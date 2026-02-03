18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.44
593.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.02.2026, 08:09

Как забронировать «красивый» номер на авто в Казахстане и кому его можно подарить

Новости Казахстана 0 569

С 5 января 2026 года казахстанцы получили возможность оформлять индивидуальные комбинации для государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) своих автомобилей. Теперь каждый желающий может выбрать цифры и буквы по вкусу, а некоторые комбинации считаются особенно престижными и стоят дороже, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: inkaraganda.kz
Фото: inkaraganda.kz

Стоимость зависит от категории выбранного номера: обычные комбинации повышенного спроса оцениваются в 10 МРП (43 250 тенге), а VIP-номера — от 15 до 285 МРП (от 64 875 до 1 232 625 тенге).

Как оформить номер заранее

Министерство внутренних дел РК подтвердило, что желаемый буквенно-цифровой номер можно забронировать даже до покупки автомобиля. Для этого необходимо оплатить пошлину, и номер закрепляется за ИИН лица, оплатившего услугу.

Если автомобиль не был куплен, ранее оформленный номер не «обнуляется». Закон не ограничивает срок хранения изготовленного, но не присвоенного ГРНЗ. При сдаче номера в спецЦОН после снятия авто с учета его можно хранить бесплатно и вернуть в течение 30 дней, после чего знак уничтожается, и при повторной выдаче потребуется дубликат с оплатой пошлины 2,8 МРП (12 110 тенге).

Отдельно стоит отметить, что VIP-номера теперь можно сохранять даже при смене региона проживания, чего ранее не допускалось.

Можно ли подарить или передать номер

Передавать номера повышенного спроса разрешено, но исключительно родственникам: родителям, детям или супругу/супруге в зарегистрированном браке. Также к категории потенциальных получателей относятся наследники прежнего владельца.

Для передачи необходимо предоставить заявление прежнего владельца, подтверждение родства или наследства (свидетельства о браке, рождении или наследстве, судебное решение) и оплатить пошлину за дубликат — 2,8 МРП (12 110 тенге).

Ранее обсуждалась возможность передавать обычные номера вместе с автомобилем покупателю, но эта инициатива пока отложена. В МВД пояснили, что нововведение будет тщательно доработано и, вероятно, появится в 2026 году.

1
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь