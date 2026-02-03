МВД Казахстана предупреждает: любая попытка дестабилизации будет жестко пресечена

В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили о намерении жестко пресекать распространение недостоверной информации и провокационных сообщений в социальных сетях и мессенджерах. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале Polisia.kz , сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Ложные сведения о новой Конституции становятся угрозой стабильности

Ведомство отметило, что в публичном пространстве специально искажаются факты, в том числе касающиеся проекта новой Конституции. По словам представителей МВД, подобные действия вводят граждан в заблуждение и создают реальные риски дестабилизации общественной обстановки.

Примером стала ситуация в Алматы, где один из жителей распространял в сети недостоверную информацию о якобы отмененном запрете на продажу земли иностранцам. Начальник департамента МВД и официальный представитель ведомства Шынгыс Алекешев сообщил, что данные сведения не соответствуют действительности и были официально опровергнуты Центром по борьбе с дезинформацией. Гражданин уже привлечен к ответственности за распространение ложной информации.

Аналогичный случай зафиксирован в области Абай: житель Семея публиковал сообщения о том, что поправки в Конституцию якобы ставят под сомнение унитарность и территориальную целостность государства. В МВД подчеркнули, что эти ключевые принципы в проекте новой Конституции закреплены и даже усилены.

Обсуждение Конституции не запрещено, ответственность грозит только за ложь

В министерстве напомнили гражданам, что обсуждение проекта Конституции и выражение собственных мнений не является нарушением закона. Ответственность наступает исключительно за преднамеренное распространение заведомо ложной информации и искажение фактов.

Ведомство сообщает, что в настоящее время выявляются многочисленные случаи дезинформации, направленные на введение населения в заблуждение и подрыв общественной стабильности.

Призыв к здравому смыслу и официальным источникам

«Призываем граждан сохранять здравый смысл, не поддаваться на провокации и пользоваться только официальными и проверенными источниками информации. МВД держит ситуацию под контролем и будет жестко реагировать на любые попытки дестабилизации», — подчеркнул Шынгыс Алекешев.

В МВД также добавили, что вне зависимости от мотивов, распространение заведомо ложной информации и провокационные действия влекут ответственность в рамках законодательства страны.

Правительственные меры по разъяснению проекта Конституции

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил министерствам и акиматам всех уровней активизировать работу по всестороннему разъяснению проекта Конституции гражданам. Особое внимание уделяется противодействию фейкам и дезинформации в социальных сетях и мессенджерах.

МВД было поручено обеспечить жесткое правовое реагирование на публикации, содержащие ложную информацию, с привлечением к ответственности в строгом соответствии с принципом «Закон и Порядок».