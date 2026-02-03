18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.44
593.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.02.2026, 06:51

МВД Казахстана предупреждает: любая попытка дестабилизации будет жестко пресечена

Новости Казахстана 0 592

В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили о намерении жестко пресекать распространение недостоверной информации и провокационных сообщений в социальных сетях и мессенджерах. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале Polisia.kz, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Ложные сведения о новой Конституции становятся угрозой стабильности

Ведомство отметило, что в публичном пространстве специально искажаются факты, в том числе касающиеся проекта новой Конституции. По словам представителей МВД, подобные действия вводят граждан в заблуждение и создают реальные риски дестабилизации общественной обстановки.

Примером стала ситуация в Алматы, где один из жителей распространял в сети недостоверную информацию о якобы отмененном запрете на продажу земли иностранцам. Начальник департамента МВД и официальный представитель ведомства Шынгыс Алекешев сообщил, что данные сведения не соответствуют действительности и были официально опровергнуты Центром по борьбе с дезинформацией. Гражданин уже привлечен к ответственности за распространение ложной информации.

Аналогичный случай зафиксирован в области Абай: житель Семея публиковал сообщения о том, что поправки в Конституцию якобы ставят под сомнение унитарность и территориальную целостность государства. В МВД подчеркнули, что эти ключевые принципы в проекте новой Конституции закреплены и даже усилены.

Обсуждение Конституции не запрещено, ответственность грозит только за ложь

В министерстве напомнили гражданам, что обсуждение проекта Конституции и выражение собственных мнений не является нарушением закона. Ответственность наступает исключительно за преднамеренное распространение заведомо ложной информации и искажение фактов.

Ведомство сообщает, что в настоящее время выявляются многочисленные случаи дезинформации, направленные на введение населения в заблуждение и подрыв общественной стабильности.

Призыв к здравому смыслу и официальным источникам

«Призываем граждан сохранять здравый смысл, не поддаваться на провокации и пользоваться только официальными и проверенными источниками информации. МВД держит ситуацию под контролем и будет жестко реагировать на любые попытки дестабилизации», — подчеркнул Шынгыс Алекешев.

В МВД также добавили, что вне зависимости от мотивов, распространение заведомо ложной информации и провокационные действия влекут ответственность в рамках законодательства страны.

Правительственные меры по разъяснению проекта Конституции

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил министерствам и акиматам всех уровней активизировать работу по всестороннему разъяснению проекта Конституции гражданам. Особое внимание уделяется противодействию фейкам и дезинформации в социальных сетях и мессенджерах.

МВД было поручено обеспечить жесткое правовое реагирование на публикации, содержащие ложную информацию, с привлечением к ответственности в строгом соответствии с принципом «Закон и Порядок».

1
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь