Как забронировать «красивый» номер на авто в Казахстане и кому его можно подарить

С 5 января 2026 года казахстанцы получили возможность оформлять индивидуальные комбинации для государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) своих автомобилей. Теперь каждый желающий может выбрать цифры и буквы по вкусу, а некоторые комбинации считаются особенно престижными и стоят дороже, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: inkaraganda.kz

Стоимость зависит от категории выбранного номера: обычные комбинации повышенного спроса оцениваются в 10 МРП (43 250 тенге), а VIP-номера — от 15 до 285 МРП (от 64 875 до 1 232 625 тенге).

Как оформить номер заранее

Министерство внутренних дел РК подтвердило, что желаемый буквенно-цифровой номер можно забронировать даже до покупки автомобиля. Для этого необходимо оплатить пошлину, и номер закрепляется за ИИН лица, оплатившего услугу.

Если автомобиль не был куплен, ранее оформленный номер не «обнуляется». Закон не ограничивает срок хранения изготовленного, но не присвоенного ГРНЗ. При сдаче номера в спецЦОН после снятия авто с учета его можно хранить бесплатно и вернуть в течение 30 дней, после чего знак уничтожается, и при повторной выдаче потребуется дубликат с оплатой пошлины 2,8 МРП (12 110 тенге).

Отдельно стоит отметить, что VIP-номера теперь можно сохранять даже при смене региона проживания, чего ранее не допускалось.

Можно ли подарить или передать номер

Передавать номера повышенного спроса разрешено, но исключительно родственникам: родителям, детям или супругу/супруге в зарегистрированном браке. Также к категории потенциальных получателей относятся наследники прежнего владельца.

Для передачи необходимо предоставить заявление прежнего владельца, подтверждение родства или наследства (свидетельства о браке, рождении или наследстве, судебное решение) и оплатить пошлину за дубликат — 2,8 МРП (12 110 тенге).

Ранее обсуждалась возможность передавать обычные номера вместе с автомобилем покупателю, но эта инициатива пока отложена. В МВД пояснили, что нововведение будет тщательно доработано и, вероятно, появится в 2026 году.