на итоговую цену коммунальных услуг.
Отдельно в министерстве обратили внимание на системные проблемы отрасли. Существенное влияние на тарифную политику оказывает высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, что требует масштабной модернизации сетей и оборудования.
Кроме того, в расчетах учитываются:
необходимость повышения заработной платы работникам коммунального сектора;
изменение цен на электроэнергию и газ, которые являются базовыми ресурсами для большинства коммунальных предприятий.
Эти факторы усиливают нагрузку на предприятия и, соответственно, отражаются в тарифных заявках.
В МНЭ напомнили, что тарифы формируются не автоматически. Основанием для их утверждения служат заявки субъектов естественных монополий. После подачи документов уполномоченный орган проводит детальную проверку — оценивается экономическая обоснованность заявленных расходов и расчетов.
Только после этого принимается решение о возможном изменении стоимости коммунальных услуг.
При этом в министерстве заверили: все ремонтные и эксплуатационные мероприятия, запланированные на 2025 год, уже включены в утвержденные сметы. Их реализация продолжается в штатном режиме и в соответствии с установленными сроками, независимо от дальнейших решений по тарифам.
